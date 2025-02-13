Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки - Комори

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo — це програмне забезпечення для керування автопарком, розроблене спеціально для власників автопарків. Тепер власники автопарків можуть легко планувати, оптимізувати та призначати своїм водіям швидші маршрути відповідно до їхнього пріоритету. Zeo також входить до складу найкращих програм для керування доставкою, плануванням маршрутів і керування транспортуванням. Що відрізняє Zeo Route Planner? Власники автопарків можуть додавати групу водіїв одним натисканням кнопки та відстежувати своїх водіїв у режимі реального часу. Власники автопарків можуть призначити маршрут конкретному водієві. Zeo надасть вам найшвидший і найкращий маршрут, який заощадить ваш час і гроші. Компанії, які спеціалізуються на доставці, хочуть почати пропонувати доставку або потребують покращити свої операції доставки, обирають Zeo Route Planner. Під час додавання водіїв до списку власники автопарків також можуть додавати відомості про водія, призначати водіїв до базових магазинів, призначати водіїв транспортним засобам і встановлювати час початку та закінчення для водіїв. Просте планування та оптимізація маршруту: водії можуть мати доступ до програм для Android та iOS, щоб побачити найкоротший можливий маршрут. Краще плануйте свої маршрути та заощаджуйте до 2 годин на кожній поїздці. Власники автопарків і водії можуть прокладати необмежену кількість маршрутів без зобов’язань. Ви також можете визначити навички окремих водіїв, створювати маршрути за допомогою Excel і досягати оптимізації на основі навичок. Універсальні методи введення місцезнаходження: ви також можете додати кілька місцезнаходження, завантаживши файл Excel або скориставшись нашою функцією сканування зображень. Підвищуйте ефективність маршруту, легко масштабуйте та спростіть планування маршруту доставки за допомогою найпопулярнішої у світі програми для водіїв і програмного забезпечення для доставки. Під час розподілу маршрутів власники автопарків можуть також додавати ідентифікатори транспортних засобів – ім’я та номер, місткість транспортного засобу, вагу та об’єм посилки разом із вартістю. Власники автопарків можуть спілкуватися безпосередньо зі своїми водіями на маршруті та відстежувати їх місцезнаходження. Власники автопарків також можуть надсилати оновлення в режимі реального часу клієнтам і забезпечувати найкраще обслуговування клієнтів. Ви також можете отримати підтвердження доставки після доставки кур’єром. Після того, як замовлення буде доставлено, ви зможете детально переглянути всі маршрути, створені на сьогодні, а також швидкий огляд на номері. кількість зроблених зупинок, початкове та кінцеве розташування, призначений водій Що стосується моделі ціноутворення, власники автопарку повинні платити за місце, а не за водія. Ви можете скористатися найкращим обслуговуванням клієнтів, якщо у вас виникнуть проблеми. Наша команда відповідає на кожен запит менш ніж за 2 години. Zeo пропонує вам варіант інтеграції з деяким програмним забезпеченням, таким як Zapier і Shopify, що робить ваше завдання більш автоматизованим і легким. Ви можете дізнатися про інтеграцію Zapier тут: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Відкрийте для себе переваги Zeo Route Planner, відвідавши наш веб-сайт за адресою: https://zeorouteplanner.com/ Забронюйте безкоштовний демонстрація з нашими експертами, щоб на власні очі побачити, як Zeo може революціонізувати управління вашим автопарком і підняти ваші операції доставки на нову висоту. У Zeo ми пропонуємо трансформацію того, як ви керуєте та оптимізуєте свій автопарк. Приєднуйтеся до тих компаній, які вже користуються перевагами найпопулярнішої у світі програми для водіїв і програмного забезпечення для доставки. Зробіть розумний вибір для свого автопарку — виберіть Zeo Route Planner.