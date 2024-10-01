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Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки - Мʼянма (Бірма)
Програмне забезпечення для відстеження автопарку використовує технологію GPS для моніторингу діяльності транспортних засобів і водіїв у транспортному парку. Це програмне забезпечення в основному використовується менеджерами автопарків для відстеження їх автопарків у режимі реального часу та збору даних про продуктивність як транспортних засобів, так і водіїв. Хоча відстеження автопарку часто є функцією ширших систем керування автопарком, програмне забезпечення цієї категорії зосереджено на використанні GPS і телематики для відстеження транспортних засобів. Зазвичай йому бракує розширених функціональних можливостей бек-офісу, які є в повних рішеннях для керування автопарком.
Запит на новий застосунок
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Route4Me
route4me.com
Нарешті вирішено хаос маршрутизації. Надзвичайно простий у використанні Route4Me Route Planner автоматично планує маршрути для вашого бізнесу та відправляє їх у мобільний додаток із вбудованою навігацією. Ідеально підходить для польового обслуговування, польових продажів, польового маркетингу, польо...
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — це платформа автоматизації вантажних перевезень на основі штучного інтелекту, яка допомагає всім зацікавленим сторонам у сфері логістики оцифровувати свої наскрізні операції та надавати практичну інформацію в режимі реального часу за допомогою IoT і аналітики великих даних.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet дозволяє компаніям легко керувати та аналізувати свої операції з місцевої доставки. Наш продукт включає інтуїтивно зрозумілі програми для смартфонів для водіїв, потужну сучасну веб-панель для диспетчерів, а також автоматичні сповіщення та відстеження в реальному часі для одержувачів. Onfleet...
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo — це програмне забезпечення для керування автопарком, розроблене спеціально для власників автопарків. Тепер власники автопарків можуть легко планувати, оптимізувати та призначати своїм водіям швидші маршрути відповідно до їхнього пріоритету. Zeo також входить до складу найкращих програм для керу...
Tookan
jungleworks.com
Tookan — це потужна готова платформа управління доставкою, яка дозволяє компаніям модернізувати щоденні операції доставки та скоротити накладні витрати. Він постачається з найсучаснішим технологічним набором, який сприяє бездоганній інтеграції між водіями та менеджерами доставки. Tookan надає команд...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живе, дихає і мріє про транспорт і логістику. Наша платформа управління транспортуванням забезпечує роботу найдосвідченішої мережі вантажовідправників, експедиторів, перевізників, роздрібних продавців і одержувачів вантажів у світі. За допомогою наших центрів додатків ви можете оцифруват...
LocoNav
loconav.com
Сучасні ділові операції вимагають більш ефективного використання автопарків, а водіїв, палива, вантажу, активів і пасажирів — у безпеці. Все це, одночасно забезпечуючи економію коштів для бізнесу та кліматичну стійкість. Незграбної телематики десятиліттями недостатньо. Дізнайтеся, що потрібно, щоб в...
Hapn
gethapn.com
Hapn створює інноваційну технологію IoT, доступну для компаній будь-якого розміру, надаючи надійні дані про місцезнаходження, практичну інформацію та неперевершену підтримку. Наша платформа дозволяє легко отримати ясність і впевненість, необхідні для кращого ведення вашого бізнесу. Провідний у галуз...
CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна телематична технологія, яка допомагає компаніям оптимізувати роботу автопарку за допомогою відстеження активів, планування технічного обслуговування, інформаційних панелей продуктивності, сповіщень про транспортні засоби тощо. За допомогою CalAmp Telematics Cloud надійно з’єднайте...
One Step GPS
onestepgps.com
Наше високоякісне GPS-відстеження з фантастичною підтримкою клієнтів справді змінює галузь. Більшість компаній, що займаються GPS і програмним забезпеченням, вважають підтримку клієнтів марною тратою ресурсів. Вони шукають способи автоматизувати це, перейти на аутсорсинг або стягувати за це додатков...
