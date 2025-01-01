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Програмне забезпечення для відстеження автопарку
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Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відстеження автопарку використовує технологію GPS для моніторингу діяльності транспортних засобів і водіїв у транспортному парку. Це програмне забезпечення в основному використовується менеджерами автопарків для відстеження їх автопарків у режимі реального часу та збору даних про продуктивність як транспортних засобів, так і водіїв. Хоча відстеження автопарку часто є функцією ширших систем керування автопарком, програмне забезпечення цієї категорії зосереджено на використанні GPS і телематики для відстеження транспортних засобів. Зазвичай йому бракує розширених функціональних можливостей бек-офісу, які є в повних рішеннях для керування автопарком.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

Hapn

Hapn

gethapn.com

Hapn – це додаток для моніторингу місцезнаходження активів і команди з надійними даними і підтримкою, що забезпечує реальний контроль за вашим бізнесом.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

Один крок GPS - додаток для відстеження в реальному часі, що забезпечує моніторинг місцезнаходження пристроїв і активів, з функціями геофренування та історії місцезнаходження.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

Simpliroute - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в режимі реального часу, що підвищує ефективність та зменшує витрати логістики.

MyCarTracks

MyCarTracks

mycartracks.com

MyCarTracks – додаток для відстеження та управління транспортними засобами з використанням GPS, що дозволяє моніторити маршрути, швидкість і поведінку водія.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.

Uboro

Uboro

uboro.io

Uboro — це програмне забезпечення для GPS-моніторингу автопар, яке підходить для власників, менеджерів, логістів та приватних осіб.

Fleetr

Fleetr

fleetr.com

Fleetr - додаток для управління автопарками, який забезпечує GPS-відстеження, аналіз поведінки водіїв та оптимізацію маршрутів для малих бізнесів.

AVLView

AVLView

avlview.com

AVLView – додаток для моніторингу автомобілів у реальному часі, що відстежує їхнє місце розташування, використання пального та автоматизує процеси управління автопарком.

Lyve

Lyve

lyveglobal.com

Lyve — це хмарна платформа для управління доставкою, що оптимізує процеси доставки останньої милі за допомогою AI та автоматизації.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto — система моніторингу флоту, що використовує AI для оцінки водіїв, автомобілів та шляхів, виявляючи відверту та агресивну їзду в режимі реального часу.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit - платформа для оптимізації доставки в останню милю, надає рішення для управління маршрутами та флотом, пропонує інтеграцію з незалежними кур'єрами.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT - це додаток для управління витратами на плату за проїзд і порушення, призначений для автопарків усіх розмірів та прокату транспортних засобів.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.

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