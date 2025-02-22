Програмне забезпечення для керування автопарком - Найпопулярніші застосунки - Сент-Люсія

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Програмне забезпечення для керування автопарком дозволяє компаніям наглядати, контролювати та створювати докладні звіти про ефективність своїх автопарків. Це допомагає оптимізувати маршрути руху, керувати інвентарем транспортного засобу та проводити аналіз витрат, а також відстежувати роботу водія. Програмне забезпечення часто включає мобільні функції для оновлень у режимі реального часу та спілкування, що дозволяє менеджерам і співробітникам автопарку ефективно співпрацювати та покращувати операції доставки. Як правило, програмне забезпечення для керування автопарком використовується в поєднанні з іншими інструментами ланцюга поставок і логістики, такими як системи управління складами, програмне забезпечення для контролю запасів і програми для планування маршрутів. Він також інтегрується з фінансовим програмним забезпеченням, системами CRM і рішеннями для керування замовленнями.
Запит на новий застосунок
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — це потужний інструмент для оптимізації маршрутів, розроблений, щоб допомогти диспетчерам і водіям, усуваючи логістичні головні болі. RoadWarrior Flex пропонує мобільний додаток для чіткого зв’язку між водіями та диспетчером, оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, щоб можна було внести відповідні коригування маршруту, оптимізацію маршруту до 500 зупинок на день, реєстрацію водія та оновлення прогресу, FedEx та Завантаження маніфесту Ontrac, а також підтвердження доставки.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити конкурентів!
Azuga
azuga.com
Azuga була заснована з баченням постійного підвищення безпеки та продуктивності в екосистемі автопарку. Azuga, компанія Bridgestone, є провідною глобальною платформою підключених транспортних засобів, яка допомагає клієнтам перетворювати дані транспортних засобів і водіїв в інтелектуальні дані, які покращують роботу та безпеку, одночасно знижуючи витрати та ризики. Azuga надає інноваційні комплексні рішення для комерційних автопарків, державних установ, страхових компаній і постачальників автомобільної промисловості завдяки інтегрованому підходу апаратних технологій, додатків для керування автопарком, гейміфікації водія, телематики відео та аналізу даних. Відзначене нагородами рішення Azuga Fleet підтримує понад 13 000 комерційних автопарків, від малих до великих підприємств. Штаб-квартира Azuga розташована у Фрімонті, штат Каліфорнія, а офіси розташовані по всьому світу.
Lytx
lytx.com
Lytx є світовим лідером у сфері технологій управління автопарком. Наші рішення використовують потужність відео, щоб дозволити водіям і автопаркам бути безпечнішими та ефективнішими, продуктивнішими та прибутковими, щоб вони могли процвітати в сучасному конкурентному середовищі. За допомогою платформи Lytx прямі клієнти та клієнти-посередники отримують доступ до наших настроюваних послуг і програм, що охоплюють безпеку водія, виявлення ризиків, відстеження автопарку, відповідність вимогам, профілактичне обслуговування та управління паливом. Використовуючи найбільшу у світі базу даних водіння, а також власну технологію машинного зору та штучного інтелекту, ми допомагаємо захистити та підключити тисячі автопарків і 1,6 мільйона водіїв у понад 60 країнах світу.
Geotab
geotab.com
Geotab — це комплексне рішення для керування автопарком, яке трансформує транспортну та логістичну галузі. Від закупівлі транспортних засобів до утилізації Geotab надає функції телематики та управління, необхідні малим, середнім і корпоративним операторам автопарків для підвищення безпеки, зниження витрат і досягнення корпоративних цілей сталого розвитку. Понад 2,6 мільйона абонентів у 130 країнах по всьому світу покладаються на перевірене рішення Geotab SaaS для потреб управління автопарком.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна телематична технологія, яка допомагає компаніям оптимізувати роботу автопарку за допомогою відстеження активів, планування технічного обслуговування, інформаційних панелей продуктивності, сповіщень про транспортні засоби тощо. За допомогою CalAmp Telematics Cloud безпечно з’єднайте всі свої активи та об’єднайте телематичні дані в єдину платформу. Отримуйте доступ до даних у режимі реального часу та історичних даних і передавайте їх у власні програми та системи для покращення видимості, безпеки, обслуговування, відповідності та ефективності.
