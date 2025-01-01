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Програмне забезпечення для відстеження харчових продуктів дозволяє користувачам досліджувати, відстежувати та зберігати детальну інформацію про харчові продукти. Компанії використовують це програмне забезпечення для ведення повного обліку замовлень їжі та їх джерел. Ці платформи пропонують інструменти для моніторингу походження запасів різних продуктів і поставок. Ключовою особливістю є їхня підтримка підтримки здоров’я та безпеки. Багато рішень щодо відстеження також містять інструменти для оптимізації витрат і бюджетування, створення попереджень про алергію та полегшення спілкування з постачальниками. Незважаючи на те, що деякі програмні засоби для управління та розповсюдження громадського харчування включають функції відстеження, вони часто мають широкий спектр додаткових функцій.
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FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs - це цифрова система управління безпекою харчових продуктів, яка допомагає підприємствам відповідати стандартам безпеки, включаючи HACCP та ISO 22000.
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360° - платформа для управління безпекою харчових продуктів і якістю постачальників, що спрощує моніторинг, управлінні та оцінку ризиків.
Erudus
erudus.com
Erudus - це сервіс, що надає точні дані про алергії, харчову цінність та технічні характеристики продуктів, зібрані від харчової промисловості.
FreshCheq
freshcheq.com
FreshCheq — це додаток для ресторанів і фургонів з їжею, який спрощує проведення перевірок та ведення журналів харчування.
Otrafy
otrafy.com
Otrafy - хмарне програмне забезпечення для управління комунікацією між покупцями і постачальниками та покращення процесів дотримання стандартів у харчовій промисловості.
OurRecords
ourrecords.com
OurRecords - рішення для управління відповідністю постачальників, що дозволяє управляти від 10 до 10,000 постачальниками та налаштовувати вимоги.
Brizo FoodMetrics
brizodata.com
Brizo FoodMetrics — платформа для аналізу ринку харчових послуг, яка надає точну аналітику для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень.
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