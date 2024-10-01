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Програмне забезпечення для керування автопарком - Найпопулярніші застосунки - Північні Маріанські Острови
Програмне забезпечення для керування автопарком дозволяє компаніям наглядати, контролювати та створювати докладні звіти про ефективність своїх автопарків. Це допомагає оптимізувати маршрути руху, керувати інвентарем транспортного засобу та проводити аналіз витрат, а також відстежувати роботу водія. Програмне забезпечення часто містить мобільні функції для оновлення в режимі реального часу та спілкування, що дозволяє менеджерам і співробітникам автопарку ефективно співпрацювати та покращувати операції доставки. Як правило, програмне забезпечення для керування автопарком використовується в поєднанні з іншими інструментами ланцюга постачання та логістики, такими як системи управління складами, програмне забезпечення для контролю запасів і додатки для планування маршрутів. Він також інтегрується з фінансовим програмним забезпеченням, системами CRM і рішеннями для керування замовленнями.
Запит на новий застосунок
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Motive
gomotive.com
Motive дає змогу людям, які виконують фізичні операції за допомогою інструментів, зробити свою роботу безпечнішою, продуктивнішою та прибутковою. Вперше відділи безпеки, операцій і фінансів можуть керувати своїми працівниками, транспортними засобами, обладнанням і витратами, пов’язаними з автопарком...
Samsara
samsara.com
Samsara допомагає найбільшим і найскладнішим операційним організаціям розширити можливості працівників, заощадити на паливі та створити програму безпеки світового класу — і все це з однієї простої у використанні інтегрованої платформи. Маючи десятки тисяч клієнтів у Сполучених Штатах, Канаді, Мексиц...
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — це сучасна, проста у використанні альтернатива електронним таблицям і застарілому програмному забезпеченню автопарку, яка дає змогу вашій команді керувати транспортними засобами та обладнанням звідусіль. Отримайте повний контроль над своєю роботою, зберігайте відповідальність своєї команди...
Route4Me
route4me.com
Нарешті вирішено хаос маршрутизації. Надзвичайно простий у використанні Route4Me Route Planner автоматично планує маршрути для вашого бізнесу та відправляє їх у мобільний додаток із вбудованою навігацією. Ідеально підходить для польового обслуговування, польових продажів, польового маркетингу, польо...
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — це платформа автоматизації вантажних перевезень на основі штучного інтелекту, яка допомагає всім зацікавленим сторонам у сфері логістики оцифровувати свої наскрізні операції та надавати практичну інформацію в режимі реального часу за допомогою IoT і аналітики великих даних.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet дозволяє компаніям легко керувати та аналізувати свої операції з місцевої доставки. Наш продукт включає інтуїтивно зрозумілі програми для смартфонів для водіїв, потужну сучасну веб-панель для диспетчерів, а також автоматичні сповіщення та відстеження в реальному часі для одержувачів. Onfleet...
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo — це програмне забезпечення для керування автопарком, розроблене спеціально для власників автопарків. Тепер власники автопарків можуть легко планувати, оптимізувати та призначати своїм водіям швидші маршрути відповідно до їхнього пріоритету. Zeo також входить до складу найкращих програм для керу...
Vimcar
vimcar.de
Відзначена нагородою програма відстеження автопарку Vimcar створена, щоб заощадити час, гроші та клопоти вашої компанії. Дізнайтеся сьогодні, як ваш бізнес може заощадити до 15% з Vimcar сьогодні! Ми пропонуємо: - Самостійне встановлення за лічені хвилини - Найточніші дані GPS на ринку - Гнучке ціно...
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete є провідним світовим постачальником IoT-рішень у сфері підключеного простору для комерційних транспортних засобів і управління мобільною робочою силою. Ми допомагаємо компаніям покращити диспетчеризацію, відстеження автопарку, дотримання нормативних вимог і управління персоналом на мі...
Tookan
jungleworks.com
Tookan — це потужна готова платформа управління доставкою, яка дозволяє компаніям модернізувати щоденні операції доставки та скоротити накладні витрати. Він постачається з найсучаснішим технологічним набором, який сприяє бездоганній інтеграції між водіями та менеджерами доставки. Tookan надає команд...
Track-POD
track-pod.com
Track-POD — це єдине рішення для всіх логістичних завдань останньої милі. 1. Оптимізуйте тисячі висадок і посадок одночасно. Використовуйте наш планувальник маршрутів із функцією перетягування, щоб оптимізувати необмежену кількість пересадок за часом, відстанню чи витратами. Порівнюйте вартість марш...
