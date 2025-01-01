Програмне забезпечення для управління безпечністю харчових продуктів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для управління безпекою харчових продуктів забезпечує підтримку, відповідність і безперервне вдосконалення процесів безпеки харчових продуктів у ланцюжку постачання, дотримуючись міжнародних стандартів, таких як FSMA, стандарти ISO та рекомендації ФАО та ВООЗ. Це важливо для таких організацій, як ресторани, готелі та школи, оскільки дозволяє їм інтегруватися з системами управління та відстеження. Це програмне забезпечення створює контрольовані процеси, щоб гарантувати, що всі вироблені харчові продукти відповідають стандартам якості та безпеки, охоплюючи кожен крок від поставок до відвантаження продуктів у ланцюжку дистрибуції харчових продуктів.
Запит на новий застосунок
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs - це цифрова система управління безпекою харчових продуктів, яка допомагає підприємствам відповідати стандартам безпеки, включаючи HACCP та ISO 22000.
Jolt
jolt.com
Jolt - це програмне забезпечення для виконання операцій, яке допомагає бізнесам контролювати команди та забезпечувати цифрову безпеку харчових продуктів.
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360° - платформа для управління безпекою харчових продуктів і якістю постачальників, що спрощує моніторинг, управлінні та оцінку ризиків.
Certdox
certdox.com
Certdox — це хмарне програмне забезпечення для управління документами, яке забезпечує їх зберігання, перевірку та обмін, підвищуючи ефективність та відповідність нормам.
Phenium
phenium.com
Phenium — додаток для управління безпекою харчів, кухонними задачами та моніторингу щоденних операцій без паперових звітів.
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