Momentum IoT
momentumiot.com
Імпульс робить бізнес сфери послуг більш прибутковим. Наша хмарна програмна платформа на базі підключеної мережі апаратних пристроїв GPS дає вам повний фінансовий контроль і глибоке оперативне розуміння вашого бізнесу. З Momentum ви ніколи не турбуєтеся про трудомістке введення даних або людські помилки. Збір даних завжди точний і автоматичний. Ось чому Momentum кращий там, де інше програмне забезпечення зазнає невдачі. Збільште дохід і прибуток. Все, що вам потрібно зробити, це підключитися, Momentum зробить все інше. Підключена мережа пристроїв Momentum: транспортні засоби, обладнання та екіпажі - The Eagle One: єдиний пристрій GPS для транспортних засобів, причепів і важкого обладнання. Він доступний із джгутом OBD-II або джгутом батареї 12 В. - The Momentum Toolie: відстеження місцезнаходження та активності легкого обладнання та інструментів із підтримкою Bluetooth. - CrewID: засіб відстеження витрат на оплату праці в першу чергу з конфіденційністю, який автоматично фіксує та обчислює всі витрати на оплату праці без введення даних.
Tenna
tenna.com
Спираючись на більш ніж 100-річний досвід роботи в будівельній галузі, Tenna була створена, щоб зробити революцію в роботі будівельного обладнання та автопарку. Tenna — це єдина система керування обладнанням, створена виключно для будівельної галузі та розроблена для вирішення конкретних завдань, з якими вона стикається, завдяки визначенням місцезнаходження на основі GPS, а також актуальним даним і звітам. З важкого заліза; до транспортних засобів і середнього обладнання; до навісного обладнання, дрібних інструментів і витратних матеріалів, Tenna надає повне уявлення про весь парк будівельного обладнання на одній платформі, яка також інтегрується з різними бізнес-системами ERP і системами управління проектами. У польових умовах користувачі Tenna отримують більше контролю над використанням обладнання, володіють розрахунком вартості роботи та краще контролюють потреби безпеки та відповідності. В офісі користувачі Tenna мають повну видимість і покращений зв’язок із полем, цехом і між відділами. Результатом є можливість приймати обґрунтовані рішення, отримувати більше бізнесу та виконувати роботу більш продуктивно та прибутково. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.tenna.com.
Record360
record360.com
Record360 пропонує програмне забезпечення для цифрового документування стану, управління станом активів і управління претензіями.
Alvys
alvys.com
Alvys — це потужна хмарна система керування транспортуванням, розроблена експертами галузі для революції в ефективності перевізників, брокерів і гібридних компаній. Ця універсальна платформа оптимізує все: від керування завантаженням і драйверами до відправки та обліку. Завдяки понад 100 безшовним інтеграціям (включеним у кожну підписку) Alvys об’єднує всі ваші системи в один інтуїтивно зрозумілий робочий процес, усуваючи фрагментацію, помилки та необхідність постійного перемикання програм. Основні характеристики: - Безперебійне підключення EDI - Облік одним клацанням миші з автоматизованими eChecks - Автоматичне створення завантаження - Розширений захист від шахрайства та інструменти безпеки - Комплексна аналітика та звітність - Гнучкі контракти та безкоштовне навчання Перевірені результати від реальних користувачів: - Збільшення середнього обсягу завантаження на 22% протягом 4 місяців - Час створення завантаження скорочено на 12+ хвилин на завантаження - $120K+ річна економія за рахунок зменшення накладних витрат - Нові співробітники залучаються лише за 1 тиждень. Поєднуючи передову хмарну технологію, легку інтеграцію EDI та десятиліття досвіду в галузі, Alvys розширює можливості транспортні компанії з уніфікованим, економічно ефективним рішенням для оптимізації операцій і прискорення зростання. Відчуйте майбутнє управління транспортом. Замовте безкоштовну демонстрацію Alvys сьогодні на Alvys.com!
Idelic
idelic.com
Idelic зосереджена на досягненні найкращих результатів страхування для транспортної галузі завдяки поєднанню процесів і технологій. Поєднуючи Idelic Driver Safety Playbook із Safety Suite®, першою наскрізною платформою керування продуктивністю водія, Idelic допомагає консолідувати ваші наявні дані та системи водія в одну оптимізовану платформу, аналізувати їх за допомогою власних моделей машинного навчання та вживати заходів щодо прихованих уявлення. Наш удосконалений Список контролю водіїв на основі штучного інтелекту в поєднанні з надійною мережею інтеграції та перевіреними планами навчання водіїв робить програму Idelic найпроактивнішим і найефективнішим способом зниження витрат на страхування, відповідальності, запобігання ДТП і скорочення обороту.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad — це рішення для водіїв, менеджерів автопарків, диспетчерів і менеджерів з безпеки з функціями, які допомагають розставити пріоритети щодо безпеки та відповідності, усунути паперову роботу та уникнути штрафів.
