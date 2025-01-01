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Програмне забезпечення для відстеження автопарку
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Програмне забезпечення для відстеження автопарку - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відстеження автопарку використовує технологію GPS для моніторингу діяльності транспортних засобів і водіїв у транспортному парку. Це програмне забезпечення в основному використовується менеджерами автопарків для відстеження їх автопарків у режимі реального часу та збору даних про продуктивність як транспортних засобів, так і водіїв. Хоча відстеження автопарку часто є функцією ширших систем керування автопарком, програмне забезпечення цієї категорії зосереджено на використанні GPS і телематики для відстеження транспортних засобів. Зазвичай йому бракує розширених функціональних можливостей бек-офісу, які є в повних рішеннях для керування автопарком.

Запит на новий застосунок


Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

Один крок GPS - додаток для відстеження в реальному часі, що забезпечує моніторинг місцезнаходження пристроїв і активів, з функціями геофренування та історії місцезнаходження.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.

Hapn

Hapn

gethapn.com

Hapn – це додаток для моніторингу місцезнаходження активів і команди з надійними даними і підтримкою, що забезпечує реальний контроль за вашим бізнесом.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

Simpliroute - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в режимі реального часу, що підвищує ефективність та зменшує витрати логістики.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.

MyCarTracks

MyCarTracks

mycartracks.com

MyCarTracks – додаток для відстеження та управління транспортними засобами з використанням GPS, що дозволяє моніторити маршрути, швидкість і поведінку водія.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.

Uboro

Uboro

uboro.io

Uboro — це програмне забезпечення для GPS-моніторингу автопар, яке підходить для власників, менеджерів, логістів та приватних осіб.

Fleetr

Fleetr

fleetr.com

Fleetr - додаток для управління автопарками, який забезпечує GPS-відстеження, аналіз поведінки водіїв та оптимізацію маршрутів для малих бізнесів.

AVLView

AVLView

avlview.com

AVLView – додаток для моніторингу автомобілів у реальному часі, що відстежує їхнє місце розташування, використання пального та автоматизує процеси управління автопарком.

Lyve

Lyve

lyveglobal.com

Lyve — це хмарна платформа для управління доставкою, що оптимізує процеси доставки останньої милі за допомогою AI та автоматизації.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto — система моніторингу флоту, що використовує AI для оцінки водіїв, автомобілів та шляхів, виявляючи відверту та агресивну їзду в режимі реального часу.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit - платформа для оптимізації доставки в останню милю, надає рішення для управління маршрутами та флотом, пропонує інтеграцію з незалежними кур'єрами.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT - це додаток для управління витратами на плату за проїзд і порушення, призначений для автопарків усіх розмірів та прокату транспортних засобів.

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