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Програмне забезпечення для управління громадським харчуванням
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Програмне забезпечення для управління громадським харчуванням - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування громадським харчуванням розроблено для того, щоб допомогти комерційним харчовим підприємствам, у тому числі кафетеріям і харчовим заводам, упорядкувати свою роботу. Ці інструменти можуть допомогти у вирішенні завдань, починаючи від створення рецептів і управління запасами до більш масштабних функцій, таких як загальне управління бізнесом і стратегії ціноутворення. У той час як деякі оператори громадського харчування можуть покладатися на ці інструменти для керування всім своїм бізнесом, іншим може знадобитися доповнити програмне забезпечення додатковими рішеннями. Це програмне забезпечення може працювати разом із системами відстеження харчових продуктів, платформами розповсюдження їжі та додатками громадського харчування. Він також може інтегруватися з іншими основними інструментами управління бізнесом, такими як бухгалтерське програмне забезпечення, системи управління робочою силою та платформи бізнес-аналітики.

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MarketMan

MarketMan

marketman.com

MarketMan - це програма для управління запасами та замовленнями постачальників у ресторанах, що спрощує процеси закупівлі та контролю витрат.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs - це цифрова система управління безпекою харчових продуктів, яка допомагає підприємствам відповідати стандартам безпеки, включаючи HACCP та ISO 22000.

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarket - додаток, що використовує технології штучного інтелекту для модернізації постачання продуктів в США через електронну комерцію та програмне забезпечення.

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify - це платформа для управління бізнесом у сфері харчування, що дозволяє замовляти продукти, керувати рецептами та планувати події.

Craftable

Craftable

craftable.com

Craftable - програмне забезпечення для управління прибутками в готельному бізнесі, яке об'єднує закупівлі, працю, рецепти та продажі.

Supplyit

Supplyit

supplyit.com

Supplyit - це платформа для управління харчовим бізнесом, яка пропонує прогнозування, управління виробництвом, облік відходів та адміністрування замовлень.

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrislice — це додаток для шкіл, який надає інформацію про меню харчування, алергени та деталі поживності, що допомагає учням та батькам робити свідомий вибір.

Eclarion

Eclarion

eclarion.com

Eclarion дозволяє керувати рецептами та легко отримувати технічні характеристики продуктів за запитом.

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