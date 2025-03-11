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Програмне забезпечення для керування автопарком дозволяє компаніям наглядати, контролювати та створювати докладні звіти про ефективність своїх автопарків. Це допомагає оптимізувати маршрути руху, керувати інвентарем транспортного засобу та проводити аналіз витрат, а також відстежувати роботу водія. Програмне забезпечення часто включає мобільні функції для оновлень у режимі реального часу та спілкування, що дозволяє менеджерам і співробітникам автопарку ефективно співпрацювати та покращувати операції доставки. Як правило, програмне забезпечення для керування автопарком використовується в поєднанні з іншими інструментами ланцюга поставок і логістики, такими як системи управління складами, програмне забезпечення для контролю запасів і програми для планування маршрутів. Він також інтегрується з фінансовим програмним забезпеченням, системами CRM і рішеннями для керування замовленнями.
Запит на новий застосунок
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Motive
gomotive.com
Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.
Samsara
samsara.com
Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.
Fleet Complete
ecofleet.com
Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Rand McNally
randmcnally.com
Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.
LocoNav
loconav.com
LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.
Azuga
azuga.com
Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.
Automile
automile.com
Automile - додаток для моніторингу флоту з GPS-відстеженням, управління маршрутами, аналізу поведінки водіїв та технічного обслуговування транспортних засобів.
Lytx
lytx.com
Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.
TruckX
truckx.com
TruckX - це платформа для управління автопарком, яка пропонує електронні журнали, GPS-відстеження та підтримку в режимі реального часу.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO - програма для управління флотом, що забезпечує GPS-відстеження, перевірки автомобілів та детальну звітність для підвищення ефективності операцій.
Alvys
alvys.com
Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.
PortPro
portpro.io
PortPro - це програма управління транспортом для логістичних компаній, яка оптимізує операції з дрейджем, автоматизує замовлення та відстежує вантажі й транспортні засоби.
Cigo Tracker
cigotracker.com
CICO Tracker — додаток для управління доставками, що надає реальний час оновлень, точний ETA та можливість відстеження водіїв для покращення сервісу.
Avrios
avrios.com
Avrios використовує штучний інтелект для автоматизації повторюваних завдань з введення даних, як-от обробка рахунків та документів оренди.
Nauto
nauto.com
Nauto — система моніторингу флоту, що використовує AI для оцінки водіїв, автомобілів та шляхів, виявляючи відверту та агресивну їзду в режимі реального часу.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit - платформа для оптимізації доставки в останню милю, надає рішення для управління маршрутами та флотом, пропонує інтеграцію з незалежними кур'єрами.
Zubie
zubie.com
Zubie - це додаток для моніторингу флоту, який забезпечує GPS-відстеження, моніторинг технічного стану та аналітику для оптимізації управління транспортними засобами.
Record360
record360.com
Record360 - це платформа для цифрового документування стану активів, управління їхнім станом та обробки претензій.
Tenna
tenna.com
Tenna - платформа для управління будівельним обладнанням та флотом, яка забезпечує моніторинг активів, інтеграцію з ERP-системами та аналіз даних.
Geotab
geotab.com
Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around - це додаток для управління технічним обслуговуванням автопарків, який допомагає контролювати стан, інспекції та управління робочими замовленнями.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab – це безконтрактний ELD, що допомагає компаніям з вантажоперевезень ефективно управляти флотом і забезпечувати безпеку водіїв за допомогою технології GPS.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics — це комплексне рішення для керування автопарком, призначене для керування командами під час руху. Наша місія надзвичайно ясна: запобігати аваріям до того, як вони відбудуться, завдяки 360-градусному охопленню камери на базі штучного інтелекту, найкращим у своєму класі системам моніторингу водія, системам запобігання зіткненням і глибокому аналізу даних, керованим усіма з єдиної платформи. Наші системи є масштабованими та повністю адаптованими для будь-якого типу транспортного засобу, незалежно від різноманітності вашого автопарку. Окрім технологій, ми є вашими партнерами у сфері безпеки. Ми розуміємо проблеми, з якими стикаються оператори автопарків, тому що слухаємо їх, вживаємо заходів і пропонуємо рішення.
