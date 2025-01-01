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Програмне забезпечення для виявлення шахрайства - Найпопулярніші застосунки - Нова Зеландія

Програмне забезпечення для виявлення шахрайства, також відоме як програмне забезпечення для виявлення шахрайства в Інтернеті, призначене для виявлення та запобігання незаконній та високоризикованій діяльності в Інтернеті. Ці інструменти працюють шляхом постійного моніторингу поведінки користувачів і розрахунку рівнів ризику для виявлення потенційно шахрайських покупок, транзакцій або спроб доступу. ІТ-відділи та відділи комплаєнсу, зокрема в компаніях і компаніях цифрового банкінгу, покладаються на ці інструменти для моніторингу та зменшення ризику шахрайства серед своїх користувачів. Застосовуючи програмне забезпечення для виявлення шахрайства, компанії прагнуть захистити конфіденційну інформацію, запобігти кібератакам і захистити від шахрайських транзакцій і крадіжки особистих даних. Використовуючи машинне навчання та аналітику поведінки в реальному часі, ці інструменти можуть класифікувати ризики в режимі реального часу, враховуючи такі фактори, як репутація пристрою та IP-адреси. Незважаючи на те, що існує певне збіг із програмним забезпеченням для захисту від шахрайства в електронній комерції, рішення для виявлення шахрайства в основному зосереджені на моніторингу в реальному часі, виявленні та попередженні про шахрайські дії, тоді як інструменти електронної комерції більше стурбовані нормативним забезпеченням та аналізом купівельної поведінки.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...

Castle

Castle

castle.io

Castle — це платформа для управління ризиками ідентифікації та шахрайства. Ми допомагаємо командам із безпеки та боротьби з шахрайством виявляти, досліджувати, повідомляти про шахрайство та, зрештою, зупиняти шахрайство під час реєстрації, входу та під час транзакцій. Наші SDK інтегруються з кодом в...

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юр...

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint — це провідна платформа інтелектуальних пристроїв для масштабних веб- і мобільних додатків, яка допомагає розробникам створювати найкращі в своєму класі рішення для виявлення шахрайства. Відбиток пальця точний на 99,5% зі стабільними ідентифікаторами відвідувачів, які зберігаються місяця...

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net підтримує обробку платежів, допомагаючи малим підприємствам приймати платежі кредитними картками та електронними чеками онлайн, особисто, через мобільні пристрої тощо.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивн...

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl – це компанія, що займається ідентифікацією. Ми використовуємо багатоваріантне зв’язування, щоб встановити глибокі зв’язки між понад 28 мільярдами унікальних ідентифікаторів — електронною поштою, мобільним телефоном, соціальними мережами та іншими даними, які охоплюють увесь світ. Наші рішення ...

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha — це платформа №1 для захисту конфіденційності від ботів. hCaptcha Enterprise забезпечує неперевершену точність у виявленні та запобіганні шахрайству та зловживанням із комплексними рішеннями для захисту онлайн-власності як від автоматизованих, так і від напівавтоматичних атак. Рішення hCap...

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам...

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy — це глобальна комплексна платформа для перевірки особи, запобігання шахрайству та дотримання нормативних вимог, найбільш відома завдяки своїй наскрізній службі перевірки ідентифікатора. Поєднуючи штучний інтелект, біометричні технології та власну команду експертів KYC, iDenfy допомагає запоб...

Stytch

Stytch

stytch.com

Stitch — це найпотужніша платформа ідентифікації, створена для розробників. Завдяки таким розширеним функціям, як сканування відбитків пальців пристрою та захист від захоплення облікового запису, Stytch надає інфраструктуру, щоб зробити ідентифікацію та керування доступом вашої компанії безпечними, ...

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довір...

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Перетворіть на 50% більше клієнтів і збільште продажі за допомогою оплати в один клік. Оновіть свій процес оформлення замовлення за допомогою оплати в один клік, 100% гарантії повернення платежу через шахрайство, доступу до десятків мільйонів покупців у мережі Bolt тощо. Bolt є гнучким і надзвичайно...

