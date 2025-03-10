Програмне забезпечення для керування автопарком - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для керування автопарком дозволяє компаніям наглядати, контролювати та створювати докладні звіти про ефективність своїх автопарків. Це допомагає оптимізувати маршрути руху, керувати інвентарем транспортного засобу та проводити аналіз витрат, а також відстежувати роботу водія. Програмне забезпечення часто включає мобільні функції для оновлень у режимі реального часу та спілкування, що дозволяє менеджерам і співробітникам автопарку ефективно співпрацювати та покращувати операції доставки. Як правило, програмне забезпечення для керування автопарком використовується в поєднанні з іншими інструментами ланцюга поставок і логістики, такими як системи управління складами, програмне забезпечення для контролю запасів і програми для планування маршрутів. Він також інтегрується з фінансовим програмним забезпеченням, системами CRM і рішеннями для керування замовленнями.
Запит на новий застосунок
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити конкурентів!
Azuga
azuga.com
Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.
Lytx
lytx.com
Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.
Geotab
geotab.com
Geotab — це комплексне рішення для керування автопарком, яке трансформує транспортну та логістичну галузі. Від закупівлі транспортних засобів до утилізації Geotab надає функції телематики та управління, необхідні малим, середнім і корпоративним операторам автопарків для підвищення безпеки, зниження витрат і досягнення корпоративних цілей сталого розвитку. Понад 2,6 мільйона абонентів у 130 країнах по всьому світу покладаються на перевірене рішення Geotab SaaS для потреб управління автопарком.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.
Momentum IoT
momentumiot.com
Імпульс робить бізнес сфери послуг більш прибутковим. Наша хмарна програмна платформа на базі підключеної мережі апаратних пристроїв GPS дає вам повний фінансовий контроль і глибоке оперативне розуміння вашого бізнесу. З Momentum ви ніколи не турбуєтеся про трудомістке введення даних або людські помилки. Збір даних завжди точний і автоматичний. Ось чому Momentum кращий там, де інше програмне забезпечення зазнає невдачі. Збільште дохід і прибуток. Все, що вам потрібно зробити, це підключитися, Momentum зробить все інше. Підключена мережа пристроїв Momentum: транспортні засоби, обладнання та екіпажі - The Eagle One: єдиний пристрій GPS для транспортних засобів, причепів і важкого обладнання. Він доступний із джгутом OBD-II або джгутом батареї 12 В. - The Momentum Toolie: відстеження місцезнаходження та активності легкого обладнання та інструментів із підтримкою Bluetooth. - CrewID: засіб відстеження витрат на оплату праці в першу чергу з конфіденційністю, який автоматично фіксує та обчислює всі витрати на оплату праці без введення даних.
Tenna
tenna.com
Підтримується понад 100 -річним досвідом роботи в будівельній галузі, Тенна була побудована для революції будівельного обладнання та операцій з флотом. Tenna-єдина система управління обладнанням, побудована виключно для будівельної галузі, і розроблена для вирішення конкретних проблем, з якими вона стикається, з локаціями на основі GPS та діючими даними та звітністю. Від важкого заліза; до транспортних засобів та обладнання середнього розміру; Для вкладень, невеликих інструментів та витратних матеріалів Tenna забезпечує повний огляд цілих флотів будівельного обладнання на одній платформі, яка також інтегрується з різноманітними бізнес -ERP та системами управління проектами. У цій галузі користувачі TENNA отримують більше контролю над використанням обладнання, головними витратами на роботу та кращим наглядом за потреби безпеки та дотримання. В офісі користувачі TENNA мають повну видимість та вдосконалення спілкування з полем, магазином та між відділами. Результатом є сила приймати обґрунтовані рішення, отримувати більше бізнесу та виконувати роботу більш продуктивно та вигідно. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.tenna.com.
Record360
record360.com
Record360 пропонує програмне забезпечення для документації цифрової умови, управління станами активів та управління претензіями.