LocoNav
loconav.com
Сучасні ділові операції вимагають більш ефективного використання автопарків, а водіїв, палива, вантажу, активів і пасажирів — у безпеці. Все це, одночасно забезпечуючи економію коштів для бізнесу та кліматичну стійкість. Незграбної телематики десятиліттями недостатньо. Дізнайтеся, що потрібно, щоб в...
Rand McNally
randmcnally.com
Приймайте розумніші рішення, які підвищать ефективність усього вашого автопарку за допомогою нашої інтегрованої комплексної системи керування автопарком. Платформа Rand надає рішення для типових проблем, які виникають у різних галузях промисловості, за допомогою: відстеження автопарку та транспортни...
Detrack
detrack.com
Максимізація прибутку. Автоматизуйте свою останню милю Програмне забезпечення для керування доставкою, яке є потужним і простим у використанні та ефективним для сповіщень про доставку в реальному часі, підтвердження доставки в реальному часі та відстеження транспортних засобів за доступною ціною
CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна телематична технологія, яка допомагає компаніям оптимізувати роботу автопарку за допомогою відстеження активів, планування технічного обслуговування, інформаційних панелей продуктивності, сповіщень про транспортні засоби тощо. За допомогою CalAmp Telematics Cloud надійно з’єднайте...
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — це потужний інструмент для оптимізації маршрутів, розроблений, щоб допомогти диспетчерам і водіям, усуваючи логістичні головні болі. RoadWarrior Flex пропонує мобільний додаток для чіткого зв’язку між водіями та диспетчером, оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, щоб можна ...
Azuga
azuga.com
Azuga була заснована з баченням постійного підвищення безпеки та продуктивності в екосистемі автопарку. Azuga, компанія Bridgestone, є провідною глобальною платформою підключених транспортних засобів, яка допомагає клієнтам перетворювати дані транспортних засобів і водіїв в інтелектуальні дані, які ...
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — це програмна платформа, розроблена для будь-якого бізнесу доставки чи надання послуг. Наше рішення допомагає цим компаніям підвищити ефективність маршрутів, покращити досвід доставки для клієнтів і підвищити продуктивність, скорочуючи час, потрібний для планування маршрутів. Наше рішення ...
PortPro
portpro.io
PortPro — це інноваційна технологічна компанія, яка змінює принципи роботи індустрії перевезень, надаючи програмне забезпечення для управління транспортуванням, яке трансформує операції для транспортних компаній і брокерів з перевезення вантажів. Платформи PortPro забезпечують ефективність роботи та...
TruckX
truckx.com
TruckX — це провідна універсальна платформа ELD і управління автопарком для комерційних автопарків, що забезпечує відповідність вимогам ELD, відстеження активів і рішення AI Dashcam (безпека водія). Наша місія, якій довіряють понад 100 000 водіїв, полягає в тому, щоб зробити управління автопарком бе...
Automile
automile.com
GPS-система відстеження автопарку та активів у режимі реального часу, перевищення швидкості, визначення маршруту, диспетчеризація, простой, поведінка за кермом та багато іншого. Використовується понад 15 000 компаній.
Avrios
avrios.com
Avrios використовує інноваційну технологію штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації повторюваних завдань із введення даних, таких як обробка рахунків-фактур і документів про лізинг, заощаджуючи ваш дорогоцінний час і забезпечуючи точність
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery — це передовий пакет програм для керування доставкою та оптимізації маршрутів. Він пропонує низку функцій і переваг для підприємств, які потребують гіперлокальної автоматизації бізнесу та п... Показати більше забезпечують спрощену доставку своїм клієнтам. Ми допомогли тисячам компаній у ...
Nauto
nauto.com
Внутрішня система відстеження автопарку Nauto використовує штучний інтелект для оцінки водія, транспортного засобу та дороги попереду, щоб виявляти та тренувати розсіяне та агресивне водіння в режимі реального часу.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch спрощує доставку останньої милі для компаній. Незалежно від того, чи шукаєте ви створену мережу незалежних водіїв-підрядників, чи модернізуєте свій досвід доставки за допомогою масштабованого програмного забезпечення для планування для ваших власних транспортних засобів, Dispatch має унікал...
FleetGO
fleetgo.com
Технології починають відігравати значну роль у щоденній діяльності менеджера автопарку. GPS-системи відстеження автопарку дозволяють компаніям почати з нового та більш ефективного способу управління автопарком. Віддалене керування автопарком за допомогою єдиної платформи стає найкращим у сфері управ...
Alvys
alvys.com
Alvys — це потужна хмарна система керування транспортуванням, розроблена експертами галузі для революції в ефективності перевізників, брокерів і гібридних компаній. Ця універсальна платформа оптимізує все: від керування завантаженням і драйверами до відправки та обліку. Завдяки понад 100 безшовним і...