Clue Insights
getclue.com
Clue — це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є зручним, ефективним і настроюється. Створений для промисловості важкого будівництва, він легко інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід і негайну цінність. Чому Clue? - Повна сумісність: інтегрується з більш ніж 50 постачальниками телематики та GPS, включаючи VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon тощо. - Безперебійна системна інтеграція: бездоганне узгодження з основними системами, такими як Equipment360, HeavyJob, Viewpoint Vista, Oracle JDE/E1, eMaint і більшістю систем CMMS і ERP, забезпечуючи спрощену роботу. - Швидке, гнучке впровадження: пропонує швидке, безризикове розгортання з адаптованими контрактами, що забезпечує негайні операційні переваги. - Налаштовано для вас: спеціально розроблено для задоволення ваших унікальних вимог робочого процесу. Виберіть Clue, щоб спростити та покращити керування будівельним обладнанням, забезпечивши безперебійну, ефективну та індивідуальну роботу.
Rand McNally
randmcnally.com
Приймайте розумніші рішення, які підвищать ефективність усього вашого автопарку за допомогою нашої інтегрованої комплексної системи керування автопарком. Платформа Rand надає рішення для типових проблем, які виникають у різних галузях промисловості, за допомогою: відстеження автопарку та транспортних засобів, відстеження активів і обладнання, моніторингу даних транспортного засобу та управління паливом, користувацьких робочих процесів, звітів і сповіщень, підвищення безпеки за допомогою телематики, відповідності галузевим нормам
Zubie
zubie.com
Zubie — це ваше універсальне телематичне рішення. Відстежуйте, оптимізуйте та оптимізуйте операції свого автопарку в одному місці. Почніть сьогодні.
FleetGO
fleetgo.com
Технології починають відігравати значну роль у щоденній діяльності менеджера автопарку. GPS-системи відстеження автопарку дозволяють компаніям почати з нового та більш ефективного способу управління автопарком. Віддалене керування автопарком за допомогою єдиної платформи стає найкращим у сфері управління автопарком.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch спрощує доставку останньої милі для компаній. Незалежно від того, чи шукаєте ви створену мережу незалежних водіїв-підрядників, чи модернізуєте свій досвід доставки за допомогою масштабованого програмного забезпечення для планування для ваших власних транспортних засобів, Dispatch має унікальне обладнання, щоб бути вашим партнером із доставки, тож ви можете зосередитися на тому, що є найбільш важливим для вашого бізнесу. Наша технологія доставки дає змогу доставляти більше* своїм клієнтам.
Nauto
nauto.com
Внутрішня система відстеження автопарку Nauto використовує штучний інтелект для оцінки водія, транспортного засобу та дороги попереду, щоб виявляти та тренувати розсіяне та агресивне водіння в режимі реального часу.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — це просте у використанні універсальне рішення для власників комерційних транспортних засобів у всьому світі. Рішення TransportSimple допомагають підвищити видимість бізнесу, керуючи наскрізними діями, такими як технічне обслуговування, прибутковість поїздок, документація тощо, як-от інтеграція API з іншим програмним забезпеченням для полегшення вашої роботи. Власники бізнесу можуть легко керувати всім процесом поїздки та призначати поїздки відповідним водіям із системи.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery — це передовий пакет програм для керування доставкою та оптимізації маршрутів. Він пропонує низку функцій і переваг для підприємств, які потребують гіперлокальної автоматизації бізнесу та п... Показати більше забезпечують спрощену доставку своїм клієнтам. Ми допомогли тисячам компаній у різних галузях, включаючи логістику та кур’єрську службу, електронну комерцію, роздрібну торгівлю, продукти харчування та напої, послуги пральні, аптеки, автоматизувати їхні бізнес-операції. Програмне забезпечення та програми підтримують понад 18 мов.
