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Програмне забезпечення для керування автопарком
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Програмне забезпечення для керування автопарком - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування автопарком дозволяє компаніям наглядати, контролювати та створювати докладні звіти про ефективність своїх автопарків. Це допомагає оптимізувати маршрути руху, керувати інвентарем транспортного засобу та проводити аналіз витрат, а також відстежувати роботу водія. Програмне забезпечення часто включає мобільні функції для оновлень у режимі реального часу та спілкування, що дозволяє менеджерам і співробітникам автопарку ефективно співпрацювати та покращувати операції доставки. Як правило, програмне забезпечення для керування автопарком використовується в поєднанні з іншими інструментами ланцюга поставок і логістики, такими як системи управління складами, програмне забезпечення для контролю запасів і програми для планування маршрутів. Він також інтегрується з фінансовим програмним забезпеченням, системами CRM і рішеннями для керування замовленнями.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.

Automile

Automile

automile.com

Automile - додаток для моніторингу флоту з GPS-відстеженням, управління маршрутами, аналізу поведінки водіїв та технічного обслуговування транспортних засобів.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX - це платформа для управління автопарком, яка пропонує електронні журнали, GPS-відстеження та підтримку в режимі реального часу.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO - програма для управління флотом, що забезпечує GPS-відстеження, перевірки автомобілів та детальну звітність для підвищення ефективності операцій.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro - це програма управління транспортом для логістичних компаній, яка оптимізує операції з дрейджем, автоматизує замовлення та відстежує вантажі й транспортні засоби.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

CICO Tracker — додаток для управління доставками, що надає реальний час оновлень, точний ETA та можливість відстеження водіїв для покращення сервісу.

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios використовує штучний інтелект для автоматизації повторюваних завдань з введення даних, як-от обробка рахунків та документів оренди.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto — система моніторингу флоту, що використовує AI для оцінки водіїв, автомобілів та шляхів, виявляючи відверту та агресивну їзду в режимі реального часу.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit - платформа для оптимізації доставки в останню милю, надає рішення для управління маршрутами та флотом, пропонує інтеграцію з незалежними кур'єрами.

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie - це додаток для моніторингу флоту, який забезпечує GPS-відстеження, моніторинг технічного стану та аналітику для оптимізації управління транспортними засобами.

Record360

Record360

record360.com

Record360 - це платформа для цифрового документування стану активів, управління їхнім станом та обробки претензій.

Tenna

Tenna

tenna.com

Tenna - платформа для управління будівельним обладнанням та флотом, яка забезпечує моніторинг активів, інтеграцію з ERP-системами та аналіз даних.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around - це додаток для управління технічним обслуговуванням автопарків, який допомагає контролювати стан, інспекції та управління робочими замовленнями.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab – це безконтрактний ELD, що допомагає компаніям з вантажоперевезень ефективно управляти флотом і забезпечувати безпеку водіїв за допомогою технології GPS.

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics — це комплексне рішення для керування автопарком, призначене для керування командами під час руху. Наша місія надзвичайно ясна: запобігати аваріям до того, як вони відбудуться, завдяки 360-градусному охопленню камери на базі штучного інтелекту, найкращим у своєму класі системам моніторингу водія, системам запобігання зіткненням і глибокому аналізу даних, керованим усіма з єдиної платформи. Наші системи є масштабованими та повністю адаптованими для будь-якого типу транспортного засобу, незалежно від різноманітності вашого автопарку. Окрім технологій, ми є вашими партнерами у сфері безпеки. Ми розуміємо проблеми, з якими стикаються оператори автопарків, тому що слухаємо їх, вживаємо заходів і пропонуємо рішення.

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

BeyondTrucks допомагає перевізникам із понад 100 водіями зменшити марнотратні витрати на водія на 9700 доларів США на рік завдяки розумній автоматизації. Поєднуючи інтелектуальні технології, дані та вбудовані фінансові послуги, BeyondTrucks є першою платформою автоматизації процесів вантажних перевезень, яка плавно поєднує операції, фінанси та людей. BeyondTrucks відповідає SOC 2.