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити...
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна ле...
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet пропонує комплексне рішення для компаній, які прагнуть оптимізувати технічне обслуговування парку, мінімізувати час простою, оптимізувати витрати, забезпечити відповідність вимогам безпеки та усунути паперові процеси. Інтуїтивно зрозумілий дизайн Simply Fleet забезпечує розумне та легке...
Whip Around
whiparound.com
Потужна, але інтуїтивно зрозуміла система обслуговування автопарку Whip Around допомагає вам підтримувати весь ваш автопарк у безпеці, сумісності та в дорозі. Платформа керування автопарком Whip Around об’єднує кожну точку процесу технічного обслуговування транспортного засобу та обладнання в одній ...
GPSTab
gpstab.com
GPSTab – це безконтрактний ELD, який допомагає таким компаніям, як ваша, проїжджати більше миль і заробляти більше грошей. Створена далекобійниками для далекобійників, наша система полегшує, ніж будь-яка інша ELD, щотижневе збільшення прибутку, не турбуючись про довгострокові зобов’язання. Використо...
Cigo Tracker
cigotracker.com
Інноваційне хмарне рішення для збільшення обсягів доставки, дзвінків у службу або самовивезення, ефективного масштабування та надання клієнтам ідеального досвіду «останньої милі».
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics — це комплексне рішення для керування автопарком, призначене для керування командами під час руху. Наша місія надзвичайно ясна: запобігати аваріям до того, як вони відбудуться, завдяки 360-градусному охопленню камери на базі штучного інтелекту, найкращим у своєму класі системам монітори...
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks допомагає перевізникам із понад 100 водіями зменшити марнотратні витрати на водія на 9700 доларів США на рік завдяки розумній автоматизації. Поєднуючи інтелектуальні технології, дані та вбудовані фінансові послуги, BeyondTrucks є першою платформою автоматизації процесів вантажних переве...
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — це просте у використанні універсальне рішення для власників комерційних транспортних засобів у всьому світі. Рішення TransportSimple допомагають підвищити видимість бізнесу, керуючи наскрізними діями, такими як технічне обслуговування, прибутковість поїздок, документація тощо, як-о...
Zubie
zubie.com
Zubie — це ваше універсальне телематичне рішення. Відстежуйте, оптимізуйте та оптимізуйте операції свого автопарку в одному місці. Почніть сьогодні.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad — це рішення для водіїв, менеджерів автопарків, диспетчерів і менеджерів з безпеки з функціями, які допомагають розставити пріоритети щодо безпеки та відповідності, усунути паперову роботу та уникнути штрафів.
Idelic
idelic.com
Idelic зосереджена на досягненні найкращих результатів страхування для транспортної галузі завдяки поєднанню процесів і технологій. Поєднуючи Idelic Driver Safety Playbook із Safety Suite®, першою наскрізною платформою керування продуктивністю водія, Idelic допомагає консолідувати ваші наявні дані т...
Record360
record360.com
Record360 пропонує програмне забезпечення для цифрового документування стану, управління станом активів і управління претензіями.
Tenna
tenna.com
Спираючись на більш ніж 100-річний досвід роботи в будівельній галузі, Tenna була створена, щоб зробити революцію в роботі будівельного обладнання та автопарку. Tenna — це єдина система керування обладнанням, створена виключно для будівельної галузі та розроблена для вирішення конкретних завдань, з ...
Momentum IoT
momentumiot.com
Імпульс робить бізнес сфери послуг більш прибутковим. Наша хмарна програмна платформа на базі підключеної мережі апаратних пристроїв GPS дає вам повний фінансовий контроль і глибоке оперативне розуміння вашого бізнесу. З Momentum ви ніколи не турбуєтеся про трудомістке введення даних або людські пом...
Geotab
geotab.com
Geotab — це комплексне рішення для керування автопарком, яке трансформує транспортну та логістичну галузі. Від закупівлі транспортних засобів до утилізації Geotab надає функції телематики та управління, необхідні малим, середнім і корпоративним операторам автопарків для підвищення безпеки, зниження ...
Lytx
lytx.com
Lytx є світовим лідером у сфері технологій управління автопарком. Наші рішення використовують потужність відео, щоб дозволити водіям і автопаркам бути безпечнішими та ефективнішими, продуктивнішими та прибутковими, щоб вони могли процвітати в сучасному конкурентному середовищі. За допомогою платформ...
Clue Insights
getclue.com
Clue — це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є зручним, ефективним і настроюється. Створений для промисловості важкого будівництва, він легко інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід і негайну цінність. Чому Clue? - Повна сумісність: інтегруєт...
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декіл...