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal — це платформа автентифікації, яка надає ключі доступу та інші сучасні фактори автентифікації. Зосереджено на тому, щоб дозволити підприємствам середнього та середнього бізнесу безперебійно перевіряти автентичність клієнтів, запобігати шахрайству та захищати дані клієнтів. У партнерстві з...

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

Лідер у безпеці на ринку.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який час...

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future є найбільшою у світі компанією з аналізу загроз. Intelligence Cloud від Recorded Future надає наскрізну інформацію про противників, інфраструктуру та цілі. Індексуючи Інтернет через відкриту мережу, темну мережу та технічні джерела, Recorded Future забезпечує видимість у реальному ча...

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus — це платформа штучного інтелекту для документів, яка дозволяє швидше та точніше приймати фінансові рішення. Компанія аналізує документи з точністю понад 99%, незалежно від формату чи якості, підтримуючи сотні типів документів, включаючи банківські виписки, квитанції про оплату праці та пода...

Prove

Prove

prove.com

Prove — це сучасний спосіб для компаній, які дозволяють своїм клієнтам підтверджувати свою особу лише за допомогою телефону. Prove пропонує рішення, орієнтовані на телефони, які дозволяють своїм клієнтам залучати нових споживачів і взаємодіяти з їхніми існуючими споживачами, усуваючи тертя, підвищую...

SEON

SEON

seon.io

SEON змінює способи боротьби з шахрайством у командах вищого рівня з питань шахрайства та ризиків. Наша платформа проти шахрайства та боротьби з відмиванням коштів дозволяє компаніям виявляти й запобігати потенційним загрозам ще до їх виникнення. Підхід на основі API дає змогу безперешкодно залучати...

Inscribe

Inscribe

inscribe.ai

Inscribe AI надає найсучасніші рішення AI, які допомагають групам ризиків автоматизувати ручне введення в роботу та завдання андеррайтингу — без збільшення штату чи бюджету. Використовуючи попередньо навчених агентів ризиків AI Risk Agents або фірмові моделі ризиків Inscribe, клієнти Inscribe можуть...

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Початки Chargebacks911 не були вкорінені в банківській справі чи платежах. Насправді вони взагалі не були у фінансовому секторі. Компанію заснували торговці, які витратили роки на розбудову онлайн-бізнесу, лише щоб побачити, як їхній успіх був з’їдений суперечками з клієнтами. Цей досвід надихнув на...

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net керує першою повноцінною платформою для захисту від шахрайства, боротьби з відмиванням коштів і KYC, створеною для цифрових підприємств і фінтех-компаній у всьому світі. Відзначена нагородами хмарна платформа допомагає організаціям будь-якого розміру використовувати аналіз ризиків на основ...

Socure

Socure

socure.com

Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт безперебійної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору наскрізних р...

Forter

Forter

forter.com

Цифрова комерція будується на довірі. Без довіри компанії залишають на столі мільйони доларів. У Forter ми знаємо, що зміцнення довіри (і результатів) означає більше, ніж просто блокування шахрайства. Це означає захист усього шляху клієнта — від створення облікового запису до оформлення замовлення т...

Sift

Sift

sift.com

Sift — це платформа для шахрайства на базі штучного інтелекту, яка забезпечує цифрову довіру провідних світових компаній. Наші глибокі інвестиції в машинне навчання та ідентифікацію користувачів, мережа даних, яка нараховує 1 трильйон подій на рік, і відданість довгостроковому успіху клієнтів дають ...

Verosint

Verosint

verosint.com

Verosint — це провідне рішення для виявлення та запобігання шахрайству з обліковими записами, яке пропонує гарантію ідентифікації на основі сигналів для онлайн-бізнесу.

