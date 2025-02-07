Програмне забезпечення для виявлення шахрайства - Найпопулярніші застосунки - Словаччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Програмне забезпечення для виявлення шахрайства, також відоме як програмне забезпечення для виявлення шахрайства в Інтернеті, призначене для виявлення та запобігання незаконній та високоризикованій діяльності в Інтернеті. Ці інструменти працюють шляхом постійного моніторингу поведінки користувачів і розрахунку рівнів ризику для виявлення потенційно шахрайських покупок, транзакцій або спроб доступу. ІТ-відділи та відділи комплаєнсу, особливо в бізнесі та компаніях цифрового банкінгу, покладаються на ці інструменти для моніторингу та зменшення ризику шахрайства серед своїх користувачів. Застосовуючи програмне забезпечення для виявлення шахрайства, компанії прагнуть захистити конфіденційну інформацію, запобігти кібератакам і захистити від шахрайських транзакцій і крадіжки особистих даних. Використовуючи машинне навчання та аналітику поведінки в реальному часі, ці інструменти можуть класифікувати ризики в режимі реального часу, враховуючи такі фактори, як репутація пристрою та IP-адреси. Незважаючи на те, що існує певне збіг із програмним забезпеченням для захисту від шахрайства в електронній комерції, рішення для виявлення шахрайства в основному зосереджені на моніторингу в режимі реального часу, виявленні та сповіщенні про шахрайські дії, тоді як інструменти електронної комерції більше стурбовані нормативним забезпеченням та аналізом купівельної поведінки.
Запит на новий застосунок
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — це платформа штучного інтелекту для документів, яка дозволяє швидше та точніше приймати фінансові рішення. Компанія аналізує документи з точністю понад 99%, незалежно від формату чи якості, підтримуючи сотні типів документів, включаючи банківські виписки, квитанції про оплату праці та податкові форми. Ocrolus надає надійне рішення для виявлення шахрайства та оптимізації рішень для понад 400 клієнтів у низці випадків використання, починаючи від малого бізнесу, іпотеки та споживчого кредитування до підготовки податків і права на Medicaid. Такі клієнти, як Enova, PayPal, Brex, CrossCountry Mortgage, Plaid і SoFi, використовують автоматизацію Ocrolus, щоб створювати чудові умови для користувачів. Щоб дізнатися більше, відвідайте Ocrolus.com.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Початки Chargebacks911 не були вкорінені в банківській справі чи платежах. Насправді вони взагалі не були у фінансовому секторі. Компанію заснували торговці, які витратили роки на розбудову онлайн-бізнесу, лише щоб побачити, як їхній успіх був з’їдений суперечками з клієнтами. Цей досвід надихнув на запуск Chargebacks911 як першої — і єдиної — наскрізної служби управління суперечками в галузі. Сьогодні вони пропонують масштабовані корпоративні рішення для зменшення спорів щодо платежів і повернення доходу, втраченого через шахрайство з поверненням платежів. Пропонуючи єдину в галузі гарантію рентабельності інвестицій на основі ефективності, компанія використовує власний набір програмного забезпечення та сервісних продуктів, щоб забезпечити економічно ефективні наскрізні рішення для керування поверненням платежів. Не дивно, чому Chargebacks911 довіряють понад 45 000 продавців для управління та захисту понад 2 мільярдів транзакцій на рік. Штаб-квартира компанії розташована в районі Тампа-Бей, а також додаткові офіси в Рейлі, Ессекс. Визнаний провідний міжнародний постачальник послуг, Chargebacks911 отримав численні нагороди, зокрема найкращу програму керування платежами, найкраще програмне забезпечення B2B, найкраще галузеве рішення тощо.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro допомагає продавцям захистити свої інтернет-магазини від зловмисних шахраїв. Він перевіряє всі замовлення, здійснені за допомогою кредитних карток, PayPal тощо, на наявність онлайн-шахрайства. Як наслідок, він збільшує прибутки продавців електронної комерції за рахунок зменшення повернення платежів, підвищення ефективності роботи та збільшення доходу.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — це платформа прийняття рішень про ризики в реальному часі, яка збирає дані на основі цифрових відбитків. Використовуючи тиху перевірку кількох сигналів, зокрема номера телефону, електронної пошти, IP-адреси, пристрою та браузера, Trustfull допомагає компаніям у різних галузях оцінювати ризики та забезпечувати безпечніший досвід роботи в Інтернеті. Основні випадки використання включають: KYC, AML, захоплення облікового запису, рекламне зловживання та виявлення шахрайства з використанням синтетичної ідентифікації.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам відповідності, зменшувати витрати та захистити свій бізнес. Sumsub має понад 2000 клієнтів у сферах фінтех, криптографії, транспорту, торгівлі та ігор, включаючи Mercurio, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy і TransferGo.
