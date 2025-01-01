Програмне забезпечення для флориста - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Florist пропонує спрощене безпаперове рішення для керування діяльністю флористичного магазину, яке задовольняє потреби як роздрібної торгівлі, так і електронної комерції. Ця система автоматизує введення замовлень, доставку та облік бек-офісів, допомагаючи флористам зменшити витрати та збільшити продажі. Розроблений для малого та середнього бізнесу, його масштабованість робить його придатним для магазинів будь-якого розміру. Більшість продуктів не вимагає нового обладнання, оскільки вони інтегруються з наявними терміналами та програмним забезпеченням. Додаткові функції включають можливості електронної комерції, інструменти бізнес-аналітики, інтеграцію API та надійне управління запасами та закупівлями.
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POSiFLORA
posiflora.com
POSiFLORA - програма для управління квітковим бізнесом, яка допомагає оптимізувати продажі, контроль запасів та обробку замовлень.
Lobiloo
lobiloo.com
Lobiloo – простий інструмент для флористів, що дозволяє створювати візуальні рахунки, перетягуючи елементи з кошика.
Komet Sales
kometsales.com
Komet - це веб-рішення для квіткової промисловості, яке автоматизує закупівлю, продаж та логістику, з'єднуючи бізнес-партнерів.
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