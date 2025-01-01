Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для відстеження автопарку використовує технологію GPS для моніторингу діяльності транспортних засобів і водіїв у транспортному парку. Це програмне забезпечення в основному використовується менеджерами автопарків для відстеження їх автопарків у режимі реального часу та збору даних про продуктивність як транспортних засобів, так і водіїв. Хоча відстеження автопарку часто є функцією ширших систем керування автопарком, програмне забезпечення цієї категорії зосереджено на використанні GPS і телематики для відстеження транспортних засобів. Зазвичай йому бракує розширених функціональних можливостей бек-офісу, які є в повних рішеннях для керування автопарком.
Запит на новий застосунок
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
LocoNav
loconav.com
LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
Hapn
gethapn.com
Hapn – це додаток для моніторингу місцезнаходження активів і команди з надійними даними і підтримкою, що забезпечує реальний контроль за вашим бізнесом.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.
One Step GPS
onestepgps.com
Один крок GPS - додаток для відстеження в реальному часі, що забезпечує моніторинг місцезнаходження пристроїв і активів, з функціями геофренування та історії місцезнаходження.
Lytx
lytx.com
Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.
SimpliRoute
simpliroute.com
Simpliroute - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в режимі реального часу, що підвищує ефективність та зменшує витрати логістики.
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks – додаток для відстеження та управління транспортними засобами з використанням GPS, що дозволяє моніторити маршрути, швидкість і поведінку водія.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.
Uboro
uboro.io
Uboro — це програмне забезпечення для GPS-моніторингу автопар, яке підходить для власників, менеджерів, логістів та приватних осіб.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr - додаток для управління автопарками, який забезпечує GPS-відстеження, аналіз поведінки водіїв та оптимізацію маршрутів для малих бізнесів.
AVLView
avlview.com
AVLView – додаток для моніторингу автомобілів у реальному часі, що відстежує їхнє місце розташування, використання пального та автоматизує процеси управління автопарком.
Lyve
lyveglobal.com
Lyve — це хмарна платформа для управління доставкою, що оптимізує процеси доставки останньої милі за допомогою AI та автоматизації.
Nauto
nauto.com
Nauto — система моніторингу флоту, що використовує AI для оцінки водіїв, автомобілів та шляхів, виявляючи відверту та агресивну їзду в режимі реального часу.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit - платформа для оптимізації доставки в останню милю, надає рішення для управління маршрутами та флотом, пропонує інтеграцію з незалежними кур'єрами.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT - це додаток для управління витратами на плату за проїзд і порушення, призначений для автопарків усіх розмірів та прокату транспортних засобів.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.
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