Bolt Merchant
bolt.com
Перетворіть на 50% більше клієнтів і збільште продажі за допомогою оплати в один клік. Оновіть свій процес оформлення замовлення за допомогою оплати в один клік, 100% гарантії повернення платежу через шахрайство, доступу до десятків мільйонів покупців у мережі Bolt тощо. Bolt є гнучким і надзвичайно простим у застосуванні. Легко підключайтеся до таких платформ електронної комерції, як BigCommerce, Magento та PrestaShop. Увімкніть його за лічені хвилини, і дозвольте покупцям розраховуватися за лічені секунди. Bolt демократизує комерцію, роблячи онлайн-покупки легкими, надійними та послідовними для мільйонів щасливих покупців.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з існуючими інструментами для підвищення ефективності. У жовтні 2022 року Trustpair залучила 20 мільйонів євро, щоб зосередитися на експансії в США та дослідженнях і розробках, залишаючись на передовій технології запобігання шахрайству. Завдяки Trustpair понад 200 компаній у всьому світі уникли шахрайства завдяки: - Найнадійнішій верифікації облікового запису в усьому світі, використовуючи неперевершену технологію перевірки та мільйони точок даних із внутрішніх і зовнішніх джерел даних. - Інтуїтивно зрозумілі інформаційні панелі, безпечні робочі процеси та попередження в реальному часі спрощують ідентифікацію ризиків і керування ними. - Нативна інтеграція з існуючим програмним забезпеченням (закупівлі, ERP, TMS). Перевірка права власності на обліковий запис систематично проводиться безпосередньо в цій екосистемі.
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI надає найсучасніші рішення AI, які допомагають групам ризиків автоматизувати ручне введення в роботу та завдання андеррайтингу — без збільшення штату чи бюджету. Використовуючи попередньо навчених агентів ризиків AI Risk Agents або фірмові моделі ризиків Inscribe, клієнти Inscribe можуть зробити більше з меншою кількістю персоналу, усунути виснажливі завдання перевірки та зменшити втрати від шахрайства, яких можна уникнути.
Castle
castle.io
Castle — це платформа для управління ризиками ідентифікації та шахрайства. Ми допомагаємо командам із безпеки та боротьби з шахрайством виявляти, досліджувати, повідомляти про шахрайство та, зрештою, зупиняти шахрайство під час реєстрації, входу та під час транзакцій. Наші SDK інтегруються з кодом програми, після чого аналітики безпеки та шахрайства використовують наш веб-сайт для моніторингу та керування атаками та шахрайством.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — це глобальна комплексна платформа для перевірки особи, запобігання шахрайству та дотримання нормативних вимог, найбільш відома завдяки своїй наскрізній службі перевірки ідентифікатора. Поєднуючи штучний інтелект, біометричні технології та власну команду експертів KYC, iDenfy допомагає запобігти шахрайству та підтримувати відповідність вимогам, забезпечуючи при цьому зручний процес реєстрації клієнтів. Нещодавно iDenfy представила власну версію KYB, повністю настроюваного рішення для перевірки бізнесу.
