Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки - Кот-дʼІвуар

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Програмне забезпечення для відстеження автопарку використовує технологію GPS для моніторингу діяльності транспортних засобів і водіїв у транспортному парку. Це програмне забезпечення в основному використовується менеджерами автопарків для відстеження їх автопарків у режимі реального часу та збору даних про продуктивність як транспортних засобів, так і водіїв. Хоча відстеження автопарку часто є функцією ширших систем керування автопарком, програмне забезпечення цієї категорії зосереджено на використанні GPS і телематики для відстеження транспортних засобів. Зазвичай йому бракує розширених функціональних можливостей бек-офісу, які є в повних рішеннях для керування автопарком.
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CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна телематична технологія, яка допомагає компаніям оптимізувати роботу автопарку за допомогою відстеження активів, планування технічного обслуговування, інформаційних панелей продуктивності, сповіщень про транспортні засоби тощо. За допомогою CalAmp Telematics Cloud безпечно з’єднайте всі свої активи та об’єднайте телематичні дані в єдину платформу. Отримуйте доступ до даних у режимі реального часу та історичних даних і передавайте їх у власні програми та системи для покращення видимості, безпеки, обслуговування, відповідності та ефективності.
Uboro
uboro.io
Uboro — це програмне забезпечення для відстеження GPS для власників автопарків, генеральних менеджерів, логістів або приватних осіб.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr є лідером у сфері GPS-рішень для відстеження для малого бізнесу. Ми створили платформу на основі ШІ, яка надає власникам автопарків дані про водія та транспортний засіб. У партнерстві з нашою материнською компанією в Латинській Америці ми пишаємося тим, що станом на 2021 рік обслуговуємо понад 30 000 підключених транспортних засобів.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute — це революція в оптимізації маршрутів. Завдяки нашій передовій системі алгоритмів маршрутизації ви можете зменшити витрати на логістику, підвищити рівень задоволеності клієнтів і підвищити ефективність логістики останньої милі від нуля до світових стандартів FedEx-UPS за 40 доларів США за автомобіль на місяць. Ми демократизуємо логістичну інтелектуальну систему, щоб будь-хто міг працювати краще без відділу досліджень і розробок, який вирішує, як зменшити рахунки за газ або викиди CO2.
AVLView
avlview.com
AVLView у хмарі Amazon відстежує транспортні засоби на карті, контролює споживання палива, допомагає вдвічі скоротити експлуатаційні втрати та покращує продуктивність автопарку/водія. Він надає миттєві сповіщення про події для покращення екологічного водіння, своєчасної доставки; автоматизувати графік поїздки та повідомляти вас про технічне обслуговування автомобіля.
MyCarTracks
mycartracks.com
Відстежуйте, керуйте та вимірювайте свій автопарк за допомогою найсучаснішої програми відстеження транспортних засобів для вашого бізнесу
Lyve
lyveglobal.com
У світі, що керується технологіями, ручна доставка все частіше стає вузьким місцем для бізнесу. Тим більше зараз, коли сучасні клієнти вимагають надшвидкої доставки та очікують зручності у своєму досвіді. Як власник бізнесу, надання швидких і гнучких варіантів доставки має бути пріоритетом. Без оцифрування компанії відчувають неефективність, помилки та затримки, які зрештою погіршують взаємодію з клієнтами та збільшують операційні витрати. Система управління доставкою Lyve (DMS) пропонує хмарну систему керування, яка оптимізує ваші доставки та скорочує операційні витрати, забезпечуючи при цьому чудову взаємодію з клієнтами. Завдяки Lyve DMS ви прискорите свої доставки та операції, забезпечивши: - Відстеження в реальному часі - Автоматизоване призначення - Об'єднання замовлень і клубне об'єднання - Оптимізоване планування маршрутів - Залучення клієнтів - Оптимальне використання автопарку - Рішення, орієнтовані на дані - Вчасні поставки - Динамічна маршрутизація
Hapn
gethapn.com
Hapn створює інноваційну технологію IoT, доступну для компаній будь-якого розміру, надаючи надійні дані про місцезнаходження, практичну інформацію та неперевершену підтримку. Наша платформа дозволяє легко отримати ясність і впевненість, необхідні для кращого ведення вашого бізнесу. Провідний у галузі мобільний додаток перетворює відстеження в насолоду з найпростішою у використанні видимістю в реальному часі у вашій долоні. Незалежно від того, чи здійснюєте ви моніторинг та керування активами, членами команди, ланцюгами постачання чи автопарками, ви можете бути впевнені, що Hapn допоможе вам. А з TrackerCare ви можете отримати послуги золотого стандарту, які ви шукали – із цілодобовою підтримкою клієнтів, безкоштовними оновленнями та довічною гарантією на пристрій. Гарантовано. Маючи понад 17 років роботи, 50 000 клієнтів і понад 300 000 товарів, які відстежуються, Hapn є надійним рішенням, яке поверне вам контроль і видимість, на які заслуговує ваш бізнес.