Alvys
alvys.com
Alvys — це потужна хмарна система керування транспортуванням, розроблена експертами галузі для революції в ефективності перевізників, брокерів і гібридних компаній. Ця універсальна платформа оптимізує все: від керування завантаженням і драйверами до відправки та обліку. Завдяки понад 100 безшовним інтеграціям (включеним у кожну підписку) Alvys об’єднує всі ваші системи в один інтуїтивно зрозумілий робочий процес, усуваючи фрагментацію, помилки та необхідність постійного перемикання програм. Основні характеристики: - Безперебійне підключення EDI - Облік одним клацанням миші з автоматизованими eChecks - Автоматичне створення завантаження - Розширений захист від шахрайства та інструменти безпеки - Комплексна аналітика та звітність - Гнучкі контракти та безкоштовне навчання Перевірені результати від реальних користувачів: - Збільшення середнього обсягу завантаження на 22% протягом 4 місяців - Час створення завантаження скорочено на 12+ хвилин на завантаження - $120K+ річна економія за рахунок зменшення накладних витрат - Нові співробітники залучаються лише за 1 тиждень. Поєднуючи передову хмарну технологію, легку інтеграцію EDI та десятиліття досвіду в галузі, Alvys розширює можливості транспортні компанії з уніфікованим, економічно ефективним рішенням для оптимізації операцій і прискорення зростання. Відчуйте майбутнє управління транспортом. Замовте безкоштовну демонстрацію Alvys сьогодні на Alvys.com!
Idelic
idelic.com
Idelic зосереджена на досягненні найкращих результатів страхування для транспортної галузі завдяки поєднанню процесів і технологій. Поєднуючи Idelic Driver Safety Playbook із Safety Suite®, першою наскрізною платформою керування продуктивністю водія, Idelic допомагає консолідувати ваші наявні дані та системи водія в одну оптимізовану платформу, аналізувати їх за допомогою власних моделей машинного навчання та вживати заходів щодо прихованих уявлення. Наш удосконалений Список контролю водіїв на основі штучного інтелекту в поєднанні з надійною мережею інтеграції та перевіреними планами навчання водіїв робить програму Idelic найпроактивнішим і найефективнішим способом зниження витрат на страхування, відповідальності, запобігання ДТП і скорочення обороту.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad — це рішення для водіїв, менеджерів автопарків, диспетчерів і менеджерів з безпеки з функціями, які допомагають розставити пріоритети щодо безпеки та відповідності, усунути паперову роботу та уникнути штрафів.
Clue Insights
getclue.com
Clue - це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є безшовним, ефективним та настроюваним. Пристосований для важкої будівельної галузі, він без особливих зусиль інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід та негайну цінність. Чому підказки? - Загальна сумісність: інтегрується з понад 50 постачальниками телематики та GPS, включаючи VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon тощо. - Безшовна інтеграція системи: Бездоганно узгоджується з великими системами, такими як Equipment360, Heavyjob, View Point Vista, Oracle JDE/E1, Emaint та більшість систем CMMS та ERP, забезпечуючи спрощених операцій. - Швидка, гнучка реалізація: пропонує швидке безризикове розгортання з пристосованими контрактами, забезпечуючи негайні експлуатаційні вигоди. - налаштовано для вас: спеціально розроблений для задоволення ваших унікальних вимог до робочого процесу. Виберіть підказку для спрощення та вдосконалення управління вашим будівельним обладнанням, забезпечуючи безперебійний, ефективний та індивідуальний експлуатаційний досвід.
Rand McNally
randmcnally.com
Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.
Zubie
zubie.com
Zubie — це ваше універсальне телематичне рішення. Відстежуйте, оптимізуйте та оптимізуйте операції свого автопарку в одному місці. Почніть сьогодні.
FleetGO
fleetgo.com
Технології починають відігравати значну роль у щоденній діяльності менеджера автопарку. GPS-системи відстеження автопарку дозволяють компаніям почати з нового та більш ефективного способу управління автопарком. Віддалене керування автопарком за допомогою єдиної платформи стає найкращим у сфері управління автопарком.