Pipl
pipl.com
Pipl – це компанія, що займається ідентифікацією. Ми використовуємо багатоваріантне зв’язування, щоб встановити глибокі зв’язки між понад 28 мільярдами унікальних ідентифікаторів — електронною поштою, мобільним телефоном, соціальними мережами та іншими даними, які охоплюють увесь світ. Наші рішення дозволяють організаціям забезпечувати безперебійний досвід клієнтів і встановлювати довіру протягом життєвого циклу споживача.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net керує першою повноцінною платформою для захисту від шахрайства, боротьби з відмиванням коштів і KYC, створеною для цифрових підприємств і фінтех-компаній у всьому світі. Відзначена нагородами хмарна платформа допомагає організаціям будь-якого розміру використовувати аналіз ризиків на основі штучного інтелекту для виявлення шахрайства, оптимізувати робочі процеси реєстрації клієнтів і моніторингу транзакцій, а також використовувати практичну інформацію в реальному часі, щоб зробити безпечнішим, розумнішим і прибутковішим. рішень. Fraud.net пишається членом партнерської мережі AWS. Інфраструктура AWS + інтелектуальний рівень Fraud.net = повна хмарна платформа керування шахрайством. Fraud.net використовує понад 20 сервісів AWS, щоб надати свою платформу корпоративного рівня для управління ризиками та збільшення прибутку. Fraud.net щомісяця обробляє та аналізує мільярди транзакцій, додатків і подій від імені компаній, що надають фінансові послуги та цифрової комерції по всьому світу. Відзначене нагородами рішення TransactionAI від Fraud.net доступне на AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi У Fraud.net зі штаб-квартирою в Нью-Йорку працюють віддані своїй справі професіонали з великим досвідом роботи в електронній комерції, фінансові послуги, наука про дані та передові технології. Він був заснований у 2016 році Вітні Андерсон і Кеті Росс. Вони визнали необхідність надати таким лідерам бізнесу, як вони самі, новітні інструменти запобігання шахрайству, витративши більше двох десятиліть на роботу з фінансовими установами та онлайн-магазинами. Fraud.net часто вказується як інноваційна компанія, що швидко розвивається, заслуживши визнання Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring та кількох інших організацій. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб домовитися про безкоштовну консультацію.
Oscilar
oscilar.com
Oscilar вирішує одну з найбільших проблем, що постають сьогодні перед підприємствами та споживачами: як захистити онлайн-транзакції від шахрайства, крадіжки та ризику. Наша місія — зробити Інтернет безпечнішим, захищаючи будь-які онлайн-транзакції. Oscilar — це перша у своєму роді платформа прийняття рішень про ризики в режимі реального часу на основі штучного інтелекту, яка об’єднує дані в реальному часі, штучний інтелект і прийняття рішень у спосіб, який ніколи раніше не робили, щоб створити найдосконалішу платформу виявлення кредитів і шахрайства. Наша технологія AI Risk Decisioning дозволяє компаніям швидко й точно оцінювати ризики кожної онлайн-транзакції за кілька мілісекунд.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future є найбільшою у світі компанією з аналізу загроз. Intelligence Cloud від Recorded Future надає наскрізну інформацію про противників, інфраструктуру та цілі. Індексуючи Інтернет через відкриту мережу, темну мережу та технічні джерела, Recorded Future забезпечує видимість у реальному часі розширюючої поверхні атак і ландшафту загроз, даючи клієнтам змогу діяти швидко та впевнено, щоб зменшити ризик і безпечно просувати бізнес вперед. Зі штаб-квартирою в Бостоні та офісами та співробітниками по всьому світу, Recorded Future співпрацює з понад 1800 підприємствами та урядовими організаціями в більш ніж 75 країнах, щоб надавати в реальному часі, неупереджену та дієву інформацію. Дізнайтесь більше на recordedfuture.com.
