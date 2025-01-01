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Програмне забезпечення для відстеження харчових продуктів
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Програмне забезпечення для відстеження харчових продуктів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відстеження харчових продуктів дозволяє користувачам досліджувати, відстежувати та зберігати детальну інформацію про харчові продукти. Компанії використовують це програмне забезпечення для ведення повного обліку замовлень їжі та їх джерел. Ці платформи пропонують інструменти для моніторингу походження запасів різних продуктів і поставок. Ключовою особливістю є їхня підтримка підтримки здоров’я та безпеки. Багато рішень щодо відстеження також містять інструменти для оптимізації витрат і бюджетування, створення попереджень про алергію та полегшення спілкування з постачальниками. Незважаючи на те, що деякі програмні засоби для управління та розповсюдження громадського харчування включають функції відстеження, вони часто мають широкий спектр додаткових функцій.

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FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs - це цифрова система управління безпекою харчових продуктів, яка допомагає підприємствам відповідати стандартам безпеки, включаючи HACCP та ISO 22000.

Safefood 360

Safefood 360

safefood360.com

Safefood 360° - платформа для управління безпекою харчових продуктів і якістю постачальників, що спрощує моніторинг, управлінні та оцінку ризиків.

Erudus

Erudus

erudus.com

Erudus - це сервіс, що надає точні дані про алергії, харчову цінність та технічні характеристики продуктів, зібрані від харчової промисловості.

FreshCheq

FreshCheq

freshcheq.com

FreshCheq — це додаток для ресторанів і фургонів з їжею, який спрощує проведення перевірок та ведення журналів харчування.

Otrafy

Otrafy

otrafy.com

Otrafy - хмарне програмне забезпечення для управління комунікацією між покупцями і постачальниками та покращення процесів дотримання стандартів у харчовій промисловості.

OurRecords

OurRecords

ourrecords.com

OurRecords - рішення для управління відповідністю постачальників, що дозволяє управляти від 10 до 10,000 постачальниками та налаштовувати вимоги.

Brizo FoodMetrics

Brizo FoodMetrics

brizodata.com

Brizo FoodMetrics — платформа для аналізу ринку харчових послуг, яка надає точну аналітику для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень.

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Програмне забезпечення для відстеження харчових продуктів - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog