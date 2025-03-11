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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відстеження автопарку використовує технологію GPS для моніторингу діяльності транспортних засобів і водіїв у транспортному парку. Це програмне забезпечення в основному використовується менеджерами автопарків для відстеження їх автопарків у режимі реального часу та збору даних про продуктивність як транспортних засобів, так і водіїв. Хоча відстеження автопарку часто є функцією ширших систем керування автопарком, програмне забезпечення цієї категорії зосереджено на використанні GPS і телематики для відстеження транспортних засобів. Зазвичай йому бракує розширених функціональних можливостей бек-офісу, які є в повних рішеннях для керування автопарком.