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks допомагає перевізникам із понад 100 водіями зменшити марнотратні витрати на водія на 9700 доларів США на рік завдяки розумній автоматизації. Поєднуючи інтелектуальні технології, дані та вбудовані фінансові послуги, BeyondTrucks є першою платформою автоматизації процесів вантажних перевезень, яка плавно поєднує операції, фінанси та людей. BeyondTrucks відповідає SOC 2.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — це просте у використанні універсальне рішення для власників комерційних транспортних засобів у всьому світі. Рішення TransportSimple допомагають підвищити видимість бізнесу, керуючи наскрізними діями, такими як технічне обслуговування, прибутковість поїздок, документація тощо, як-от інтеграція API з іншим програмним забезпеченням для полегшення вашої роботи. Власники бізнесу можуть легко керувати всім процесом поїздки та призначати поїздки відповідним водіям із системи.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad — це рішення для водіїв, менеджерів автопарків, диспетчерів і менеджерів з безпеки з функціями, які допомагають розставити пріоритети щодо безпеки та відповідності, усунути паперову роботу та уникнути штрафів.
Idelic
idelic.com
Idelic зосереджена на досягненні найкращих результатів страхування для транспортної галузі завдяки поєднанню процесів і технологій. Поєднуючи Idelic Driver Safety Playbook із Safety Suite®, першою наскрізною платформою керування продуктивністю водія, Idelic допомагає консолідувати ваші наявні дані та системи водія в одну оптимізовану платформу, аналізувати їх за допомогою власних моделей машинного навчання та вживати заходів щодо прихованих уявлення. Наш удосконалений Список контролю водіїв на основі штучного інтелекту в поєднанні з надійною мережею інтеграції та перевіреними планами навчання водіїв робить програму Idelic найпроактивнішим і найефективнішим способом зниження витрат на страхування, відповідальності, запобігання ДТП і скорочення обороту.
Momentum IoT
momentumiot.com
Імпульс робить бізнес сфери послуг більш прибутковим. Наша хмарна програмна платформа на базі підключеної мережі апаратних пристроїв GPS дає вам повний фінансовий контроль і глибоке оперативне розуміння вашого бізнесу. З Momentum ви ніколи не турбуєтеся про трудомістке введення даних або людські помилки. Збір даних завжди точний і автоматичний. Ось чому Momentum кращий там, де інше програмне забезпечення зазнає невдачі. Збільште дохід і прибуток. Все, що вам потрібно зробити, це підключитися, Momentum зробить все інше. Підключена мережа пристроїв Momentum: транспортні засоби, обладнання та екіпажі - The Eagle One: єдиний пристрій GPS для транспортних засобів, причепів і важкого обладнання. Він доступний із джгутом OBD-II або джгутом батареї 12 В. - The Momentum Toolie: відстеження місцезнаходження та активності легкого обладнання та інструментів із підтримкою Bluetooth. - CrewID: засіб відстеження витрат на оплату праці в першу чергу з конфіденційністю, який автоматично фіксує та обчислює всі витрати на оплату праці без введення даних.
Clue Insights
getclue.com
Clue - це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є безшовним, ефективним та настроюваним. Пристосований для важкої будівельної галузі, він без особливих зусиль інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід та негайну цінність. Чому підказки? - Загальна сумісність: інтегрується з понад 50 постачальниками телематики та GPS, включаючи VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon тощо. - Безшовна інтеграція системи: Бездоганно узгоджується з великими системами, такими як Equipment360, Heavyjob, View Point Vista, Oracle JDE/E1, Emaint та більшість систем CMMS та ERP, забезпечуючи спрощених операцій. - Швидка, гнучка реалізація: пропонує швидке безризикове розгортання з пристосованими контрактами, забезпечуючи негайні експлуатаційні вигоди. - налаштовано для вас: спеціально розроблений для задоволення ваших унікальних вимог до робочого процесу. Виберіть підказку для спрощення та вдосконалення управління вашим будівельним обладнанням, забезпечуючи безперебійний, ефективний та індивідуальний експлуатаційний досвід.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декількома ремонтними майстернями одночасно, оцифровуйте робочі замовлення та насолоджуйтеся інтервалами профілактичного обслуговування на мобільних пристроях і комп’ютерах. Мінімізуйте час простою, подовжте термін служби транспортних засобів вашого парку та покращте прибутки!
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