Dispatchit
dispatchit.com
Диспетчер спрощує поставки в останні милі для бізнесу. Незалежно від того, чи шукаєте ви створену мережу незалежних драйверів підрядників або для модернізації свого досвіду доставки за допомогою масштабованого програмного забезпечення для планування для власних транспортних засобів, Dispatch є однозначно обладнаною, щоб бути вашим партнером з доставки, щоб ви могли зосередитись на тому, що найбільше має значення для вашого бізнесу. Наша технологія доставки дає вам можливість доставити більше* для своїх клієнтів.
Nauto
nauto.com
Внутрішня система відстеження автопарку Nauto використовує штучний інтелект для оцінки водія, транспортного засобу та дороги попереду, щоб виявляти та тренувати розсіяне та агресивне водіння в режимі реального часу.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — це просте у використанні універсальне рішення для власників комерційних транспортних засобів у всьому світі. Рішення TransportSimple допомагають підвищити видимість бізнесу, керуючи наскрізними діями, такими як технічне обслуговування, прибутковість поїздок, документація тощо, як-от інтеграція API з іншим програмним забезпеченням для полегшення вашої роботи. Власники бізнесу можуть легко керувати всім процесом поїздки та призначати поїздки відповідним водіям із системи.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.
Avrios
avrios.com
Avrios використовує інноваційну технологію штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації повторюваних завдань із введення даних, таких як обробка рахунків-фактур і документів про лізинг, заощаджуючи ваш дорогоцінний час і забезпечуючи точність
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks допомагає перевізникам із понад 100 водіями зменшити марнотратні витрати на водія на 9700 доларів США на рік завдяки розумній автоматизації. Поєднуючи інтелектуальні технології, дані та вбудовані фінансові послуги, BeyondTrucks є першою платформою автоматизації процесів вантажних перевезень, яка плавно поєднує операції, фінанси та людей. BeyondTrucks відповідає SOC 2.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics — це комплексне рішення для керування автопарком, призначене для керування командами під час руху. Наша місія надзвичайно ясна: запобігати аваріям до того, як вони відбудуться, завдяки 360-градусному охопленню камери на базі штучного інтелекту, найкращим у своєму класі системам моніторингу водія, системам запобігання зіткненням і глибокому аналізу даних, керованим усіма з єдиної платформи. Наші системи є масштабованими та повністю адаптованими для будь-якого типу транспортного засобу, незалежно від різноманітності вашого автопарку. Окрім технологій, ми є вашими партнерами у сфері безпеки. Ми розуміємо проблеми, з якими стикаються оператори автопарків, тому що слухаємо їх, вживаємо заходів і пропонуємо рішення.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Інноваційне хмарне рішення для збільшення поставок, дзвінків з обслуговування або підбору, ефективно масштабу та надання своїм клієнтам ідеальний досвід останньої милі.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.
Motive
gomotive.com
Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Samsara
samsara.com
Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab – це безконтрактний ELD, який допомагає таким компаніям, як ваша, проїжджати більше миль і заробляти більше грошей. Створена далекобійниками для далекобійників, наша система полегшує, ніж будь-яка інша ELD, щотижневе збільшення прибутку, не турбуючись про довгострокові зобов’язання. Використовуючи зручні для водія вантажівки функції, такі як несприятливе водіння, розділене спальне місце, особисте перевезення та юридичні зміни, GPSTab допомагає компаніям отримати максимальну віддачу від робочого часу відповідно до існуючих правил FMCSA. Ми також надаємо вам і вашому бізнесу додаткові функції та послуги, які спрощують щоденне ведення вашого бізнесу: - Ніколи не сплачуйте прихованих комісій або штрафів за скасування контрактів знову з нашим ELD без контракту. - Уникніть дорогих втрат через крадіжку, оснастивши свій автопарк GPS-трекерами GPSTab, найбільш прихованими трекерами на ринку. - Підтримуйте низькі оцінки CSA та обмежте відповідальність після аварії за допомогою відеореєстраторів GPSTab, призначених для зйомки необхідних доказів. - Будьте в курсі потреб технічного обслуговування вашої вантажівки та уникайте фінансових наслідків дорогих поломок за допомогою Truck Diagnostics. - Пристрої Plug-and-play можна доставити вам протягом ночі та легко встановити за лічені хвилини без клопоту, на відміну від інших ELD, які вимагають, щоб ви не працювали тижнями. - Цілодобова багатомовна підтримка доступна для вас і ваших водіїв 24/7 безкоштовно
LocoNav
loconav.com
LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.
