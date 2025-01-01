Програмне забезпечення для керування автопарком - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування автопарком дозволяє компаніям наглядати, контролювати та створювати докладні звіти про ефективність своїх автопарків. Це допомагає оптимізувати маршрути руху, керувати інвентарем транспортного засобу та проводити аналіз витрат, а також відстежувати роботу водія. Програмне забезпечення часто включає мобільні функції для оновлень у режимі реального часу та спілкування, що дозволяє менеджерам і співробітникам автопарку ефективно співпрацювати та покращувати операції доставки. Як правило, програмне забезпечення для керування автопарком використовується в поєднанні з іншими інструментами ланцюга поставок і логістики, такими як системи управління складами, програмне забезпечення для контролю запасів і програми для планування маршрутів. Він також інтегрується з фінансовим програмним забезпеченням, системами CRM і рішеннями для керування замовленнями.
Запит на новий застосунок
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Motive
gomotive.com
Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.
Samsara
samsara.com
Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.
Fleet Complete
ecofleet.com
Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Rand McNally
randmcnally.com
Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.
LocoNav
loconav.com
LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.
Azuga
azuga.com
Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.
Automile
automile.com
Automile - додаток для моніторингу флоту з GPS-відстеженням, управління маршрутами, аналізу поведінки водіїв та технічного обслуговування транспортних засобів.
Lytx
lytx.com
Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.
TruckX
truckx.com
TruckX - це платформа для управління автопарком, яка пропонує електронні журнали, GPS-відстеження та підтримку в режимі реального часу.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.
Alvys
alvys.com
Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.
PortPro
portpro.io
PortPro - це програма управління транспортом для логістичних компаній, яка оптимізує операції з дрейджем, автоматизує замовлення та відстежує вантажі й транспортні засоби.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO - програма для управління флотом, що забезпечує GPS-відстеження, перевірки автомобілів та детальну звітність для підвищення ефективності операцій.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.
Zubie
zubie.com
Zubie - це додаток для моніторингу флоту, який забезпечує GPS-відстеження, моніторинг технічного стану та аналітику для оптимізації управління транспортними засобами.
Cigo Tracker
cigotracker.com
CICO Tracker — додаток для управління доставками, що надає реальний час оновлень, точний ETA та можливість відстеження водіїв для покращення сервісу.
Avrios
avrios.com
Avrios використовує штучний інтелект для автоматизації повторюваних завдань з введення даних, як-от обробка рахунків та документів оренди.
Nauto
nauto.com
Nauto — система моніторингу флоту, що використовує AI для оцінки водіїв, автомобілів та шляхів, виявляючи відверту та агресивну їзду в режимі реального часу.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit - платформа для оптимізації доставки в останню милю, надає рішення для управління маршрутами та флотом, пропонує інтеграцію з незалежними кур'єрами.
Record360
record360.com
Record360 - це платформа для цифрового документування стану активів, управління їхнім станом та обробки претензій.
Tenna
tenna.com
Tenna - платформа для управління будівельним обладнанням та флотом, яка забезпечує моніторинг активів, інтеграцію з ERP-системами та аналіз даних.
Geotab
geotab.com
Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around - це додаток для управління технічним обслуговуванням автопарків, який допомагає контролювати стан, інспекції та управління робочими замовленнями.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab – це безконтрактний ELD, що допомагає компаніям з вантажоперевезень ефективно управляти флотом і забезпечувати безпеку водіїв за допомогою технології GPS.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics - це рішення для управління флотом, яке використовує AI камери, моніторинг водіїв та телематику для підвищення безпеки і ефективності транспортних операцій.
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks допомагає перевізникам з понад 100 водіями усунути витрати до $9,700 на водія щорічно за рахунок автоматизації процесів.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — зручний додаток для власників комерційних транспортних засобів, що дозволяє управляти обслуговуванням, моніторингом та логістикою флоту.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad - це додаток для водіїв, який допомагає керувати годинами служби, відстежувати пройдені години та дотримуватись нормативів без паперової роботи.
Idelic
idelic.com
Idelic - платформа для управління продуктивністю водіїв і безпекою флоту, яка об'єднує дані та системи в єдину інтеграцію для покращення експлуатаційної ефективності.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT - хмарна платформа для управління флотом, яка забезпечує GPS-відстеження, автоматичний облік витрат на роботу і аналітику для бізнесу.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights - програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке оптимізує доступність, моніторинг ресурсів та управління проектами.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує управління технічним обслуговуванням автопарків, дозволяючи відстежувати витрати, обладнання та виконання робіт з мобільних та десктопних пристроїв.
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