DataDome
datadome.co
Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome заблокував понад 316 мільярдів шахрайських атак. Провідні глобальні підприємства, включно з Tripadvisor і Foot Locker, довіряють DataDome для захисту своїх веб-сайтів, мобільних додатків і API від шахрайства з обліковими записами, шахрайства з платежами, введення облікових даних, DDoS, шахрайства з рекламою тощо. З рекордно коротким часом окупності DataDome пропонує прозору інформацію, цілодобовий досвід SOC, легке розгортання та понад 50 інтеграцій. Рішення не додає затримки для захищених кінцевих точок, відповідаючи на кожен запит менш ніж за 2 мілісекунди завдяки 26+ регіональним точкам доступу та технології автоматичного масштабування. DataDome є безперебійним для споживачів, забезпечуючи оптимальний захист і пропонує єдину безпечну, зручну та сумісну з конфіденційністю CAPTCHA та перевірку пристрою, першу невидиму альтернативу. DataDome пропонує додаткові рішення, які спеціалізуються на боротьбі з шахрайством з обліковими записами та рекламою. DataDome Ad Protect виявляє рекламне шахрайство, дозволяючи маркетологам оптимізувати свої кампанії. Рішення DataDome Account Protect пропонує комплексний захист від шахрайства облікових записів, керованого людьми та ботами, шляхом аналізу намірів користувачів.
Netacea
netacea.com
Захист від ботів Netacea виявляє та запобігає складним атакам ботів для онлайн-брендів. Розташоване на дальній межі технічної інфраструктури без використання агентів, керування ботом Netacea поєднує неперевершену видимість усього трафіку через API, додатки та веб-сайти з вдосконаленими можливостями виявлення, реагування та аналізу загроз. Результатом є більш ефективний автоматизований захист від ботів для компаній, які перебувають у великій кількості. Захист від ботів Netacea виявляє, пом’якшує та запобігає складним атакам ботів для найбільших світових онлайн-брендів. Запобігання атакам грубої сили, таким як захоплення облікового запису, введення облікових даних, зловживання платежами, атаки API та онлайн-шахрайство. Завдяки єдиному безагентному розгортанню з низьким кодом Netacea дозволяє брендам аналізувати всі джерела трафіку в Інтернеті, програмі та API, щоб виявляти та зупиняти автоматизовані загрози, перш ніж вони можуть завдати шкоди вашому бізнесу чи клієнтам.
SEON
seon.io
SEON змінює способи боротьби з шахрайством у командах вищого рівня з питань шахрайства та ризиків. Наша платформа проти шахрайства та боротьби з відмиванням коштів дозволяє компаніям виявляти й запобігати потенційним загрозам ще до їх виникнення. Підхід на основі API дає змогу безперешкодно залучати клієнтів, водночас проактивно відстежуючи дії та подорожі. Наше цифрове профілювання використовує унікальні цифрові та соціальні сліди в рамках прозорої моделі машинного навчання. Завдяки блискавичному аналізу в реальному часі та комплексній системі прийняття рішень ваші групи шахрайства можуть ефективно масштабувати операції, не покладаючись на моделі машинного навчання «чорної скриньки», які відомі тим, що створюють помилкові спрацьовування та безконтекстні кореляції. Результатом є точні рішення для запобігання шахрайству та протидії відмиванню грошей (AML), які дають вашому бізнесу перевагу в глобальному масштабі.
CertifID
certifid.com
CertifID — це рішення для цифрової ідентифікації та перевірки пристрою, яке використовується титульними компаніями, юридичними фірмами, кредиторами, ріелторами, а також покупцями та продавцями житла для запобігання шахрайству. У Сполучених Штатах шахрайство є найбільш значним ризиком, що впливає на індустрію нерухомості. Перевіряючи облікові дані сторін транзакції та безпечно надсилаючи банківські реквізити, CertifID забезпечує спокій і до 1 мільйона доларів США прямого страхового покриття за кожним дротом, який він захищає. CertifID інтегровано з провідними системами програмного забезпечення для виробництва титулів і дозволяє зайнятим операторам прав власності та умовного депонування виключати трудомісткі ручні процеси зі свого робочого процесу. Завдяки десяткам тисяч переказів і нульовим страховим вимогам CertifID допомагає щомісяця захищати мільярди доларів від шахрайства. CertifID, створений власниками титульних компаній і жертвами шахрайства, є спеціально створеним рішенням, готовим взяти на себе найбільший ризик у галузі.
