Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack надає будівельні блоки для автоматизації завдань і робочої сили на вимогу. Його API та SDK для планування, призначення, відстеження та перевірки навчаються на наземних правдивих даних, щоб покращити операційні KPI, зокрема швидкість виконання завдань, надійність робочої сили, продуктивність і своєчасну доставку. Завдяки своїй надійній платформі, зручній для розробників, він надає рішення для автоматизації персоналу та перевірки роботи, яким довіряють компанії в різних галузях промисловості, від легкої промисловості, безпеки, роздрібної торгівлі, гостинності та охорони здоров’я до енергетики та транспорту. HyperTrack має глобальну присутність із більш ніж 300 клієнтами, які покладаються на її платформу для покращеної видимості, операційної ефективності та масштабованості для підтримки робочої сили на вимогу для погодинних, завдань і позмінних робіт, доставки, польового обслуговування та продажів. HyperTrack використовується для підвищення продуктивності, надійності та безпеки понад 2 мільйонів працівників концертів у Сполучених Штатах, а також мільйонів працівників у Європі, Індії, Латинській Америці та Африці.