Avrios
avrios.com
Avrios використовує інноваційну технологію штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації повторюваних завдань із введення даних, таких як обробка рахунків-фактур і документів про лізинг, заощаджуючи ваш дорогоцінний час і забезпечуючи точність
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks допомагає перевізникам із понад 100 водіями зменшити марнотратні витрати на водія на 9700 доларів США на рік завдяки розумній автоматизації. Поєднуючи інтелектуальні технології, дані та вбудовані фінансові послуги, BeyondTrucks є першою платформою автоматизації процесів вантажних перевезень, яка плавно поєднує операції, фінанси та людей. BeyondTrucks відповідає SOC 2.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics — це комплексне рішення для керування автопарком, призначене для керування командами під час руху. Наша місія надзвичайно ясна: запобігати аваріям до того, як вони відбудуться, завдяки 360-градусному охопленню камери на базі штучного інтелекту, найкращим у своєму класі системам моніторингу водія, системам запобігання зіткненням і глибокому аналізу даних, керованим усіма з єдиної платформи. Наші системи є масштабованими та повністю адаптованими для будь-якого типу транспортного засобу, незалежно від різноманітності вашого автопарку. Окрім технологій, ми є вашими партнерами у сфері безпеки. Ми розуміємо проблеми, з якими стикаються оператори автопарків, тому що слухаємо їх, вживаємо заходів і пропонуємо рішення.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Інноваційне хмарне рішення для збільшення обсягів доставки, дзвінків у службу або самовивезення, ефективного масштабування та надання клієнтам ідеального досвіду «останньої милі».
Track-POD
track-pod.com
Track-POD — це єдине рішення для всіх логістичних завдань останньої милі. 1. Оптимізуйте тисячі висадок і посадок одночасно. Використовуйте наш планувальник маршрутів із функцією перетягування, щоб оптимізувати необмежену кількість пересадок за часом, відстанню чи витратами. Порівнюйте вартість маршруту та кожного разу вибирайте найбільш економічно ефективну стратегію. 2. Створіть транспортні етикетки. Track-POD створить транспортні етикетки для ваших замовлень і товарів. Роздрукуйте етикетки та попросіть своїх кур’єрів підтвердити завантаження та доставку за допомогою нашої безкоштовної програми для сканування штрих-кодів. 3. Виключіть дзвінки та паперову роботу. Повідомляйте клієнтів про майбутні доставки, збори або виїзні послуги за допомогою сповіщень SMS або електронною поштою. Поділившись посиланням для відстеження в реальному часі з динамічним приблизним прибуттям, ви усуваєте будь-які звернення щодо статусу замовлень. 4. Налаштуйте ePOD PDF Ми пропонуємо настроюваний шаблон підтвердження доставки з будь-яким планом передплати. Використовуйте необмежену кількість настроюваних полів, щоб включити всю необхідну інформацію та надати клієнтам доступ до PDF-файлів ePOD. 5. Доставляйте вчасно в повному обсязі. Додаток драйвера Track-POD підтримує часткову доставку, перевиставку та настроювані причини відмови для кожного сценарію логістики B2C і B2B. Ви навіть можете використовувати готівку при доставці (COD), щоб запропонувати клієнтам більше варіантів оплати. 6. Отримайте доступ до 2 років аналітики. Track-POD постачається з аналітичною панеллю, на якій зберігаються дані про продуктивність за 2 роки. Перевірте статистику водія, порівняйте запланований із фактичним час і відстань і завантажте наші вбудовані звіти для аналізу економії коштів.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — це сучасна, проста у використанні альтернатива електронним таблицям і застарілому програмному забезпеченню автопарку, яка дає змогу вашій команді керувати транспортними засобами та обладнанням звідусіль. Отримайте повний контроль над своєю роботою, зберігайте відповідальність своєї команди та приймайте рішення на основі даних, яким можна довіряти.
Motive
gomotive.com
Motive дає змогу людям, які виконують фізичні операції за допомогою інструментів, зробити свою роботу безпечнішою, продуктивнішою та прибутковою. Вперше відділи безпеки, операцій і фінансів можуть керувати своїми працівниками, транспортними засобами, обладнанням і витратами, пов’язаними з автопарком, в одній системі. Motive обслуговує понад 120 000 клієнтів від малого бізнесу до компаній зі списку Fortune 500, таких як Halliburton, KONE, Komatsu, NBC Universal і Maersk у широкому спектрі галузей, включаючи транспорт і логістику, будівництво, енергетику, польове обслуговування, виробництво, сільське господарство, харчову та напоїв, роздрібна торгівля, послуги з утилізації відходів і державний сектор.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet дозволяє компаніям легко керувати та аналізувати свої операції з місцевої доставки. Наш продукт включає інтуїтивно зрозумілі програми для смартфонів для водіїв, потужну сучасну веб-панель для диспетчерів, а також автоматичні сповіщення та відстеження в реальному часі для одержувачів. Onfleet забезпечує мільйони доставок щотижня для тисяч підприємств, починаючи від продуктових магазинів, ресторанів і доставки квітів до аптек і компаній електронної комерції. Onfleet знаходиться в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Route4Me
route4me.com
Нарешті вирішено хаос маршрутизації. Надзвичайно простий у використанні Route4Me Route Planner автоматично планує маршрути для вашого бізнесу та відправляє їх у мобільний додаток із вбудованою навігацією. Ідеально підходить для польового обслуговування, польових продажів, польового маркетингу, польового мерчандайзингу, управління територією та будь-якого бізнесу, який потребує оптимізації «останньої милі». Route4Me надає понад 40 000 клієнтів найбільш використовуване програмне забезпечення для визначення послідовності та оптимізації маршрутів для малих підприємств і підприємств. Route4Me підтримує інтеграцію з телематичними постачальниками, такими як Verizon Connect, Geotab, Samsara, Azuga та багато інших!
