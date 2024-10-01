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Програмне забезпечення для виявлення шахрайства - Найпопулярніші застосунки - Еквадор
Програмне забезпечення для виявлення шахрайства, також відоме як програмне забезпечення для виявлення шахрайства в Інтернеті, призначене для виявлення та запобігання незаконній та високоризикованій діяльності в Інтернеті. Ці інструменти працюють шляхом постійного моніторингу поведінки користувачів і розрахунку рівнів ризику для виявлення потенційно шахрайських покупок, транзакцій або спроб доступу. ІТ-відділи та відділи комплаєнсу, зокрема в компаніях і компаніях цифрового банкінгу, покладаються на ці інструменти для моніторингу та зменшення ризику шахрайства серед своїх користувачів. Застосовуючи програмне забезпечення для виявлення шахрайства, компанії прагнуть захистити конфіденційну інформацію, запобігти кібератакам і захистити від шахрайських транзакцій і крадіжки особистих даних. Використовуючи машинне навчання та аналітику поведінки в реальному часі, ці інструменти можуть класифікувати ризики в режимі реального часу, враховуючи такі фактори, як репутація пристрою та IP-адреси. Незважаючи на те, що існує певне збіг із програмним забезпеченням для захисту від шахрайства в електронній комерції, рішення для виявлення шахрайства в основному зосереджені на моніторингу в реальному часі, виявленні та попередженні про шахрайські дії, тоді як інструменти електронної комерції більше стурбовані нормативним забезпеченням та аналізом купівельної поведінки.
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GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Castle
castle.io
Castle — це платформа для управління ризиками ідентифікації та шахрайства. Ми допомагаємо командам із безпеки та боротьби з шахрайством виявляти, досліджувати, повідомляти про шахрайство та, зрештою, зупиняти шахрайство під час реєстрації, входу та під час транзакцій. Наші SDK інтегруються з кодом в...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юр...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — це провідна платформа інтелектуальних пристроїв для масштабних веб- і мобільних додатків, яка допомагає розробникам створювати найкращі в своєму класі рішення для виявлення шахрайства. Відбиток пальця точний на 99,5% зі стабільними ідентифікаторами відвідувачів, які зберігаються місяця...
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net підтримує обробку платежів, допомагаючи малим підприємствам приймати платежі кредитними картками та електронними чеками онлайн, особисто, через мобільні пристрої тощо.
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивн...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Pipl
pipl.com
Pipl – це компанія, що займається ідентифікацією. Ми використовуємо багатоваріантне зв’язування, щоб встановити глибокі зв’язки між понад 28 мільярдами унікальних ідентифікаторів — електронною поштою, мобільним телефоном, соціальними мережами та іншими даними, які охоплюють увесь світ. Наші рішення ...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — це платформа №1 для захисту конфіденційності від ботів. hCaptcha Enterprise забезпечує неперевершену точність у виявленні та запобіганні шахрайству та зловживанням із комплексними рішеннями для захисту онлайн-власності як від автоматизованих, так і від напівавтоматичних атак. Рішення hCap...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — це глобальна комплексна платформа для перевірки особи, запобігання шахрайству та дотримання нормативних вимог, найбільш відома завдяки своїй наскрізній службі перевірки ідентифікатора. Поєднуючи штучний інтелект, біометричні технології та власну команду експертів KYC, iDenfy допомагає запоб...
Stytch
stytch.com
Stitch — це найпотужніша платформа ідентифікації, створена для розробників. Завдяки таким розширеним функціям, як сканування відбитків пальців пристрою та захист від захоплення облікового запису, Stytch надає інфраструктуру, щоб зробити ідентифікацію та керування доступом вашої компанії безпечними, ...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довір...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...
Bolt Merchant
bolt.com
Перетворіть на 50% більше клієнтів і збільште продажі за допомогою оплати в один клік. Оновіть свій процес оформлення замовлення за допомогою оплати в один клік, 100% гарантії повернення платежу через шахрайство, доступу до десятків мільйонів покупців у мережі Bolt тощо. Bolt є гнучким і надзвичайно...