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple — це просте у використанні універсальне рішення для власників комерційних транспортних засобів у всьому світі. Рішення TransportSimple допомагають підвищити видимість бізнесу, керуючи наскрізними діями, такими як технічне обслуговування, прибутковість поїздок, документація тощо, як-от інтеграція API з іншим програмним забезпеченням для полегшення вашої роботи. Власники бізнесу можуть легко керувати всім процесом поїздки та призначати поїздки відповідним водіям із системи.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad — це рішення для водіїв, менеджерів автопарків, диспетчерів і менеджерів з безпеки з функціями, які допомагають розставити пріоритети щодо безпеки та відповідності, усунути паперову роботу та уникнути штрафів.

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic зосереджена на досягненні найкращих результатів страхування для транспортної галузі завдяки поєднанню процесів і технологій. Поєднуючи Idelic Driver Safety Playbook із Safety Suite®, першою наскрізною платформою керування продуктивністю водія, Idelic допомагає консолідувати ваші наявні дані та системи водія в одну оптимізовану платформу, аналізувати їх за допомогою власних моделей машинного навчання та вживати заходів щодо прихованих уявлення. Наш удосконалений Список контролю водіїв на основі штучного інтелекту в поєднанні з надійною мережею інтеграції та перевіреними планами навчання водіїв робить програму Idelic найпроактивнішим і найефективнішим способом зниження витрат на страхування, відповідальності, запобігання ДТП і скорочення обороту.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Імпульс робить бізнес сфери послуг більш прибутковим. Наша хмарна програмна платформа на базі підключеної мережі апаратних пристроїв GPS дає вам повний фінансовий контроль і глибоке оперативне розуміння вашого бізнесу. З Momentum ви ніколи не турбуєтеся про трудомістке введення даних або людські помилки. Збір даних завжди точний і автоматичний. Ось чому Momentum кращий там, де інше програмне забезпечення зазнає невдачі. Збільште дохід і прибуток. Все, що вам потрібно зробити, це підключитися, Momentum зробить все інше. Підключена мережа пристроїв Momentum: транспортні засоби, обладнання та екіпажі - The Eagle One: єдиний пристрій GPS для транспортних засобів, причепів і важкого обладнання. Він доступний із джгутом OBD-II або джгутом батареї 12 В. - The Momentum Toolie: відстеження місцезнаходження та активності легкого обладнання та інструментів із підтримкою Bluetooth. - CrewID: засіб відстеження витрат на оплату праці в першу чергу з конфіденційністю, який автоматично фіксує та обчислює всі витрати на оплату праці без введення даних.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue - це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є безшовним, ефективним та настроюваним. Пристосований для важкої будівельної галузі, він без особливих зусиль інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід та негайну цінність. Чому підказки? - Загальна сумісність: інтегрується з понад 50 постачальниками телематики та GPS, включаючи VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon тощо. - Безшовна інтеграція системи: Бездоганно узгоджується з великими системами, такими як Equipment360, Heavyjob, View Point Vista, Oracle JDE/E1, Emaint та більшість систем CMMS та ERP, забезпечуючи спрощених операцій. - Швидка, гнучка реалізація: пропонує швидке безризикове розгортання з пристосованими контрактами, забезпечуючи негайні експлуатаційні вигоди. - налаштовано для вас: спеціально розроблений для задоволення ваших унікальних вимог до робочого процесу. Виберіть підказку для спрощення та вдосконалення управління вашим будівельним обладнанням, забезпечуючи безперебійний, ефективний та індивідуальний експлуатаційний досвід.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декількома ремонтними майстернями одночасно, оцифровуйте робочі замовлення та насолоджуйтеся інтервалами профілактичного обслуговування на мобільних пристроях і комп’ютерах. Мінімізуйте час простою, подовжте термін служби транспортних засобів вашого парку та покращте прибутки!

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