Prove
prove.com
Prove — це сучасний спосіб для компаній, які дозволяють своїм клієнтам підтверджувати свою особу лише за допомогою телефону. Prove пропонує орієнтовані на телефони рішення, які дозволяють своїм клієнтам залучати нових споживачів і взаємодіяти з існуючими споживачами, усуваючи тертя, підвищуючи безпеку та покращуючи конфіденційність споживачів і споживчий вибір. Рішення Prove використовуються більш ніж 1000 компаній у різних галузях, включаючи банки, фінансові послуги, охорону здоров’я, страхування та електронну комерцію. Prove має два основних рішення + MFA: • Prove Pre-Fill™ для Onboarding & Digital Acquisition, який допомагає компаніям збільшити кількість реєстрацій і пом’якшити шахрайство з відкриттям облікових записів шляхом автентифікації особи споживачів і автоматичного заповнення підтверджених даних у будь-якому каналі. • Fonebook™ for Digital Servicing, який допомагає компаніям: - отримати доступ до єдиної платформи автентифікації, яка зменшує складність і загальну вартість володіння, щоб створити цілісне уявлення про вашого клієнта в усіх його каналах - керувати, додавати та оновлювати номери телефонів клієнтів, щоб гарантувати у вас завжди є потрібний номер для вашого клієнта. Багатофакторна автентифікація: - Стандартні SMS і голосові одноразові паролі - Instant Link™ (автентифікація за допомогою SMS-посилання без одноразового пароля) - Mobile Auth™ (автентифікація через стільникові мережі; пасивний метод для входу без пароля) - Голосові біометричні дані – зіставлення з голосом споживача для автентифікації - Push Authentication – метод на основі програми для підтвердження володіння, також може залучати біометричні дані про пристрій (PKI) і сигнали навколишнього середовища (Wi-Fi, Bluetooth, мережа) - Безпечні транзакції в різних випадках використання цифрових послуг, включаючи вхід, транзакції з високим ризиком, колл-центр і вхід без пароля
Eftsure
eftsure.com
Eftsure є австралійським лідером на ринку запобігання шахрайству з платежами. Спеціально розроблене для компаній, наше наскрізне рішення гарантує понад 120 мільярдів доларів у вигляді B2B платежів на рік. Наша місія полягає в створенні безпечнішої бізнес-спільноти. Завдяки великій і постійно зростаючій базі даних перевірених даних про постачальників (єдиній у своєму роді) ми використовуємо багатофакторну перевірку, щоб надати компаніям більше знань і контролю над впровадженням постачальників, отриманням рахунків-фактур і здійсненням платежів. Одним словом, ми гарантуємо, що наші клієнти ніколи не платять не тим людям.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal — це платформа автентифікації, яка надає ключі доступу та інші сучасні фактори автентифікації. Зосереджено на тому, щоб дозволити підприємствам середнього та середнього бізнесу безперебійно перевіряти автентичність клієнтів, запобігати шахрайству та захищати дані клієнтів. Співпрацюючи з сучасними підприємствами, орієнтованими на споживачів, Authsignal забезпечує гнучкий і контекстний підхід до автентифікації. Підтримуючи потужний механізм без кодування правил, команди з продуктів і шахрайства використовують Authsignal, щоб захистити потоки клієнтів, зменшити тертя клієнтів і зменшити ризики та шахрайство. Готові інтеграції через OpenID Connect (OIDC), Microsoft Azure b2c, ForgeRock і Ping Identity, створені для використання в будь-якому стеку ідентифікаційних даних, забезпечують швидке розгортання та значну економію коштів. Команди з обслуговування клієнтів і боротьби з шахрайством отримують повну можливість спостерігати за своїми клієнтськими шляхами за допомогою єдиного перегляду дій клієнтів і інформаційних панелей звітів про журнал аудиту. Потік ідентифікації Authsignal забезпечує перегляд дій і поведінки в реальному часі. Authsignal дає змогу використовувати ключі доступу, автентифікацію без пароля, eKYC, біометричну автентифікацію, оркестрування шляху клієнта, виявлення шахрайства та пом’якшення на основі механізму правил шахрайства без коду для швидкого розгортання політики.
