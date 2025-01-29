Програмне забезпечення для виявлення шахрайства - Найпопулярніші застосунки - Болгарія

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net керує першою повноцінною платформою для захисту від шахрайства, боротьби з відмиванням коштів і KYC, створеною для цифрових підприємств і фінтех-компаній у всьому світі. Відзначена нагородами хмарна платформа допомагає організаціям будь-якого розміру використовувати аналіз ризиків на основі штучного інтелекту для виявлення шахрайства, оптимізувати робочі процеси реєстрації клієнтів і моніторингу транзакцій, а також використовувати практичну інформацію в реальному часі, щоб зробити безпечнішим, розумнішим і прибутковішим. рішень. Fraud.net пишається членом партнерської мережі AWS. Інфраструктура AWS + інтелектуальний рівень Fraud.net = повна хмарна платформа керування шахрайством. Fraud.net використовує понад 20 сервісів AWS, щоб надати свою платформу корпоративного рівня для управління ризиками та збільшення прибутку. Fraud.net щомісяця обробляє та аналізує мільярди транзакцій, додатків і подій від імені компаній, що надають фінансові послуги та цифрової комерції по всьому світу. Відзначене нагородами рішення TransactionAI від Fraud.net доступне на AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi У Fraud.net зі штаб-квартирою в Нью-Йорку працюють віддані своїй справі професіонали з великим досвідом роботи в електронній комерції, фінансові послуги, наука про дані та передові технології. Він був заснований у 2016 році Вітні Андерсон і Кеті Росс. Вони визнали необхідність надати таким лідерам бізнесу, як вони самі, новітні інструменти запобігання шахрайству, витративши більше двох десятиліть на роботу з фінансовими установами та онлайн-магазинами. Fraud.net часто вказується як інноваційна компанія, що швидко розвивається, заслуживши визнання Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring та кількох інших організацій. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб домовитися про безкоштовну консультацію.