Eftsure

Eftsure

eftsure.com

Eftsure є австралійським лідером на ринку запобігання шахрайству з платежами. Спеціально розроблене для компаній, наше наскрізне рішення гарантує понад 120 мільярдів доларів у вигляді B2B платежів на рік. Наша місія полягає в створенні безпечнішої бізнес-спільноти. Завдяки великій і постійно зростаю...

CertifID

CertifID

certifid.com

CertifID — це рішення для цифрової ідентифікації та перевірки пристрою, яке використовується титульними компаніями, юридичними фірмами, кредиторами, ріелторами, а також покупцями та продавцями житла для запобігання шахрайству. У Сполучених Штатах шахрайство є найбільш значним ризиком, що впливає на ...

Netacea

Netacea

netacea.com

Захист від ботів Netacea виявляє та запобігає складним атакам ботів для онлайн-брендів. Розташоване на дальній межі технічної інфраструктури без використання агентів, керування ботом Netacea поєднує неперевершену видимість усього трафіку через API, додатки та веб-сайти з вдосконаленими можливостями ...

DataDome

DataDome

datadome.co

Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome...

Oscilar

Oscilar

oscilar.com

Oscilar вирішує одну з найбільших проблем, що постають сьогодні перед підприємствами та споживачами: як захистити онлайн-транзакції від шахрайства, крадіжки та ризику. Наша місія — зробити Інтернет безпечнішим, захищаючи будь-які онлайн-транзакції. Oscilar — це перша у своєму роді платформа прийнятт...

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з і...

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull — це платформа прийняття рішень про ризики в реальному часі, яка збирає дані на основі цифрових відбитків. Використовуючи тиху перевірку кількох сигналів, зокрема номера телефону, електронної пошти, IP-адреси, пристрою та браузера, Trustfull допомагає компаніям у різних галузях оцінювати р...

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro допомагає продавцям захистити свої інтернет-магазини від зловмисних шахраїв. Він перевіряє всі замовлення, здійснені за допомогою кредитних карток, PayPal тощо, на наявність онлайн-шахрайства. Як наслідок, він збільшує прибутки продавців електронної комерції за рахунок зменшення поверн...

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified — це найрозумніший і найточніший на ринку партнер із боротьби з шахрайством у сфері електронної комерції з платформою машинного навчання, що працює на базі глобальної торговельної мережі, щоб мінімізувати шахрайство та максимізувати чистий дохід, що підтримується справжньою гарантією повер...

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud перевіряє, перевіряє та гарантує ваші онлайн-замовлення, щоб ви могли впевнено продавати та відправляти. Перевантажуючи свої замовлення на Eye4Fraud, ви отримуєте доступ до найповнішого пулу даних про покупки споживачів у світі.

Kount

Kount

kount.com

Kount - це технологія довіри та безпеки. Компанії обирають рішення, які відповідають їхнім унікальним завданням, і ми допомагаємо їм впевнено розвиватися незалежно від галузі. Ми використовуємо рішення на основі даних, передове машинне навчання та десятиліття досвіду, щоб подолати виклики, з якими з...

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd – це постачальник засобів захисту торгівлі, який вирішує проблеми шахрайства та зловживань у ключових точках конверсії на шляху покупця електронної комерції від створення облікового запису до оформлення замовлення та запиту на повернення. Ми допомагаємо торговцям вирішити, коли покупцеві до...

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

У NoFraud ми знаємо, що запобігання шахрайству полягає не лише в уникненні втрат, а й у покращенні якості обслуговування клієнтів. NoFraud — це рішення для запобігання шахрайству в електронній комерції та оформлення замовлення, яке захищає компанії від шахраїв, усуває втрати від повернення платежів ...

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale — це найповніше рішення для захисту від шахрайства в електронній комерції. Ми поєднуємо передову статистичну технологію з найбільшою у світі командою спеціалізованих аналітиків шахрайства для збалансованого, реального підходу, якого немає на ринку. Ми забезпечуємо найвищий рівень схвалення...

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin надає передові технології та спеціальну підтримку, щоб допомогти вам запобігти зростаючим загрозам шахрайства та впевнено приймати платежі.

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