Програмне забезпечення для виявлення шахрайства - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для виявлення шахрайства, також відоме як програмне забезпечення для виявлення шахрайства в Інтернеті, призначене для виявлення та запобігання незаконній та високоризикованій діяльності в Інтернеті. Ці інструменти працюють шляхом постійного моніторингу поведінки користувачів і розрахунку рівнів ризику для виявлення потенційно шахрайських покупок, транзакцій або спроб доступу. ІТ-відділи та відділи комплаєнсу, особливо в бізнесі та компаніях цифрового банкінгу, покладаються на ці інструменти для моніторингу та зменшення ризику шахрайства серед своїх користувачів. Застосовуючи програмне забезпечення для виявлення шахрайства, компанії прагнуть захистити конфіденційну інформацію, запобігти кібератакам і захистити від шахрайських транзакцій і крадіжки особистих даних. Використовуючи машинне навчання та аналітику поведінки в реальному часі, ці інструменти можуть класифікувати ризики в режимі реального часу, враховуючи такі фактори, як репутація пристрою та IP-адреси. Незважаючи на те, що існує певне збіг із програмним забезпеченням для захисту від шахрайства в електронній комерції, рішення для виявлення шахрайства в основному зосереджені на моніторингу в режимі реального часу, виявленні та сповіщенні про шахрайські дії, тоді як інструменти електронної комерції більше стурбовані нормативним забезпеченням та аналізом купівельної поведінки.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
Castle
castle.io
Castle - це платформа для управління ідентичністю та ризиками шахрайства, що допомагає командам безпеки виявляти та запобігати шахрайству.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.
Onfido
onfido.com
Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint - платформа для детекції шахрайства в веб- і мобільних додатках, використовує унікальні ідентифікатори пристроїв для прийняття рішень у реальному часі.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net — це платформа для обробки платежів, що дозволяє малим бізнесам приймати кредитні картки та електронні чеки онлайн і офлайн.
Pipl
pipl.com
Pipl - це додаток для пошуку та управління даними з різних джерел, що дозволяє ефективно знаходити інформацію та управляти нею.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha - це платформа для захисту веб-сайтів від ботів, яка використовує тестування для розрізнення людей і машин, забезпечуючи конфіденційність даних.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy - платформа для перевірки ідентичності, що включає запобігання шахрайству і відповідність нормативам через використання AI та біометричних технологій.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal - платформа автентифікації, що забезпечує безпарольну аутентифікацію та багато факторів безпеки для підприємств, без потреби міграції у існуючі системи.
Stytch
stytch.com
Stytch – платформа для автентифікації, що підтримує безпарольні методи, багатофакторну аутентифікацію та інтеграцію в мобільні та веб-додатки.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Bolt Merchant
bolt.com
Додаток Bolt Merchant спрощує процес оформлення замовлення, забезпечуючи обробку платежів, управління замовленнями та безпечні транзакції.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus - платформа штучного інтелекту для автоматизації обробки фінансових документів з високою точністю, що спрощує прийняття рішень у кредитуванні та іпотеці.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future забезпечує аналітику загроз у реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел для покращення безпеки організацій.
Socure
socure.com
Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.
Forter
forter.com
Forter - платформа для запобігання шахрайству в цифровій комерції, що забезпечує аналіз транзакцій у реальному часі та захист клієнтського досвіду.
Prove
prove.com
Prove — застосунок для перевірки особи через телефон, що спрощує процес реєстрації та управління даними клієнтів для бізнесу.
SEON
seon.io
SEON – платформа для запобігання шахрайству й AML, яка допомагає бізнесам виявляти та запобігати шахрайству за допомогою аналізу даних у реальному часі.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair - платформа для запобігання шахрайству з платежами, що забезпечує верифікацію рахунків та інтеграцію з існуючими інструментами для компаній.
Sift
sift.com
Sift – платформа для запобігання шахрайству, яка використовує ШІ для захисту довіри в цифровому середовищі для бізнесу.
DataDome
datadome.co
DataDome захищає веб-сайти та додатки від шахрайства, ботів і DDoS-атак, використовуючи машинне навчання для аналізу вхідного трафіку в режимі реального часу.