Samsara
samsara.com
Samsara допомагає найбільшим та найскладнішим операційним організаціям розширювати можливості працівників, заощадити на паливі та створити програму безпеки світового класу-все з однієї простої у користувальній, інтегрованій платформі. З десятками тисяч клієнтів по всій території США, Канаді, Мексиці та Європі, Самсара є гордим технологічним партнером для людей, які підтримують нашу глобальну економіку, включаючи провідні світові організації в галузі будівництва, транспорту та складу, польових послуг, виробництва , роздрібна торгівля, логістика та державний сектор. Місія компанії полягає у підвищенні безпеки, ефективності та стійкості операцій, що живлять глобальну економіку.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo — це програмне забезпечення для керування автопарком, розроблене спеціально для власників автопарків. Тепер власники автопарків можуть легко планувати, оптимізувати та призначати своїм водіям швидші маршрути відповідно до їхнього пріоритету. Zeo також входить до складу найкращих програм для керування доставкою, плануванням маршрутів і керування транспортуванням. Що відрізняє Zeo Route Planner? Власники автопарків можуть додавати групу водіїв одним натисканням кнопки та відстежувати своїх водіїв у режимі реального часу. Власники автопарків можуть призначити маршрут конкретному водієві. Zeo надасть вам найшвидший і найкращий маршрут, який заощадить ваш час і гроші. Компанії, які спеціалізуються на доставці, хочуть почати пропонувати доставку або потребують покращити свої операції доставки, обирають Zeo Route Planner. Під час додавання водіїв до списку власники автопарків також можуть додавати відомості про водія, призначати водіїв до базових магазинів, призначати водіїв транспортним засобам і встановлювати час початку та закінчення для водіїв. Просте планування та оптимізація маршруту: водії можуть мати доступ до програм для Android та iOS, щоб побачити найкоротший можливий маршрут. Краще плануйте свої маршрути та заощаджуйте до 2 годин на кожній поїздці. Власники автопарків і водії можуть прокладати необмежену кількість маршрутів без зобов’язань. Ви також можете визначити навички окремих водіїв, створювати маршрути за допомогою Excel і досягати оптимізації на основі навичок. Універсальні методи введення місцезнаходження: ви також можете додати кілька місцезнаходження, завантаживши файл Excel або скориставшись нашою функцією сканування зображень. Підвищуйте ефективність маршруту, легко масштабуйте та спростіть планування маршруту доставки за допомогою найпопулярнішої у світі програми для водіїв і програмного забезпечення для доставки. Під час розподілу маршрутів власники автопарків можуть також додавати ідентифікатори транспортних засобів – ім’я та номер, місткість транспортного засобу, вагу та об’єм посилки разом із вартістю. Власники автопарків можуть спілкуватися безпосередньо зі своїми водіями на маршруті та відстежувати їх місцезнаходження. Власники автопарків також можуть надсилати оновлення в режимі реального часу клієнтам і забезпечувати найкраще обслуговування клієнтів. Ви також можете отримати підтвердження доставки після доставки кур’єром. Після того, як замовлення буде доставлено, ви зможете детально переглянути всі маршрути, створені на сьогодні, а також швидкий огляд на номері. кількість зроблених зупинок, початкове та кінцеве розташування, призначений водій Що стосується моделі ціноутворення, власники автопарку повинні платити за місце, а не за водія. Ви можете скористатися найкращим обслуговуванням клієнтів, якщо у вас виникнуть проблеми. Наша команда відповідає на кожен запит менш ніж за 2 години. Zeo пропонує вам варіант інтеграції з деяким програмним забезпеченням, таким як Zapier і Shopify, що робить ваше завдання більш автоматизованим і легким. Ви можете дізнатися про інтеграцію Zapier тут: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Відкрийте для себе переваги Zeo Route Planner, відвідавши наш веб-сайт за адресою: https://zeorouteplanner.com/ Забронюйте безкоштовний демонстрація з нашими експертами, щоб на власні очі побачити, як Zeo може революціонізувати управління вашим автопарком і підняти ваші операції доставки на нову висоту. У Zeo ми пропонуємо трансформацію того, як ви керуєте та оптимізуєте свій автопарк. Приєднуйтеся до тих компаній, які вже користуються перевагами найпопулярнішої у світі програми для водіїв і програмного забезпечення для доставки. Зробіть розумний вибір для свого автопарку — виберіть Zeo Route Planner.