Verosint
verosint.com
Verosint — це провідне рішення для виявлення та запобігання шахрайству з обліковими записами, яке пропонує гарантію ідентифікації на основі сигналів для онлайн-бізнесу.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — це найповніше рішення для захисту від шахрайства в електронній комерції. Ми поєднуємо передову статистичну технологію з найбільшою у світі командою спеціалізованих аналітиків шахрайства для збалансованого, реального підходу, якого немає на ринку. Ми забезпечуємо найвищий рівень схвалення замовлень і найнижчий рівень помилкових відхилень у галузі.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — це провідна платформа інтелектуальних пристроїв для масштабних веб- і мобільних додатків, яка допомагає розробникам створювати найкращі в своєму класі рішення для виявлення шахрайства. Відбиток пальця точний на 99,5% зі стабільними ідентифікаторами відвідувачів, які зберігаються місяцями, а не днями, швидкий завдяки простому виклику API для прийняття рішень у реальному часі та дієвий завдяки інтелектуальному пристрою, що дозволяє користувачам приймати розумніші рішення.
Forter
forter.com
Цифрова комерція будується на довірі. Без довіри компанії залишають на столі мільйони доларів. У Forter ми знаємо, що зміцнення довіри (і результатів) означає більше, ніж просто блокування шахрайства. Це означає захист усього шляху клієнта — від створення облікового запису до оформлення замовлення та повернення. Forter приймає найточніші рішення в режимі реального часу щодо кожної цифрової взаємодії завдяки найбільшій мережі онлайн-магазинів. Наша Trust Platform приймає рішення щодо транзакцій на суму понад 300 мільярдів доларів США щорічно для деяких світових лідерів цифрової комерції, таких як Priceline, Nordstrom, eBay, HelloFresh тощо.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — це платформа №1 для захисту конфіденційності від ботів. hCaptcha Enterprise забезпечує неперевершену точність у виявленні та запобіганні шахрайству та зловживанням із комплексними рішеннями для захисту онлайн-власності як від автоматизованих, так і від напівавтоматичних атак. Рішення hCaptcha захищають лідерів категорій у кожній галузі, включно з багатьма найбільшими підприємствами та урядами. Потужна платформа викликів із низьким рівнем тертя поєднується з сучасним машинним навчанням, щоб забезпечити найкращу в своєму класі точність, масштабованість і вдосконалену безпеку для захисту організацій. Унікальна гранична архітектура hCaptcha зберігає всі дані ефемерними та обробляє запити з понад 250 місць, гарантуючи, що дані та обробка відбуваються дуже близько до користувача. Платформа також пропонує розширені корпоративні функції, такі як приватне навчання, режими Zero PII, без тертя та пасивний
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання пропускної здатності та набір моніторингу продуктивності та аналітичних служб, щоб надати розуміння безпеки та продуктивності вашого веб-сайту.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
Sift
sift.com
Sift — це платформа для шахрайства на базі штучного інтелекту, яка забезпечує цифрову довіру провідних світових компаній. Наші глибокі інвестиції в машинне навчання та ідентифікацію користувачів, мережа даних, яка нараховує 1 трильйон подій на рік, і відданість довгостроковому успіху клієнтів дають змогу більш ніж 700 клієнтам безстрашно розвиватися. Бренди, включно з DoorDash, Yelp і Poshmark, покладаються на Sift, щоб розблокувати розвиток і забезпечити бездоганний досвід споживачів. Відвідайте нас на sift.com.
