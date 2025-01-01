Програмне забезпечення для керування автопарком - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування автопарком дозволяє компаніям наглядати, контролювати та створювати докладні звіти про ефективність своїх автопарків. Це допомагає оптимізувати маршрути руху, керувати інвентарем транспортного засобу та проводити аналіз витрат, а також відстежувати роботу водія. Програмне забезпечення часто включає мобільні функції для оновлень у режимі реального часу та спілкування, що дозволяє менеджерам і співробітникам автопарку ефективно співпрацювати та покращувати операції доставки. Як правило, програмне забезпечення для керування автопарком використовується в поєднанні з іншими інструментами ланцюга поставок і логістики, такими як системи управління складами, програмне забезпечення для контролю запасів і програми для планування маршрутів. Він також інтегрується з фінансовим програмним забезпеченням, системами CRM і рішеннями для керування замовленнями.
Запит на новий застосунок
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Motive
gomotive.com
Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.
Samsara
samsara.com
Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.
Fleet Complete
ecofleet.com
Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Rand McNally
randmcnally.com
Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT - хмарна платформа для управління флотом, яка забезпечує GPS-відстеження, автоматичний облік витрат на роботу і аналітику для бізнесу.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
LocoNav
loconav.com
LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO - програма для управління флотом, що забезпечує GPS-відстеження, перевірки автомобілів та детальну звітність для підвищення ефективності операцій.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
Azuga
azuga.com
Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.
Alvys
alvys.com
Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.
Lytx
lytx.com
Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.
Automile
automile.com
Automile - додаток для моніторингу флоту з GPS-відстеженням, управління маршрутами, аналізу поведінки водіїв та технічного обслуговування транспортних засобів.
Geotab
geotab.com
Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.
PortPro
portpro.io
PortPro - це програма управління транспортом для логістичних компаній, яка оптимізує операції з дрейджем, автоматизує замовлення та відстежує вантажі й транспортні засоби.
TruckX
truckx.com
TruckX - це платформа для управління автопарком, яка пропонує електронні журнали, GPS-відстеження та підтримку в режимі реального часу.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad - це додаток для водіїв, який допомагає керувати годинами служби, відстежувати пройдені години та дотримуватись нормативів без паперової роботи.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.
Record360
record360.com
Record360 - це платформа для цифрового документування стану активів, управління їхнім станом та обробки претензій.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab – це безконтрактний ELD, що допомагає компаніям з вантажоперевезень ефективно управляти флотом і забезпечувати безпеку водіїв за допомогою технології GPS.
CalAmp
calamp.com
CalAmp — це хмарна платформа телематики для управління автопарком, трекінгу активів, планування обслуговування та аналізу даних для підвищення ефективності.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.
Webfleet
webfleet.com
Webfleet - це платформа для управління флотом, яка допомагає оптимізувати ефективність, безпеку та дотримання регуляторних норм.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics - це рішення для управління флотом, яке використовує AI камери, моніторинг водіїв та телематику для підвищення безпеки і ефективності транспортних операцій.
Zubie
zubie.com
Zubie - це додаток для моніторингу флоту, який забезпечує GPS-відстеження, моніторинг технічного стану та аналітику для оптимізації управління транспортними засобами.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.
Cigo Tracker
cigotracker.com
CICO Tracker — додаток для управління доставками, що надає реальний час оновлень, точний ETA та можливість відстеження водіїв для покращення сервісу.
Avrios
avrios.com
Avrios використовує штучний інтелект для автоматизації повторюваних завдань з введення даних, як-от обробка рахунків та документів оренди.
Nauto
nauto.com
Nauto — система моніторингу флоту, що використовує AI для оцінки водіїв, автомобілів та шляхів, виявляючи відверту та агресивну їзду в режимі реального часу.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit - платформа для оптимізації доставки в останню милю, надає рішення для управління маршрутами та флотом, пропонує інтеграцію з незалежними кур'єрами.
Tenna
tenna.com
Tenna - платформа для управління будівельним обладнанням та флотом, яка забезпечує моніторинг активів, інтеграцію з ERP-системами та аналіз даних.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує управління технічним обслуговуванням автопарків, дозволяючи відстежувати витрати, обладнання та виконання робіт з мобільних та десктопних пристроїв.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around - це додаток для управління технічним обслуговуванням автопарків, який допомагає контролювати стан, інспекції та управління робочими замовленнями.
FleetUp
fleetup.com
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks допомагає перевізникам з понад 100 водіями усунути витрати до $9,700 на водія щорічно за рахунок автоматизації процесів.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple — зручний додаток для власників комерційних транспортних засобів, що дозволяє управляти обслуговуванням, моніторингом та логістикою флоту.
Idelic
idelic.com
Idelic - платформа для управління продуктивністю водіїв і безпекою флоту, яка об'єднує дані та системи в єдину інтеграцію для покращення експлуатаційної ефективності.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights - програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке оптимізує доступність, моніторинг ресурсів та управління проектами.
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