One Step GPS
onestepgps.com
Наше високоякісне GPS-відстеження з фантастичною підтримкою клієнтів справді змінює галузь. Більшість компаній, що займаються GPS і програмним забезпеченням, вважають підтримку клієнтів марною тратою ресурсів. Вони шукають способи автоматизувати це, перейти на аутсорсинг або стягувати за це додаткову плату. Ми вважаємо, що це дуже недалекоглядно. Ми вважаємо чудову підтримку клієнтів важливою частиною нашого продукту. Коли мова заходить про оперативність і проактивність, ми прагнемо залишити кожну іншу компанію, що займається GPS-відстеженням. Ми віримо, що, щоб заробити ваш бізнес і зберегти його, ми маємо надати лідируючий на ринку продукт. Ми постачаємо нашу продукцію безпосередньо від провідних виробників GPS-пристроїв відстеження в США. Ми пропонуємо 100-денну гарантію повернення грошей без ризику. Скасування замовлення настільки рідкісні, що ми навіть покриваємо доставку в обидві сторони. Як це для впевненості?
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack надає будівельні блоки для автоматизації завдань і робочої сили на вимогу. Його API та SDK для планування, призначення, відстеження та перевірки навчаються на наземних правдивих даних, щоб покращити операційні KPI, зокрема швидкість виконання завдань, надійність робочої сили, продуктивність і своєчасну доставку. Завдяки своїй надійній платформі, зручній для розробників, він надає рішення для автоматизації персоналу та перевірки роботи, яким довіряють компанії в різних галузях промисловості, від легкої промисловості, безпеки, роздрібної торгівлі, гостинності та охорони здоров’я до енергетики та транспорту. HyperTrack має глобальну присутність із більш ніж 300 клієнтами, які покладаються на її платформу для покращеної видимості, операційної ефективності та масштабованості для підтримки робочої сили на вимогу для погодинних, завдань і позмінних робіт, доставки, польового обслуговування та продажів. HyperTrack використовується для підвищення продуктивності, надійності та безпеки понад 2 мільйонів працівників концертів у Сполучених Штатах, а також мільйонів працівників у Європі, Індії, Латинській Америці та Африці.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery — це передовий пакет програм для керування доставкою та оптимізації маршрутів. Він пропонує низку функцій і переваг для підприємств, які потребують гіперлокальної автоматизації бізнесу та п... Показати більше забезпечують спрощену доставку своїм клієнтам. Ми допомогли тисячам компаній у різних галузях, включаючи логістику та кур’єрську службу, електронну комерцію, роздрібну торгівлю, продукти харчування та напої, послуги пральні, аптеки, автоматизувати їхні бізнес-операції. Програмне забезпечення та програми підтримують понад 18 мов.
Nauto
nauto.com
Внутрішня система відстеження автопарку Nauto використовує штучний інтелект для оцінки водія, транспортного засобу та дороги попереду, щоб виявляти та тренувати розсіяне та агресивне водіння в режимі реального часу.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch спрощує доставку останньої милі для компаній. Незалежно від того, чи шукаєте ви створену мережу незалежних водіїв-підрядників, чи модернізуєте свій досвід доставки за допомогою масштабованого програмного забезпечення для планування для ваших власних транспортних засобів, Dispatch має унікальне обладнання, щоб бути вашим партнером із доставки, тож ви можете зосередитися на тому, що є найбільш важливим для вашого бізнесу. Наша технологія доставки дає змогу доставляти більше* своїм клієнтам.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — це потужний інструмент для оптимізації маршрутів, розроблений, щоб допомогти диспетчерам і водіям, усуваючи логістичні головні болі. RoadWarrior Flex пропонує мобільний додаток для чіткого зв’язку між водіями та диспетчером, оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, щоб можна було внести відповідні коригування маршруту, оптимізацію маршруту до 500 зупинок на день, реєстрацію водія та оновлення прогресу, FedEx та Завантаження маніфесту Ontrac, а також підтвердження доставки.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet дозволяє компаніям легко керувати та аналізувати свої операції з місцевої доставки. Наш продукт включає інтуїтивно зрозумілі програми для смартфонів для водіїв, потужну сучасну веб-панель для диспетчерів, а також автоматичні сповіщення та відстеження в реальному часі для одержувачів. Onfleet забезпечує мільйони доставок щотижня для тисяч підприємств, починаючи від продуктових магазинів, ресторанів і доставки квітів до аптек і компаній електронної комерції. Onfleet знаходиться в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Lytx
lytx.com
