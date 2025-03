Програмне забезпечення для керування автопарком - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Momentum IoT

momentumiot.com

Імпульс робить бізнес сфери послуг більш прибутковим. Наша хмарна програмна платформа на базі підключеної мережі апаратних пристроїв GPS дає вам повний фінансовий контроль і глибоке оперативне розуміння вашого бізнесу. З Momentum ви ніколи не турбуєтеся про трудомістке введення даних або людські помилки. Збір даних завжди точний і автоматичний. Ось чому Momentum кращий там, де інше програмне забезпечення зазнає невдачі. Збільште дохід і прибуток. Все, що вам потрібно зробити, це підключитися, Momentum зробить все інше. Підключена мережа пристроїв Momentum: транспортні засоби, обладнання та екіпажі - The Eagle One: єдиний пристрій GPS для транспортних засобів, причепів і важкого обладнання. Він доступний із джгутом OBD-II або джгутом батареї 12 В. - The Momentum Toolie: відстеження місцезнаходження та активності легкого обладнання та інструментів із підтримкою Bluetooth. - CrewID: засіб відстеження витрат на оплату праці в першу чергу з конфіденційністю, який автоматично фіксує та обчислює всі витрати на оплату праці без введення даних.