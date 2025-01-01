Програмне забезпечення для розповсюдження громадського харчування - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для розподілу продуктів харчування дозволяє користувачам планувати, відстежувати та керувати інвентарем для зберігання та розподілу їжі. Компанії в цьому секторі використовують програмне забезпечення для планування поставок, керування відносинами з клієнтами та ведення детального обліку замовлень їжі. Ці платформи пропонують інструменти для обробки замовлень, обробки платежів, відстеження поставок і нагляду за запасами. Ключовою особливістю є можливість генерувати аналітичні звіти, які допомагають у розробці стратегій продажів і оцінці ефективності. Багато рішень для розповсюдження громадського харчування також включають інструменти для аналізу продуктивності, прибутків і ринкових цін для підвищення ефективності продажів. У той час як деякі продукти управління зосереджені на вхідних розсилках, більшість призначені в основному для керування вихідними відправленнями та замовленнями.
Запит на новий застосунок
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket - додаток, що використовує технології штучного інтелекту для модернізації постачання продуктів в США через електронну комерцію та програмне забезпечення.
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering - платформа для спрощення процесу замовлень в харчовій промисловості, що об'єднує постачальників і покупців в одному інтерфейсі.
Supplyit
supplyit.com
Supplyit - це платформа для управління харчовим бізнесом, яка пропонує прогнозування, управління виробництвом, облік відходів та адміністрування замовлень.
Recipal
recipal.com
Recipal - це програмне забезпечення для аналізу харчування, яке спрощує створення етикеток харчової цінності, розрахунок вартості рецептів та управління запасами.
Procurant
procurant.com
Procurant - мобільний додаток для автоматизації управління безпекою харчових продуктів, включаючи моніторинг температури та виконання перевірок.
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket - програма для індустрії харчування, що підтримує операторів ресторанів та постачальників через управління запасами, витратами, CRM та звітність.
Klarys
klarys.io
Klarys - додаток для сектору свіжих продуктів, що пропонує рішення для модернізації процесів, поліпшення маржі та підвищення прозорості постачання.
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