Lytx є світовим лідером у сфері технологій управління автопарком. Наші рішення використовують потужність відео, щоб дозволити водіям і автопаркам бути безпечнішими та ефективнішими, продуктивнішими та прибутковими, щоб вони могли процвітати в сучасному конкурентному середовищі. За допомогою платформи Lytx прямі клієнти та клієнти-посередники отримують доступ до наших настроюваних послуг і програм, що охоплюють безпеку водія, виявлення ризиків, відстеження автопарку, відповідність вимогам, профілактичне обслуговування та управління паливом. Використовуючи найбільшу у світі базу даних водіння, а також власну технологію машинного зору та штучного інтелекту, ми допомагаємо захистити та підключити тисячі автопарків і 1,6 мільйона водіїв у понад 60 країнах світу.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити конкурентів!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — це економічно ефективний спосіб керування платою за рахунками-фактурами та порушеннями плати за проїзд. Ми обслуговуємо автопарки будь-якого розміру, включаючи оренду автомобілів/вантажівок, оренду причепів/обладнання, а також компанії з управління автопарком і лізингу.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна легко поєднувати з точковими рішеннями, які ви використовуєте сьогодні, щоб надавати доступні перегляди. Використовуйте реєстратори зі штучним інтелектом, телематику, інспекції, технічне обслуговування та технології відповідності, щоб покращити бізнес-результати.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живе, дихає і мріє про транспорт і логістику. Наша платформа управління транспортуванням забезпечує роботу найдосвідченішої мережі вантажовідправників, експедиторів, перевізників, роздрібних продавців і одержувачів вантажів у світі. За допомогою наших центрів додатків ви можете оцифрувати свої наскрізні процеси управління транспортуванням — від закупівель до розрахунків — і все між ними. Приєднуйтеся до найширшої логістичної мережі з 1300+ підключених вантажовідправників, 145000+ перевізників і 100+ роздрібних торговців.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — це програмна платформа, розроблена для будь-якого бізнесу доставки чи надання послуг. Наше рішення допомагає цим компаніям підвищити ефективність маршрутів, покращити досвід доставки для клієнтів і підвищити продуктивність, скорочуючи час, потрібний для планування маршрутів. Наше рішення надає компаніям усе необхідне для ведення бізнесу з доставки чи надання послуг. У тому числі: GPS-відстеження, обмін геоданими в реальному часі, керування бронюванням, оптимізація маршруту, програма для водія, сповіщення, підтвердження доставки, API, налаштування та багато іншого!
Tookan
jungleworks.com
Tookan — це потужна готова платформа управління доставкою, яка дозволяє компаніям модернізувати щоденні операції доставки та скоротити накладні витрати. Він постачається з найсучаснішим технологічним набором, який сприяє бездоганній інтеграції між водіями та менеджерами доставки. Tookan надає команді адміністраторів повний контроль для відстеження операцій у режимі реального часу, надаючи повний огляд ефективності та робочого навантаження польових сил. Компанії використовували Tookan для: · Оцифровування операцій доставки «Остання миля» · Відстеження автопарку в реальному часі та оптимізація маршрутів. · Інтеграція API Tookan для автоматизації операції доставки · Управління робочою силою Tookan надає адміністраторам і менеджерам можливість переглядати всі бізнес-операції з висоти пташиного польоту та допомагає оптимізувати маршрути, розподіляти ресурси та безперебійно відстежувати агентів і завдання. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт: www.jungleworks.com/tookan
LocoNav
loconav.com
Сучасні ділові операції вимагають більш ефективного використання автопарків, а водіїв, палива, вантажу, активів і пасажирів — у безпеці. Все це, одночасно забезпечуючи економію коштів для бізнесу та кліматичну стійкість. Незграбної телематики десятиліттями недостатньо. Дізнайтеся, що потрібно, щоб ваш бізнес розвивався. Ми в LocoNav прагнемо демократизувати доступ до технологій автопарку для всіх галузей промисловості, де використовуються комерційні транспортні засоби. Завдяки комплексній екосистемі управління операціями автопарку LocoNav із підтримкою штучного інтелекту та Інтернету речей ви можете вивести свої операції на абсолютно новий рівень. Відстежуйте, контролюйте, контролюйте та керуйте всім необхідним для безпечної та ефективної роботи вашого автопарку. Наш пакет рішень SaaS допомагає компаніям у всьому світі оптимізувати використання активів, зменшити операційні витрати та покращити поведінку водіїв. Власники та оператори автопарків допомагають збільшити чистий прибуток, вживаючи рішучих дій на основі сповіщень у реальному часі, багатих даних і аналітики, а також автоматизуючи процеси для економії часу та грошей. Ми розширюємо можливості компаній у всьому світі.