Vimcar
vimcar.de
Відзначена нагородою програма відстеження автопарку Vimcar створена, щоб заощадити час, гроші та клопоти вашої компанії. Дізнайтеся сьогодні, як ваш бізнес може заощадити до 15% з Vimcar сьогодні! Ми пропонуємо: - Самостійне встановлення за лічені хвилини - Найточніші дані GPS на ринку - Гнучке ціноутворення від £7,90
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — це платформа автоматизації вантажних перевезень на основі штучного інтелекту, яка допомагає всім зацікавленим сторонам у сфері логістики оцифровувати свої наскрізні операції та надавати практичну інформацію в режимі реального часу за допомогою IoT і аналітики великих даних.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab – це безконтрактний ELD, який допомагає таким компаніям, як ваша, проїжджати більше миль і заробляти більше грошей. Створена далекобійниками для далекобійників, наша система полегшує, ніж будь-яка інша ELD, щотижневе збільшення прибутку, не турбуючись про довгострокові зобов’язання. Використовуючи зручні для водія вантажівки функції, такі як несприятливе водіння, розділене спальне місце, особисте перевезення та юридичні зміни, GPSTab допомагає компаніям отримати максимальну віддачу від робочого часу відповідно до існуючих правил FMCSA. Ми також надаємо вам і вашому бізнесу додаткові функції та послуги, які спрощують щоденне ведення вашого бізнесу: - Ніколи не сплачуйте прихованих комісій або штрафів за скасування контрактів знову з нашим ELD без контракту. - Уникніть дорогих втрат через крадіжку, оснастивши свій автопарк GPS-трекерами GPSTab, найбільш прихованими трекерами на ринку. - Підтримуйте низькі оцінки CSA та обмежте відповідальність після аварії за допомогою відеореєстраторів GPSTab, призначених для зйомки необхідних доказів. - Будьте в курсі потреб технічного обслуговування вашої вантажівки та уникайте фінансових наслідків дорогих поломок за допомогою Truck Diagnostics. - Пристрої Plug-and-play можна доставити вам протягом ночі та легко встановити за лічені хвилини без клопоту, на відміну від інших ELD, які вимагають, щоб ви не працювали тижнями. - Цілодобова багатомовна підтримка доступна для вас і ваших водіїв 24/7 безкоштовно
LocoNav
loconav.com
Сучасні ділові операції вимагають більш ефективного використання автопарків, а водіїв, палива, вантажу, активів і пасажирів — у безпеці. Все це, одночасно забезпечуючи економію коштів для бізнесу та кліматичну стійкість. Незграбної телематики десятиліттями недостатньо. Дізнайтеся, що потрібно, щоб ваш бізнес розвивався. Ми в LocoNav прагнемо демократизувати доступ до технологій автопарку для всіх галузей промисловості, де використовуються комерційні транспортні засоби. Завдяки комплексній екосистемі управління операціями автопарку LocoNav із підтримкою штучного інтелекту та Інтернету речей ви можете вивести свої операції на абсолютно новий рівень. Відстежуйте, контролюйте, контролюйте та керуйте всім необхідним для безпечної та ефективної роботи вашого автопарку. Наш пакет рішень SaaS допомагає компаніям у всьому світі оптимізувати використання активів, зменшити операційні витрати та покращити поведінку водіїв. Власники та оператори автопарків допомагають збільшити чистий прибуток, вживаючи рішучих дій на основі сповіщень у реальному часі, багатих даних і аналітики, а також автоматизуючи процеси для економії часу та грошей. Ми розширюємо можливості компаній у всьому світі.