Authsignal
authsignal.com
Authsignal — це платформа автентифікації, яка надає ключі доступу та інші сучасні фактори автентифікації. Зосереджено на тому, щоб дозволити підприємствам середнього та середнього бізнесу безперебійно перевіряти автентичність клієнтів, запобігати шахрайству та захищати дані клієнтів. У партнерстві з...
CHEQ
cheq.ai
Лідер у безпеці Go-to-Market.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — це платформа ШІ для документів, яка дозволяє швидше та точніше приймати фінансові рішення. Компанія аналізує документи з точністю понад 99%, незалежно від формату чи якості, підтримуючи сотні типів документів, включаючи банківські виписки, квитанції про оплату праці та податкові форми. Ocr...
Prove
prove.com
Prove — це сучасний спосіб для компаній, які дозволяють своїм клієнтам підтверджувати свою особу лише за допомогою телефону. Prove пропонує рішення, орієнтовані на телефони, які дозволяють своїм клієнтам залучати нових споживачів і взаємодіяти з їхніми існуючими споживачами, усуваючи тертя, підвищую...
SEON
seon.io
SEON змінює способи боротьби з шахрайством у командах вищого рівня з питань шахрайства та ризиків. Наша платформа проти шахрайства та боротьби з відмиванням коштів дозволяє компаніям виявляти й запобігати потенційним загрозам ще до їх виникнення. Підхід на основі API дає змогу безперешкодно залучати...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future є найбільшою у світі компанією з аналізу загроз. Intelligence Cloud від Recorded Future надає наскрізну інформацію про противників, інфраструктуру та цілі. Індексуючи Інтернет через відкриту мережу, темну мережу та технічні джерела, Recorded Future забезпечує видимість у реальному ча...
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI надає найсучасніші рішення AI, які допомагають групам ризиків автоматизувати ручне введення в роботу та завдання андеррайтингу — без збільшення штату чи бюджету. Використовуючи попередньо навчених агентів ризиків AI Risk Agents або фірмові моделі ризиків Inscribe, клієнти Inscribe можуть...
Chargebacks911
chargebacks911.com
Початки Chargebacks911 не були вкорінені в банківській справі чи платежах. Насправді вони взагалі не були у фінансовому секторі. Компанію заснували торговці, які витратили роки на розбудову онлайн-бізнесу, лише щоб побачити, як їхній успіх був з’їдений суперечками з клієнтами. Цей досвід надихнув на...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net керує першою повноцінною платформою для захисту від шахрайства, боротьби з відмиванням коштів і KYC, створеною для цифрових підприємств і фінтех-компаній у всьому світі. Відзначена нагородами хмарна платформа допомагає організаціям будь-якого розміру використовувати аналіз ризиків на основ...
Socure
socure.com
Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт безперебійної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору наскрізних р...
Forter
forter.com
Цифрова комерція будується на довірі. Без довіри компанії залишають на столі мільйони доларів. У Forter ми знаємо, що зміцнення довіри (і результатів) означає більше, ніж просто блокування шахрайства. Це означає захист усього шляху клієнта — від створення облікового запису до оформлення замовлення т...
Sift
sift.com
Sift — це платформа для шахрайства на базі штучного інтелекту, яка забезпечує цифрову довіру провідних світових компаній. Наші глибокі інвестиції в машинне навчання та ідентифікацію користувачів, мережа даних, яка нараховує 1 трильйон подій на рік, і відданість довгостроковому успіху клієнтів дають ...
Verosint
verosint.com
Verosint — це провідне рішення для виявлення та запобігання шахрайству з обліковими записами, яке пропонує гарантію ідентифікації на основі сигналів для онлайн-бізнесу.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure є австралійським лідером на ринку запобігання шахрайству з платежами. Спеціально розроблене для компаній, наше наскрізне рішення гарантує понад 120 мільярдів доларів у вигляді B2B платежів на рік. Наша місія полягає в створенні безпечнішої бізнес-спільноти. Завдяки великій і постійно зростаю...