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI допомагає командам з управління ризиками автоматизувати процеси onboarding та underwriting без збільшення витрат на персонал.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 - це платформа для управління суперечками та поверненнями коштів, яка допомагає підприємствам виявляти шахрайство та зменшувати фінансові втрати.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net - платформа для виявлення та управління шахрайством, що використовує AI для аналізу фінансових операцій та покращення безпеки бізнесу.
NoFraud
nofraud.com
NOFRAUD - це рішення для виявлення шахрайства в режимі реального часу, що захищає онлайн-бізнеси від шахрайських транзакцій та покращує досвід покупки для клієнтів.
Verosint
verosint.com
Verosint — це провідне рішення для виявлення та запобігання шахрайству з обліковими записами, яке пропонує гарантію ідентифікації на основі сигналів для онлайн-бізнесу.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure є австралійським лідером на ринку запобігання шахрайству з платежами. Спеціально розроблене для компаній, наше наскрізне рішення гарантує понад 120 мільярдів доларів у вигляді B2B платежів на рік. Наша місія полягає в створенні безпечнішої бізнес-спільноти. Завдяки великій і постійно зростаючій базі даних перевірених даних про постачальників (єдиній у своєму роді) ми використовуємо багатофакторну перевірку, щоб надати компаніям більше знань і контролю над впровадженням постачальників, отриманням рахунків-фактур і здійсненням платежів. Одним словом, ми гарантуємо, що наші клієнти ніколи не платять не тим людям.
CertifID
certifid.com
CertifID — це рішення для цифрової ідентифікації та перевірки пристрою, яке використовується титульними компаніями, юридичними фірмами, кредиторами, ріелторами, а також покупцями та продавцями житла для запобігання шахрайству. У Сполучених Штатах шахрайство є найбільш значним ризиком, що впливає на індустрію нерухомості. Перевіряючи облікові дані сторін транзакції та безпечно надсилаючи банківські реквізити, CertifID забезпечує спокій і до 1 мільйона доларів США прямого страхового покриття за кожним дротом, який він захищає. CertifID інтегровано з провідними системами програмного забезпечення для виробництва титулів і дозволяє зайнятим операторам прав власності та умовного депонування виключати трудомісткі ручні процеси зі свого робочого процесу. Завдяки десяткам тисяч переказів і нульовим страховим вимогам CertifID допомагає щомісяця захищати мільярди доларів від шахрайства. CertifID, створений власниками титульних компаній і жертвами шахрайства, є спеціально створеним рішенням, готовим взяти на себе найбільший ризик у галузі.
Netacea
netacea.com
Захист від ботів Netacea виявляє та запобігає складним атакам ботів для онлайн-брендів. Розташоване на дальній межі технічної інфраструктури без використання агентів, керування ботом Netacea поєднує неперевершену видимість усього трафіку через API, додатки та веб-сайти з вдосконаленими можливостями виявлення, реагування та аналізу загроз. Результатом є більш ефективний автоматизований захист від ботів для компаній, які перебувають у великій кількості. Захист від ботів Netacea виявляє, пом’якшує та запобігає складним атакам ботів для найбільших світових онлайн-брендів. Запобігання атакам грубої сили, таким як захоплення облікового запису, введення облікових даних, зловживання платежами, атаки API та онлайн-шахрайство. Завдяки єдиному безагентному розгортанню з низьким кодом Netacea дозволяє брендам аналізувати всі джерела трафіку в Інтернеті, програмі та API, щоб виявляти та зупиняти автоматизовані загрози, перш ніж вони можуть завдати шкоди вашому бізнесу чи клієнтам.