Automile
automile.com
GPS-система відстеження автопарку та активів у режимі реального часу, перевищення швидкості, визначення маршруту, диспетчеризація, простой, поведінка за кермом та багато іншого. Використовується понад 15 000 компаній.
Detrack
detrack.com
Максимізація прибутку. Автоматизуйте свою останню милю Програмне забезпечення для керування доставкою, яке є потужним і простим у використанні та ефективним для сповіщень про доставку в реальному часі, підтвердження доставки в реальному часі та відстеження транспортних засобів за доступною ціною
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete є провідним світовим постачальником IoT-рішень у сфері підключеного простору для комерційних транспортних засобів і управління мобільною робочою силою. Ми допомагаємо компаніям покращити диспетчеризацію, відстеження автопарку, дотримання нормативних вимог і управління персоналом на місці для досягнення оптимальної продуктивності активів і ресурсів. Ми постійно вдосконалюємо нашу платформу IoT, щоб забезпечити нашим клієнтам і партнерам переваги від найновіших технологій і галузевих можливостей. Fleet Complete дає вам змогу: - Відстежувати транспортні засоби, обладнання та віддалений персонал і керувати ними майже в режимі реального часу - Відстежувати поведінку водія та фіксувати порушення правил водіння за допомогою відеореєстраторів - Дотримуватись вимог ELD за допомогою програми BigRoad - Відстежувати дані двигуна для зменшення витрати на технічне обслуговування, споживання палива та інші операційні витрати - Керуйте своїми замовленнями на роботу в електронному вигляді та надсилайте їх найближчому доступному водієві
Tookan
jungleworks.com
Tookan — це потужна готова платформа управління доставкою, яка дозволяє компаніям модернізувати щоденні операції доставки та скоротити накладні витрати. Він постачається з найсучаснішим технологічним набором, який сприяє бездоганній інтеграції між водіями та менеджерами доставки. Tookan надає команді адміністраторів повний контроль для відстеження операцій у режимі реального часу, надаючи повний огляд ефективності та робочого навантаження польових сил. Компанії використовували Tookan для: · Оцифровування операцій доставки «Остання миля» · Відстеження автопарку в реальному часі та оптимізація маршрутів. · Інтеграція API Tookan для автоматизації операції доставки · Управління робочою силою Tookan надає адміністраторам і менеджерам можливість переглядати всі бізнес-операції з висоти пташиного польоту та допомагає оптимізувати маршрути, розподіляти ресурси та безперебійно відстежувати агентів і завдання. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт: www.jungleworks.com/tookan
TruckX
truckx.com
TruckX — це провідна універсальна платформа ELD і управління автопарком для комерційних автопарків, що забезпечує відповідність вимогам ELD, відстеження активів і рішення AI Dashcam (безпека водія). Наша місія, якій довіряють понад 100 000 водіїв, полягає в тому, щоб зробити управління автопарком безперебійним, ефективним і підкріпленим чудовою підтримкою клієнтів, на яку ви можете покластися. Незалежно від того, чи є ви власником-оператором чи менеджером великого автопарку, ми пропонуємо передові технологічні рішення в поєднанні зі зручним програмним забезпеченням, створеним для задоволення ваших унікальних потреб. Наша багатомовна команда служби підтримки клієнтів, яка працює за викликом, готова допомогти вам 6 мовами та цілодобово підтримувати вас, щоб ви могли зосередитися на дорозі попереду. Багатофункціональний набір рішень для управління автопарком від TruckX революціонізує управління автопарком і його роботу, спрощуючи виснажливі робочі процеси та дозволяючи як менеджерам автопарку, так і операторам-власникам надавати пріоритет безпеці водіїв і підвищувати ефективність автопарку. Відчуйте майбутнє управління автопарком разом із TruckX! Завітайте до нас на TruckX.com або зателефонуйте за номером 650-600-6007, щоб дізнатися більше.
PortPro
portpro.io
PortPro — це інноваційна технологічна компанія, яка змінює принципи роботи індустрії перевезень, надаючи програмне забезпечення для управління транспортуванням, яке трансформує операції для транспортних компаній і брокерів з перевезення вантажів. Платформи PortPro забезпечують ефективність роботи та забезпечують чудовий досвід для всіх, звільняючи операторів і брокерів зосередитися на зростанні.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — це програмна платформа, розроблена для будь-якого бізнесу доставки чи надання послуг. Наше рішення допомагає цим компаніям підвищити ефективність маршрутів, покращити досвід доставки для клієнтів і підвищити продуктивність, скорочуючи час, потрібний для планування маршрутів. Наше рішення надає компаніям усе необхідне для ведення бізнесу з доставки чи надання послуг. У тому числі: GPS-відстеження, обмін геоданими в реальному часі, керування бронюванням, оптимізація маршруту, програма для водія, сповіщення, підтвердження доставки, API, налаштування та багато іншого!
