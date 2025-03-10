Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для відстеження автопарку використовує технологію GPS для моніторингу діяльності транспортних засобів і водіїв у транспортному парку. Це програмне забезпечення в основному використовується менеджерами автопарків для відстеження їх автопарків у режимі реального часу та збору даних про продуктивність як транспортних засобів, так і водіїв. Хоча відстеження автопарку часто є функцією ширших систем керування автопарком, програмне забезпечення цієї категорії зосереджено на використанні GPS і телематики для відстеження транспортних засобів. Зазвичай йому бракує розширених функціональних можливостей бек-офісу, які є в повних рішеннях для керування автопарком.
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CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.
Uboro
uboro.io
Uboro — це програмне забезпечення для відстеження GPS для власників автопарків, генеральних менеджерів, логістів або приватних осіб.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr є лідером у сфері GPS-рішень для відстеження для малого бізнесу. Ми створили платформу на основі ШІ, яка надає власникам автопарків дані про водія та транспортний засіб. У партнерстві з нашою материнською компанією в Латинській Америці ми пишаємося тим, що станом на 2021 рік обслуговуємо понад 30 000 підключених транспортних засобів.
SimpliRoute
simpliroute.com
Simpliroute - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в режимі реального часу, що підвищує ефективність та зменшує витрати логістики.
AVLView
avlview.com
AVLView у хмарі Amazon відстежує транспортні засоби на карті, контролює споживання палива, допомагає вдвічі скоротити експлуатаційні втрати та покращує продуктивність автопарку/водія. Він надає миттєві сповіщення про події для покращення екологічного водіння, своєчасної доставки; автоматизувати графік поїздки та повідомляти вас про технічне обслуговування автомобіля.
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks – додаток для відстеження та управління транспортними засобами з використанням GPS, що дозволяє моніторити маршрути, швидкість і поведінку водія.
Lyve
lyveglobal.com
У світі, що керується технологіями, ручна доставка все частіше стає вузьким місцем для бізнесу. Тим більше зараз, коли сучасні клієнти вимагають надшвидкої доставки та очікують зручності у своєму досвіді. Як власник бізнесу, надання швидких і гнучких варіантів доставки має бути пріоритетом. Без оцифрування компанії відчувають неефективність, помилки та затримки, які зрештою погіршують взаємодію з клієнтами та збільшують операційні витрати. Система управління доставкою Lyve (DMS) пропонує хмарну систему керування, яка оптимізує ваші доставки та скорочує операційні витрати, забезпечуючи при цьому чудову взаємодію з клієнтами. Завдяки Lyve DMS ви прискорите свої доставки та операції, забезпечивши: - Відстеження в реальному часі - Автоматизоване призначення - Об'єднання замовлень і клубне об'єднання - Оптимізоване планування маршрутів - Залучення клієнтів - Оптимальне використання автопарку - Рішення, орієнтовані на дані - Вчасні поставки - Динамічна маршрутизація
Hapn
gethapn.com
Hapn створює інноваційну технологію IoT, доступну для компаній будь-якого розміру, надаючи надійні дані про місцезнаходження, практичну інформацію та неперевершену підтримку. Наша платформа дозволяє легко отримати ясність і впевненість, необхідні для кращого ведення вашого бізнесу. Провідний у галузі мобільний додаток перетворює відстеження в насолоду з найпростішою у використанні видимістю в реальному часі у вашій долоні. Незалежно від того, чи здійснюєте ви моніторинг та керування активами, членами команди, ланцюгами постачання чи автопарками, ви можете бути впевнені, що Hapn допоможе вам. А з TrackerCare ви можете отримати послуги золотого стандарту, які ви шукали – із цілодобовою підтримкою клієнтів, безкоштовними оновленнями та довічною гарантією на пристрій. Гарантовано. Маючи понад 17 років роботи, 50 000 клієнтів і понад 300 000 товарів, які відстежуються, Hapn є надійним рішенням, яке поверне вам контроль і видимість, на які заслуговує ваш бізнес.
One Step GPS
onestepgps.com
Один крок GPS - додаток для відстеження в реальному часі, що забезпечує моніторинг місцезнаходження пристроїв і активів, з функціями геофренування та історії місцезнаходження.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack надає будівельні блоки для автоматизації завдань і робочої сили на вимогу. Його API та SDK для планування, призначення, відстеження та перевірки навчаються на наземних правдивих даних, щоб покращити операційні KPI, зокрема швидкість виконання завдань, надійність робочої сили, продуктивність і своєчасну доставку. Завдяки своїй надійній платформі, зручній для розробників, він надає рішення для автоматизації персоналу та перевірки роботи, яким довіряють компанії в різних галузях промисловості, від легкої промисловості, безпеки, роздрібної торгівлі, гостинності та охорони здоров’я до енергетики та транспорту. HyperTrack має глобальну присутність із більш ніж 300 клієнтами, які покладаються на її платформу для покращеної видимості, операційної ефективності та масштабованості для підтримки робочої сили на вимогу для погодинних, завдань і позмінних робіт, доставки, польового обслуговування та продажів. HyperTrack використовується для підвищення продуктивності, надійності та безпеки понад 2 мільйонів працівників концертів у Сполучених Штатах, а також мільйонів працівників у Європі, Індії, Латинській Америці та Африці.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.
Nauto
nauto.com
Внутрішня система відстеження автопарку Nauto використовує штучний інтелект для оцінки водія, транспортного засобу та дороги попереду, щоб виявляти та тренувати розсіяне та агресивне водіння в режимі реального часу.
Dispatchit
dispatchit.com
Диспетчер спрощує поставки в останні милі для бізнесу. Незалежно від того, чи шукаєте ви створену мережу незалежних драйверів підрядників або для модернізації свого досвіду доставки за допомогою масштабованого програмного забезпечення для планування для власних транспортних засобів, Dispatch є однозначно обладнаною, щоб бути вашим партнером з доставки, щоб ви могли зосередитись на тому, що найбільше має значення для вашого бізнесу. Наша технологія доставки дає вам можливість доставити більше* для своїх клієнтів.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Lytx
lytx.com
Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити конкурентів!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — це економічно ефективний спосіб керування платою за рахунками-фактурами та порушеннями плати за проїзд. Ми обслуговуємо автопарки будь-якого розміру, включаючи оренду автомобілів/вантажівок, оренду причепів/обладнання, а також компанії з управління автопарком і лізингу.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна легко поєднувати з точковими рішеннями, які ви використовуєте сьогодні, щоб надавати доступні перегляди. Використовуйте реєстратори зі штучним інтелектом, телематику, інспекції, технічне обслуговування та технології відповідності, щоб покращити бізнес-результати.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Locate2u
locate2u.com
Locate2U - це програмна платформа, розроблена для будь -якого бізнесу з доставки чи послуг. Наше рішення допомагає цим підприємствам підвищити ефективність їх маршруту, покращити досвід доставки свого клієнта та підвищити продуктивність, все при цьому скорочуючи час, необхідний для планування маршрутів. Наше рішення надає компаніям все, що потрібно для ведення бізнесу з доставки чи послуг. У тому числі: відстеження GPS, обмін місцем розташування в прямому ефірі, управління бронюванням, оптимізація маршрутів, додаток драйвера, сповіщення, підтвердження доставки, API, налаштування та багато іншого!
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
LocoNav
loconav.com
LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
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