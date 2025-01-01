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Програмне забезпечення для обслуговування автопарку
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Програмне забезпечення для обслуговування автопарку - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для обслуговування автопарку допомагає користувачам керувати обслуговуванням транспортних засобів, контролювати використання та визначати потреби в ремонті для своїх автопарків. Використовуючи це програмне забезпечення, компанії можуть мінімізувати час простою та витрати на технічне обслуговування, продовжити термін служби свого обладнання та знизити витрати на запасні частини та запаси. Цей тип програмного забезпечення часто використовується ланцюгами постачання та логістичними компаніями, які щоденно керують автопарками. Хоча функції технічного обслуговування автопарку часто включені як модуль у ширше програмне забезпечення для керування автопарком, існують окремі рішення, спеціально розроблені для зосередження на технічному обслуговуванні. Ці інструменти можуть також пропонувати функції Географічної інформаційної системи (ГІС) або інтегруватися з програмним забезпеченням ГІС для відстеження місцезнаходження транспортних засобів у реальному часі.

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Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay - це програмне забезпечення для управління технічним обслуговуванням флотів, що дозволяє відстежувати обслуговування, запчастини і ремонти в хмарі.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT - це додаток для управління витратами на плату за проїзд і порушення, призначений для автопарків усіх розмірів та прокату транспортних засобів.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around - це додаток для управління технічним обслуговуванням автопарків, який допомагає контролювати стан, інспекції та управління робочими замовленнями.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue Insights - програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке оптимізує доступність, моніторинг ресурсів та управління проектами.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal спрощує управління технічним обслуговуванням автопарків, дозволяючи відстежувати витрати, обладнання та виконання робіт з мобільних та десктопних пристроїв.

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