Automile
automile.com
Automile - додаток для моніторингу флоту з GPS-відстеженням, управління маршрутами, аналізу поведінки водіїв та технічного обслуговування транспортних засобів.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Fleet Complete
ecofleet.com
Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
TruckX
truckx.com
TruckX - це платформа для управління автопарком, яка пропонує електронні журнали, GPS-відстеження та підтримку в режимі реального часу.
PortPro
portpro.io
PortPro — це інноваційна технологічна компанія, яка змінює принципи роботи індустрії перевезень, надаючи програмне забезпечення для управління транспортуванням, яке трансформує операції для транспортних компаній і брокерів з перевезення вантажів. Платформи PortPro забезпечують ефективність роботи та забезпечують чудовий досвід для всіх, звільняючи операторів і брокерів зосередитися на зростанні.
Locate2u
locate2u.com
Locate2U - це програмна платформа, розроблена для будь -якого бізнесу з доставки чи послуг. Наше рішення допомагає цим підприємствам підвищити ефективність їх маршруту, покращити досвід доставки свого клієнта та підвищити продуктивність, все при цьому скорочуючи час, необхідний для планування маршрутів. Наше рішення надає компаніям все, що потрібно для ведення бізнесу з доставки чи послуг. У тому числі: відстеження GPS, обмін місцем розташування в прямому ефірі, управління бронюванням, оптимізація маршрутів, додаток драйвера, сповіщення, підтвердження доставки, API, налаштування та багато іншого!
Whip Around
whiparound.com
Потужна, але інтуїтивна система технічного обслуговування флоту, Whip навколо допоможе вам зберегти весь ваш флот безпечним, сумісним та в дорозі. Платформа управління флотом FLEET з'єднує кожну точку процесу технічного обслуговування автомобіля та обладнання в одній системі: що означає, що менеджери можуть використовувати дані, пов'язані з вашими інспекціями, ремонтом, дотриманням та терміном роботи, щоб приймати розумніші рішення для парку. Whip навколо підтримує всю вашу команду - менеджери, водії та механіки. Менеджери флоту: - Моніторинг охорони здоров'я флоту в інформаційній панелі аналітики технічного обслуговування флоту - встановити графіки для профілактичного обслуговування - створити, визначити пріоритет та відстежувати прогрес робочого замовлення - отримайте сповіщення про натискання, коли дефекти з'являються драйверами: - виконувати, підписуйте та надсилайте щоденні перевірки через наші DOT, сумісні з додатком, які потребують уваги технічного обслуговування, якщо вони не мають жодної машини, не мають жодного механізму: Натисніть сповіщення про нові робочі замовлення та дефекти - автоматична документація та відстеження робочого замовлення - легко позначте несправності, як виправлено або адресовано в межах WHIP навколо додатків, драйвери даних збирають з надсиланням програми Портал технічного обслуговування флоту, де менеджери флоту можуть відслідковувати дефекти флоту, моніторинг робочих замовлень та спостерігати за оновленими лідерами водія та акадетами. Сукупні дані також подаються на інформаційну панель технічного обслуговування WHIP, щоб механіка могла контролювати дефекти, робочі замовлення та інвентар деталей. Збій навколо зберігає свій флот і допомагає вашим водіям в безпеці додому в кінці дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна легко поєднувати з точковими рішеннями, які ви використовуєте сьогодні, щоб надавати доступні перегляди. Використовуйте реєстратори зі штучним інтелектом, телематику, інспекції, технічне обслуговування та технології відповідності, щоб покращити бізнес-результати.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декількома ремонтними майстернями одночасно, оцифровуйте робочі замовлення та насолоджуйтеся інтервалами профілактичного обслуговування на мобільних пристроях і комп’ютерах. Мінімізуйте час простою, подовжте термін служби транспортних засобів вашого парку та покращте прибутки!
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