Whip Around
whiparound.com
Потужна, але інтуїтивно зрозуміла система обслуговування автопарку Whip Around допомагає вам підтримувати весь ваш автопарк у безпеці, сумісності та в дорозі. Платформа керування автопарком Whip Around об’єднує кожну точку процесу технічного обслуговування транспортного засобу та обладнання в одній системі: це означає, що менеджери можуть використовувати дані, пов’язані з вашими перевірками, ремонтами, відповідністю та часом безвідмовної роботи, щоб приймати розумніші рішення щодо автопарку. Whip Around підтримує всю вашу команду — менеджерів, водіїв і механіків. МЕНЕДЖЕРИ ФЛОТУ: - Відстежуйте стан автопарку на інформаційній панелі аналітики технічного обслуговування парку - Встановлюйте графіки профілактичного технічного обслуговування - Створюйте, визначайте пріоритети та відстежуйте виконання робочих нарядів - Отримуйте push-повідомлення про появу дефектів ВОДІЇ: - Виконуйте, підписуйте та надсилайте щоденні перевірки через наш DOT -сумісна програма - Негайно повідомляйте про проблеми, які потребують технічного обслуговування, знімаючи фотографії та перетворюючи голос на текст на своїх мобільних пристроях - Отримуйте push-сповіщення, якщо перевірки відсутні або не завершені МЕХАНІКА: - Push-повідомлення про нові робочі замовлення та дефекти - Автоматична документація робочого замовлення і відстеження – легко позначайте несправності як виправлені або усунені в додатку Whip Around. Драйвери даних, зібрані за допомогою програми, забезпечують роботу порталу керування технічним обслуговуванням автопарку, де менеджери автопарку можуть відстежувати дефекти в усьому парку, контролювати робочі замовлення та стежити за оновленими драйверами та таблиці лідерів активів. Зведені дані також надходять на інформаційну панель технічного обслуговування Whip Around, щоб механіки могли контролювати дефекти, робочі замовлення та запаси деталей. Whip Around забезпечує відповідність вашого автопарку та допомагає вашим водіям безпечно повернутися додому в кінці дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet пропонує комплексне рішення для компаній, які прагнуть оптимізувати технічне обслуговування парку, мінімізувати час простою, оптимізувати витрати, забезпечити відповідність вимогам безпеки та усунути паперові процеси. Інтуїтивно зрозумілий дизайн Simply Fleet забезпечує розумне та легке обслуговування автопарку під рукою. Основні функції: Управління техобслуговуванням: плануйте профілактичне технічне обслуговування, отримуйте своєчасні сповіщення про ремонт і керуйте записами про обслуговування в електронному вигляді, мінімізуючи простої обладнання та транспортних засобів. Покращена безпека та відповідність: використовуйте автоматизовані форми перевірки з необмеженою кількістю завдань, щоб гарантувати регулярні передрейсові перевірки, сприяючи безпечному робочому середовищу та дотриманню правил. Відстеження ефективності використання палива: відстежуйте споживання палива та пробіг, точно визначайте надмірне споживання та впроваджуйте стратегії для зменшення витрат на паливо. Безпаперові операції: позбавтеся від паперової роботи за допомогою цифрового рішення для записів про послуги, рахунків-фактур і різноманітних форм, покращуючи ефективність і доступність даних. Ідеально підходить для: малого та середнього бізнесу: Essential Plan обслуговує тих, хто має обмежений парк, пропонуючи основні функції за доступною ціною. Підприємства, що розвиваються: Розширений план надає додаткові функції, такі як керування замовленнями на роботу та відстеження поїздок, що сприяє кращій організації в міру розширення вашого автопарку.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна легко поєднувати з точковими рішеннями, які ви використовуєте сьогодні, щоб надавати доступні перегляди. Використовуйте реєстратори зі штучним інтелектом, телематику, інспекції, технічне обслуговування та технології відповідності, щоб покращити бізнес-результати.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декількома ремонтними майстернями одночасно, оцифровуйте робочі замовлення та насолоджуйтеся інтервалами профілактичного обслуговування на мобільних пристроях і комп’ютерах. Мінімізуйте час простою, подовжте термін служби транспортних засобів вашого парку та покращте прибутки!
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