Oscilar
oscilar.com
Oscilar вирішує одну з найбільших проблем, що постають сьогодні перед підприємствами та споживачами: як захистити онлайн-транзакції від шахрайства, крадіжки та ризику. Наша місія — зробити Інтернет безпечнішим, захищаючи будь-які онлайн-транзакції. Oscilar — це перша у своєму роді платформа прийняття рішень про ризики в режимі реального часу на основі штучного інтелекту, яка об’єднує дані в реальному часі, штучний інтелект і прийняття рішень у спосіб, який ніколи раніше не робили, щоб створити найдосконалішу платформу виявлення кредитів і шахрайства. Наша технологія AI Risk Decisioning дозволяє компаніям швидко й точно оцінювати ризики кожної онлайн-транзакції за кілька мілісекунд.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — це платформа прийняття рішень про ризики в реальному часі, яка збирає дані на основі цифрових відбитків. Використовуючи тиху перевірку кількох сигналів, зокрема номера телефону, електронної пошти, IP-адреси, пристрою та браузера, Trustfull допомагає компаніям у різних галузях оцінювати ризики та забезпечувати безпечніший досвід роботи в Інтернеті. Основні випадки використання включають: KYC, AML, захоплення облікового запису, рекламне зловживання та виявлення шахрайства з використанням синтетичної ідентифікації.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro допомагає купцям захистити свої інтернет -магазини від шкідливих шахраїв. Він екранує всі замовлення, які здійснюються за допомогою кредитних карток, PayPal тощо для онлайн -шахрайств. Як результат, це збільшує прибуток торговців електронною комерцією за рахунок зменшення повернення коштів, підвищення ефективності роботи та збільшення доходу.
Riskified
riskified.com
Riskified — це найрозумніший і найточніший на ринку партнер із боротьби з шахрайством у сфері електронної комерції з платформою машинного навчання, що працює на базі глобальної торговельної мережі, щоб мінімізувати шахрайство та максимізувати чистий дохід, що підтримується справжньою гарантією повернення платежів і преміальними моделями партнерства. Оскільки на нашій платформі є понад 400 мільйонів покупців у 180+ країнах, ми щодня оцінюємо мільйони транзакцій. Оскільки ці дані повертаються в нашу систему, наша платформа стає розумнішою з кожною транзакцією. Наші продавці отримують переваги від усіх цих даних, а не лише від тих, що містяться у їхній власній базі даних. Окрім нашого надійного продукту Chargeback Guarantee, Riskified створив комплексний портфель рішень для захисту та підтримки продавців протягом усього життєвого циклу клієнта. Завдяки нашим рішенням із захисту облікового запису, захисту політики та оптимізації платежів ми готові допомогти продавцям орієнтуватися та залишатися попереду у світі шахрайства електронної комерції, що постійно розвивається.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud перевіряє, перевіряє та гарантує ваші онлайн-замовлення, щоб ви могли впевнено продавати та відправляти. Перевантажуючи свої замовлення на Eye4Fraud, ви отримуєте доступ до найповнішого пулу даних про покупки споживачів у світі.
Kount
kount.com
Kount - це технологія довіри та безпеки. Компанії обирають рішення, які відповідають їхнім унікальним завданням, і ми допомагаємо їм впевнено розвиватися незалежно від галузі. Ми використовуємо рішення на основі даних, передове машинне навчання та десятиліття досвіду, щоб подолати виклики, з якими зазвичай стикаються сучасні підприємства, що розвиваються. Результатом є більша впевненість у кожній взаємодії.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd – це постачальник засобів захисту торгівлі, який вирішує проблеми шахрайства та зловживань у ключових точках конверсії на шляху покупця електронної комерції від створення облікового запису до оформлення замовлення та запиту на повернення. Ми допомагаємо торговцям вирішити, коли покупцеві доцільно виконати певну дію, наприклад створити обліковий запис, завершити транзакцію чи подати запит на відшкодування. Ми можемо зробити це точно, тому що ми бачили 98% покупців раніше на тисячах вітрин електронної комерції, які ми захищаємо. Помітні клієнти зазвичай бачать зростання доходу на 5–9%, пропускаючи більше хороших покупців. Ми настільки впевнені у своїх рішеннях, що підтверджуємо схвалення замовлень гарантією, яка дає нашим продавцям впевненість автоматизувати виконання, знаючи, що якщо відкликання платежу все ж відбудеться, ми відшкодуємо їм 100%.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — це найповніше рішення для захисту від шахрайства в електронній комерції. Ми поєднуємо передову статистичну технологію з найбільшою у світі командою спеціалізованих аналітиків шахрайства для збалансованого, реального підходу, якого немає на ринку. Ми забезпечуємо найвищий рівень схвалення замовлень і найнижчий рівень помилкових відхилень у галузі.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin надає передові технології та спеціальну підтримку, щоб допомогти вам запобігти зростаючим загрозам шахрайства та впевнено приймати платежі.
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