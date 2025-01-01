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Програмне забезпечення для керування автопарком
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Програмне забезпечення для керування автопарком - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування автопарком дозволяє компаніям наглядати, контролювати та створювати докладні звіти про ефективність своїх автопарків. Це допомагає оптимізувати маршрути руху, керувати інвентарем транспортного засобу та проводити аналіз витрат, а також відстежувати роботу водія. Програмне забезпечення часто включає мобільні функції для оновлень у режимі реального часу та спілкування, що дозволяє менеджерам і співробітникам автопарку ефективно співпрацювати та покращувати операції доставки. Як правило, програмне забезпечення для керування автопарком використовується в поєднанні з іншими інструментами ланцюга поставок і логістики, такими як системи управління складами, програмне забезпечення для контролю запасів і програми для планування маршрутів. Він також інтегрується з фінансовим програмним забезпеченням, системами CRM і рішеннями для керування замовленнями.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.

Automile

Automile

automile.com

Automile - додаток для моніторингу флоту з GPS-відстеженням, управління маршрутами, аналізу поведінки водіїв та технічного обслуговування транспортних засобів.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX - це платформа для управління автопарком, яка пропонує електронні журнали, GPS-відстеження та підтримку в режимі реального часу.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO - програма для управління флотом, що забезпечує GPS-відстеження, перевірки автомобілів та детальну звітність для підвищення ефективності операцій.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro - це програма управління транспортом для логістичних компаній, яка оптимізує операції з дрейджем, автоматизує замовлення та відстежує вантажі й транспортні засоби.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

CICO Tracker — додаток для управління доставками, що надає реальний час оновлень, точний ETA та можливість відстеження водіїв для покращення сервісу.

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios використовує штучний інтелект для автоматизації повторюваних завдань з введення даних, як-от обробка рахунків та документів оренди.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto — система моніторингу флоту, що використовує AI для оцінки водіїв, автомобілів та шляхів, виявляючи відверту та агресивну їзду в режимі реального часу.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit - платформа для оптимізації доставки в останню милю, надає рішення для управління маршрутами та флотом, пропонує інтеграцію з незалежними кур'єрами.

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie - це додаток для моніторингу флоту, який забезпечує GPS-відстеження, моніторинг технічного стану та аналітику для оптимізації управління транспортними засобами.

Record360

Record360

record360.com

Record360 - це платформа для цифрового документування стану активів, управління їхнім станом та обробки претензій.

Tenna

Tenna

tenna.com

Tenna - платформа для управління будівельним обладнанням та флотом, яка забезпечує моніторинг активів, інтеграцію з ERP-системами та аналіз даних.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around - це додаток для управління технічним обслуговуванням автопарків, який допомагає контролювати стан, інспекції та управління робочими замовленнями.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab – це безконтрактний ELD, що допомагає компаніям з вантажоперевезень ефективно управляти флотом і забезпечувати безпеку водіїв за допомогою технології GPS.

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics - це рішення для управління флотом, яке використовує AI камери, моніторинг водіїв та телематику для підвищення безпеки і ефективності транспортних операцій.

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

BeyondTrucks допомагає перевізникам з понад 100 водіями усунути витрати до $9,700 на водія щорічно за рахунок автоматизації процесів.

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple — зручний додаток для власників комерційних транспортних засобів, що дозволяє управляти обслуговуванням, моніторингом та логістикою флоту.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad - це додаток для водіїв, який допомагає керувати годинами служби, відстежувати пройдені години та дотримуватись нормативів без паперової роботи.

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic - платформа для управління продуктивністю водіїв і безпекою флоту, яка об'єднує дані та системи в єдину інтеграцію для покращення експлуатаційної ефективності.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT - хмарна платформа для управління флотом, яка забезпечує GPS-відстеження, автоматичний облік витрат на роботу і аналітику для бізнесу.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue Insights - програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке оптимізує доступність, моніторинг ресурсів та управління проектами.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal спрощує управління технічним обслуговуванням автопарків, дозволяючи відстежувати витрати, обладнання та виконання робіт з мобільних та десктопних пристроїв.

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