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — це потужний інструмент для оптимізації маршрутів, розроблений, щоб допомогти диспетчерам і водіям, усуваючи логістичні головні болі. RoadWarrior Flex пропонує мобільний додаток для чіткого зв’язку між водіями та диспетчером, оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, щоб можна ...
MyCarTracks
mycartracks.com
Відстежуйте, керуйте та вимірювайте свій автопарк за допомогою найсучаснішої програми відстеження транспортних засобів для вашого бізнесу
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack надає будівельні блоки для автоматизації завдань і робочої сили на вимогу. Його API та SDK для планування, призначення, відстеження та перевірки навчаються на наземних правдивих даних, щоб покращити операційні KPI, зокрема швидкість виконання завдань, надійність робочої сили, продуктивніс...
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — це програмна платформа, розроблена для будь-якого бізнесу доставки чи надання послуг. Наше рішення допомагає цим компаніям підвищити ефективність маршрутів, покращити досвід доставки для клієнтів і підвищити продуктивність, скорочуючи час, потрібний для планування маршрутів. Наше рішення ...
Uboro
uboro.io
Uboro — це програмне забезпечення для відстеження GPS для власників автопарків, генеральних менеджерів, логістів або приватних осіб.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr є лідером у сфері GPS-рішень для відстеження для малого бізнесу. Ми створили платформу на основі ШІ, яка надає власникам автопарків дані про водія та транспортний засіб. У партнерстві з нашою материнською компанією в Латинській Америці ми пишаємося тим, що станом на 2021 рік обслуговуємо пона...
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute — це революція в оптимізації маршрутів. Завдяки нашій передовій системі алгоритмів маршрутизації ви можете зменшити витрати на логістику, підвищити рівень задоволеності клієнтів і підвищити ефективність логістики останньої милі від нуля до світових стандартів FedEx-UPS за 40 доларів США ...
AVLView
avlview.com
AVLView у хмарі Amazon відстежує транспортні засоби на карті, контролює споживання палива, допомагає вдвічі скоротити експлуатаційні втрати та покращує продуктивність автопарку/водія. Він надає миттєві сповіщення про події для покращення екологічного водіння, своєчасної доставки; автоматизувати граф...
Lyve
lyveglobal.com
У світі, що керується технологіями, ручна доставка все частіше стає вузьким місцем для бізнесу. Тим більше зараз, коли сучасні клієнти вимагають надшвидкої доставки та очікують зручності у своєму досвіді. Як власник бізнесу, надання швидких і гнучких варіантів доставки має бути пріоритетом. Без оциф...
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery — це передовий пакет програм для керування доставкою та оптимізації маршрутів. Він пропонує низку функцій і переваг для підприємств, які потребують гіперлокальної автоматизації бізнесу та п... Показати більше забезпечують спрощену доставку своїм клієнтам. Ми допомогли тисячам компаній у ...
Nauto
nauto.com
Внутрішня система відстеження автопарку Nauto використовує штучний інтелект для оцінки водія, транспортного засобу та дороги попереду, щоб виявляти та тренувати розсіяне та агресивне водіння в режимі реального часу.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch спрощує доставку останньої милі для компаній. Незалежно від того, чи шукаєте ви створену мережу незалежних водіїв-підрядників, чи модернізуєте свій досвід доставки за допомогою масштабованого програмного забезпечення для планування для ваших власних транспортних засобів, Dispatch має унікал...
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити...
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — це економічно ефективний спосіб керування платою за рахунками-фактурами та порушеннями плати за проїзд. Ми обслуговуємо автопарки будь-якого розміру, включаючи оренду автомобілів/вантажівок, оренду причепів/обладнання, а також компанії з управління автопарком і лізингу.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна ле...
Lytx
lytx.com
Lytx є світовим лідером у сфері технологій управління автопарком. Наші рішення використовують потужність відео, щоб дозволити водіям і автопаркам бути безпечнішими та ефективнішими, продуктивнішими та прибутковими, щоб вони могли процвітати в сучасному конкурентному середовищі. За допомогою платформ...