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — це платформа автоматизації вантажних перевезень на основі штучного інтелекту, яка допомагає всім зацікавленим сторонам у сфері логістики оцифровувати свої наскрізні операції та надавати практичну інформацію в режимі реального часу за допомогою IoT і аналітики великих даних.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo — це програмне забезпечення для керування автопарком, розроблене спеціально для власників автопарків. Тепер власники автопарків можуть легко планувати, оптимізувати та призначати своїм водіям швидші маршрути відповідно до їхнього пріоритету. Zeo також входить до складу найкращих програм для керування доставкою, плануванням маршрутів і керування транспортуванням. Що відрізняє Zeo Route Planner? Власники автопарків можуть додавати групу водіїв одним натисканням кнопки та відстежувати своїх водіїв у режимі реального часу. Власники автопарків можуть призначити маршрут конкретному водієві. Zeo надасть вам найшвидший і найкращий маршрут, який заощадить ваш час і гроші. Компанії, які спеціалізуються на доставці, хочуть почати пропонувати доставку або потребують покращити свої операції доставки, обирають Zeo Route Planner. Під час додавання водіїв до списку власники автопарків також можуть додавати відомості про водія, призначати водіїв до базових магазинів, призначати водіїв транспортним засобам і встановлювати час початку та закінчення для водіїв. Просте планування та оптимізація маршруту: водії можуть мати доступ до програм для Android та iOS, щоб побачити найкоротший можливий маршрут. Краще плануйте свої маршрути та заощаджуйте до 2 годин на кожній поїздці. Власники автопарків і водії можуть прокладати необмежену кількість маршрутів без зобов’язань. Ви також можете визначити навички окремих водіїв, створювати маршрути за допомогою Excel і досягати оптимізації на основі навичок. Універсальні методи введення місцезнаходження: ви також можете додати кілька місцезнаходження, завантаживши файл Excel або скориставшись нашою функцією сканування зображень. Підвищуйте ефективність маршруту, легко масштабуйте та спростіть планування маршруту доставки за допомогою найпопулярнішої у світі програми для водіїв і програмного забезпечення для доставки. Під час розподілу маршрутів власники автопарків можуть також додавати ідентифікатори транспортних засобів – ім’я та номер, місткість транспортного засобу, вагу та об’єм посилки разом із вартістю. Власники автопарків можуть спілкуватися безпосередньо зі своїми водіями на маршруті та відстежувати їх місцезнаходження. Власники автопарків також можуть надсилати оновлення в режимі реального часу клієнтам і забезпечувати найкраще обслуговування клієнтів. Ви також можете отримати підтвердження доставки після доставки кур’єром. Після того, як замовлення буде доставлено, ви зможете детально переглянути всі маршрути, створені на сьогодні, а також швидкий огляд на номері. кількість зроблених зупинок, початкове та кінцеве розташування, призначений водій Що стосується моделі ціноутворення, власники автопарку повинні платити за місце, а не за водія. Ви можете скористатися найкращим обслуговуванням клієнтів, якщо у вас виникнуть проблеми. Наша команда відповідає на кожен запит менш ніж за 2 години. Zeo пропонує вам варіант інтеграції з деяким програмним забезпеченням, таким як Zapier і Shopify, що робить ваше завдання більш автоматизованим і легким. Ви можете дізнатися про інтеграцію Zapier тут: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Відкрийте для себе переваги Zeo Route Planner, відвідавши наш веб-сайт за адресою: https://zeorouteplanner.com/ Забронюйте безкоштовний демонстрація з нашими експертами, щоб на власні очі побачити, як Zeo може революціонізувати управління вашим автопарком і підняти ваші операції доставки на нову висоту. У Zeo ми пропонуємо трансформацію того, як ви керуєте та оптимізуєте свій автопарк. Приєднуйтеся до тих компаній, які вже користуються перевагами найпопулярнішої у світі програми для водіїв і програмного забезпечення для доставки. Зробіть розумний вибір для свого автопарку — виберіть Zeo Route Planner.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Route4Me
route4me.com
Нарешті вирішено хаос маршрутизації. Надзвичайно простий у використанні Route4Me Route Planner автоматично планує маршрути для вашого бізнесу та відправляє їх у мобільний додаток із вбудованою навігацією. Ідеально підходить для польового обслуговування, польових продажів, польового маркетингу, польового мерчандайзингу, управління територією та будь-якого бізнесу, який потребує оптимізації «останньої милі». Route4Me надає понад 40 000 клієнтів найбільш використовуване програмне забезпечення для визначення послідовності та оптимізації маршрутів для малих підприємств і підприємств. Route4Me підтримує інтеграцію з телематичними постачальниками, такими як Verizon Connect, Geotab, Samsara, Azuga та багато інших!
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