CertifID
certifid.com
CertifID — це рішення для цифрової ідентифікації та перевірки пристрою, яке використовується титульними компаніями, юридичними фірмами, кредиторами, ріелторами, а також покупцями та продавцями житла для запобігання шахрайству. У Сполучених Штатах шахрайство є найбільш значним ризиком, що впливає на ...
Netacea
netacea.com
Захист від ботів Netacea виявляє та запобігає складним атакам ботів для онлайн-брендів. Розташоване на дальній межі технічної інфраструктури без використання агентів, керування ботом Netacea поєднує неперевершену видимість усього трафіку через API, додатки та веб-сайти з вдосконаленими можливостями ...
DataDome
datadome.co
Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome...
Oscilar
oscilar.com
Oscilar вирішує одну з найбільших проблем, що постають сьогодні перед підприємствами та споживачами: як захистити онлайн-транзакції від шахрайства, крадіжки та ризику. Наша місія — зробити Інтернет безпечнішим, захищаючи будь-які онлайн-транзакції. Oscilar — це перша у своєму роді платформа прийнятт...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair є провідною платформою для запобігання платіжному шахрайству для великих компаній у всьому світі. З 2017 року Trustpair допомагає фінансовим командам захистити весь процес P2P завдяки автоматизації. Рішення пропонує інтуїтивно зрозуміле управління ризиками та безпосередньо інтегрується з і...
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — це платформа прийняття рішень про ризики в реальному часі, яка збирає дані на основі цифрових відбитків. Використовуючи тиху перевірку кількох сигналів, зокрема номера телефону, електронної пошти, IP-адреси, пристрою та браузера, Trustfull допомагає компаніям у різних галузях оцінювати р...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro допомагає продавцям захистити свої інтернет-магазини від зловмисних шахраїв. Він перевіряє всі замовлення, здійснені за допомогою кредитних карток, PayPal тощо, на наявність онлайн-шахрайства. Як наслідок, він збільшує прибутки продавців електронної комерції за рахунок зменшення поверн...
Riskified
riskified.com
Riskified — це найрозумніший і найточніший на ринку партнер із боротьби з шахрайством у сфері електронної комерції з платформою машинного навчання, що працює на базі глобальної торговельної мережі, щоб мінімізувати шахрайство та максимізувати чистий дохід, що підтримується справжньою гарантією повер...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud перевіряє, перевіряє та гарантує ваші онлайн-замовлення, щоб ви могли впевнено продавати та відправляти. Перевантажуючи свої замовлення на Eye4Fraud, ви отримуєте доступ до найповнішого пулу даних про покупки споживачів у світі.
Kount
kount.com
Kount - це технологія довіри та безпеки. Компанії обирають рішення, які відповідають їхнім унікальним завданням, і ми допомагаємо їм впевнено розвиватися незалежно від галузі. Ми використовуємо рішення на основі даних, передове машинне навчання та десятиліття досвіду, щоб подолати виклики, з якими з...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd – це постачальник засобів захисту торгівлі, який вирішує проблеми шахрайства та зловживань у ключових точках конверсії на шляху покупця електронної комерції від створення облікового запису до оформлення замовлення та запиту на повернення. Ми допомагаємо торговцям вирішити, коли покупцеві до...
NoFraud
nofraud.com
У NoFraud ми знаємо, що запобігання шахрайству полягає не лише в уникненні втрат, а й у покращенні якості обслуговування клієнтів. NoFraud — це рішення для запобігання шахрайству в електронній комерції та оформлення замовлення, яке захищає компанії від шахраїв, усуває втрати від повернення платежів ...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — це найповніше рішення для захисту від шахрайства в електронній комерції. Ми поєднуємо передову статистичну технологію з найбільшою у світі командою спеціалізованих аналітиків шахрайства для збалансованого, реального підходу, якого немає на ринку. Ми забезпечуємо найвищий рівень схвалення...
Ravelin
ravelin.com
Ravelin надає передові технології та спеціальну підтримку, щоб допомогти вам запобігти зростаючим загрозам шахрайства та впевнено приймати платежі.