Stytch
stytch.com
Stitch — це найпотужніша платформа ідентифікації, створена для розробників. Завдяки таким розширеним функціям, як сканування відбитків пальців пристрою та захист від захоплення облікового запису, Stytch надає інфраструктуру, щоб зробити ідентифікацію та керування доступом вашої компанії безпечними, надійними та масштабованими. Stytch пропонує рішення CIAM для B2C і B2B, включаючи стійкі до злому паролі, потоки авторизації без пароля, MFA, SSO із SAML і OIDC, а також захист від шахрайства та ризиків.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin надає передові технології та спеціальну підтримку, щоб допомогти вам запобігти зростаючим загрозам шахрайства та впевнено приймати платежі.
Socure
socure.com
Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт бездоганної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору комплексних рішень, що забезпечує надійну, провідну в галузі точність щоб розблокувати довіру до ідентифікаційної інформації для цифрової взаємодії та залучення під час адаптації та протягом усього шляху клієнта.
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивні стосунки зі своїми клієнтами. Наша Real Identity Platform допомагає компаніям безперешкодно залучати клієнтів у масштабі, припиняючи шахрайство та керуючись KYC, AML та іншими нормативними вимогами.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net підтримує обробку платежів, допомагаючи малим підприємствам приймати платежі кредитними картками та електронними чеками онлайн, особисто, через мобільні пристрої тощо.
CHEQ
cheq.ai
Лідер у безпеці на ринку.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який час з будь-якої точки світу, незалежно від конкретної галузі чи країни. CHEQ Essentials використовує розширені алгоритми та можливості моніторингу в реальному часі, щоб виявляти та блокувати ці шкідливі джерела, щоб вони не завдавали величезної шкоди. Кожне відвідування проходить понад 2000 перевірок поведінки, і якщо воно виявляється недійсним, ми його блокуємо. Після впровадження CHEQ Essentials весь ваш маркетинговий цикл стане чистим. Це означає, що ви робитимете те саме, що й учора, але не будете платити за марнотратні та шкідливі відвідування та шахрайські кліки. Захистіть свої дані та аналітику, конверсію на сайті та платний маркетинг від ботів, фальшивого трафіку та зловмисників за допомогою провідної платформи безпеки Go-to-Market.
LexisNexis
lexisnexis.com
Lexisnexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, регуляторної та ділової інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити прийняття рішень та результати та сприяти верховенству закону у всьому світі. Lexisnexis допомагає адвокатам вигравати справи, ефективніше керувати своєю роботою, краще обслуговувати своїх клієнтів та розвивати свою практику. Lexisnexis допомагає корпораціям краще зрозуміти їхні ринки, контролювати свої бренди та конкуренцію та зменшувати бізнес -ризик. Lexisnexiss співпрацює з університетами для навчання студентів, а Lexisnexis підтримує будівництво нації з урядами та судами, роблячи закони доступними та зміцнюючи юридичну інфраструктуру. Lexisnexis співпрацює з провідними глобальними асоціаціями та клієнтами для збору доказів проти військових злочинців та надання інструментів для боротьби з торгівлею людьми. Lexisnexis Legal & Professional, який обслуговує клієнтів у більш ніж 130 країнах з 10 000 співробітників у всьому світі, є частиною Relx Group, глобальним постачальником інформації та аналітики для професійних та ділових клієнтів у галузях промисловості.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
NoFraud
nofraud.com
У NoFraud ми знаємо, що запобігання шахрайству полягає не лише в уникненні втрат, а й у покращенні якості обслуговування клієнтів. NoFraud — це рішення для запобігання шахрайству в електронній комерції та оформлення замовлення, яке захищає компанії від шахраїв, усуває втрати від повернення платежів і забезпечує більш плавну та безпроблемну роботу з перевіреними покупцями. NoFraud безпосередньо інтегрується з вашою платформою електронної комерції, щоб сканувати кожне замовлення на наявність ознак шахрайства в режимі реального часу. Ми використовуємо поєднання потужних алгоритмів і проактивної людської перевірки, щоб забезпечити просте рішення щодо проходження чи відхилення кожної транзакції, тож вам ніколи не потрібно буде вручну переглядати замовлення чи відстежувати результати шахрайства. Ми настільки впевнені в прийнятті рішень, що надаємо 100% фінансову гарантію, тож якщо ви отримаєте відкликаний платіж через шахрайство, ми повернемо вам кошти. За допомогою NoFraud Checkout ви можете підвищити кількість конверсій за допомогою чудово розробленої системи оформлення замовлення, створеної для того, щоб прискорити покупців, які заслуговують на довіру. Будь-який покупець, визнаний у мережі NoFraud, може автоматично заповнити свою інформацію одним клацанням миші — не потрібна виснажлива реєстрація облікового запису. Для всіх інших NoFraud Checkout динамічно адаптує кількість полів введення на основі факторів ризику клієнта. Покупців, які заслуговують на довіру, пропускають швидше, тоді як покупці з більшим ризиком повинні надавати більше інформації.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd – це постачальник засобів захисту торгівлі, який вирішує проблеми шахрайства та зловживань у ключових точках конверсії на шляху покупця електронної комерції від створення облікового запису до оформлення замовлення та запиту на повернення. Ми допомагаємо торговцям вирішити, коли покупцеві доцільно виконати певну дію, наприклад створити обліковий запис, завершити транзакцію чи подати запит на відшкодування. Ми можемо зробити це точно, тому що ми бачили 98% покупців раніше на тисячах вітрин електронної комерції, які ми захищаємо. Помітні клієнти зазвичай бачать зростання доходу на 5–9%, пропускаючи більше хороших покупців. Ми настільки впевнені у своїх рішеннях, що підтверджуємо схвалення замовлень гарантією, яка дає нашим продавцям впевненість автоматизувати виконання, знаючи, що якщо відкликання платежу все ж відбудеться, ми відшкодуємо їм 100%.
Kount
kount.com
Kount - це технологія довіри та безпеки. Компанії обирають рішення, які відповідають їхнім унікальним завданням, і ми допомагаємо їм впевнено розвиватися незалежно від галузі. Ми використовуємо рішення на основі даних, передове машинне навчання та десятиліття досвіду, щоб подолати виклики, з якими зазвичай стикаються сучасні підприємства, що розвиваються. Результатом є більша впевненість у кожній взаємодії.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довіряють такі великі фінансові установи, як Bank of America і Coinbase, а також інші компанії, зокрема Microsoft, Uber і Amazon, для пом’якшення ризикованої поведінки. Наші дані про ризики завжди оновлені та ефективні навіть проти найвитонченіших форм шахрайства.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud перевіряє, перевіряє та гарантує ваші онлайн-замовлення, щоб ви могли впевнено продавати та відправляти. Перевантажуючи свої замовлення на Eye4Fraud, ви отримуєте доступ до найповнішого пулу даних про покупки споживачів у світі.
Riskified
riskified.com
Riskified — це найрозумніший і найточніший на ринку партнер із боротьби з шахрайством у сфері електронної комерції з платформою машинного навчання, що працює на базі глобальної торговельної мережі, щоб мінімізувати шахрайство та максимізувати чистий дохід, що підтримується справжньою гарантією повернення платежів і преміальними моделями партнерства. Оскільки на нашій платформі є понад 400 мільйонів покупців у 180+ країнах, ми щодня оцінюємо мільйони транзакцій. Оскільки ці дані повертаються в нашу систему, наша платформа стає розумнішою з кожною транзакцією. Наші продавці отримують переваги від усіх цих даних, а не лише від тих, що містяться у їхній власній базі даних. Окрім нашого надійного продукту Chargeback Guarantee, Riskified створив комплексний портфель рішень для захисту та підтримки продавців протягом усього життєвого циклу клієнта. Завдяки нашим рішенням із захисту облікового запису, захисту політики та оптимізації платежів ми готові допомогти продавцям орієнтуватися та залишатися попереду у світі шахрайства електронної комерції, що постійно розвивається.
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