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Програмне забезпечення для обслуговування автопарку допомагає користувачам керувати обслуговуванням транспортних засобів, контролювати використання та визначати потреби в ремонті для своїх автопарків. Використовуючи це програмне забезпечення, компанії можуть мінімізувати час простою та витрати на технічне обслуговування, продовжити термін служби свого обладнання та знизити витрати на запасні частини та запаси. Цей тип програмного забезпечення часто використовується ланцюгами постачання та логістичними компаніями, які щоденно керують автопарками. Хоча функції технічного обслуговування автопарку часто включені як модуль у ширше програмне забезпечення для керування автопарком, існують окремі рішення, спеціально розроблені для зосередження на технічному обслуговуванні. Ці інструменти можуть також пропонувати функції Географічної інформаційної системи (ГІС) або інтегруватися з програмним забезпеченням ГІС для відстеження місцезнаходження транспортних засобів у реальному часі.
Запит на новий застосунок
Fleetio
fleetio.com
Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - це програмне забезпечення для управління технічним обслуговуванням флотів, що дозволяє відстежувати обслуговування, запчастини і ремонти в хмарі.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Whip Around
whiparound.com
Потужна, але інтуїтивна система технічного обслуговування флоту, Whip навколо допоможе вам зберегти весь ваш флот безпечним, сумісним та в дорозі. Платформа управління флотом FLEET з'єднує кожну точку процесу технічного обслуговування автомобіля та обладнання в одній системі: що означає, що менеджери можуть використовувати дані, пов'язані з вашими інспекціями, ремонтом, дотриманням та терміном роботи, щоб приймати розумніші рішення для парку. Whip навколо підтримує всю вашу команду - менеджери, водії та механіки. Менеджери флоту: - Моніторинг охорони здоров'я флоту в інформаційній панелі аналітики технічного обслуговування флоту - встановити графіки для профілактичного обслуговування - створити, визначити пріоритет та відстежувати прогрес робочого замовлення - отримайте сповіщення про натискання, коли дефекти з'являються драйверами: - виконувати, підписуйте та надсилайте щоденні перевірки через наші DOT, сумісні з додатком, які потребують уваги технічного обслуговування, якщо вони не мають жодної машини, не мають жодного механізму: Натисніть сповіщення про нові робочі замовлення та дефекти - автоматична документація та відстеження робочого замовлення - легко позначте несправності, як виправлено або адресовано в межах WHIP навколо додатків, драйвери даних збирають з надсиланням програми Портал технічного обслуговування флоту, де менеджери флоту можуть відслідковувати дефекти флоту, моніторинг робочих замовлень та спостерігати за оновленими лідерами водія та акадетами. Сукупні дані також подаються на інформаційну панель технічного обслуговування WHIP, щоб механіка могла контролювати дефекти, робочі замовлення та інвентар деталей. Збій навколо зберігає свій флот і допомагає вашим водіям в безпеці додому в кінці дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна легко поєднувати з точковими рішеннями, які ви використовуєте сьогодні, щоб надавати доступні перегляди. Використовуйте реєстратори зі штучним інтелектом, телематику, інспекції, технічне обслуговування та технології відповідності, щоб покращити бізнес-результати.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декількома ремонтними майстернями одночасно, оцифровуйте робочі замовлення та насолоджуйтеся інтервалами профілактичного обслуговування на мобільних пристроях і комп’ютерах. Мінімізуйте час простою, подовжте термін служби транспортних засобів вашого парку та покращте прибутки!
Clue Insights
getclue.com
Clue - це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є безшовним, ефективним та настроюваним. Пристосований для важкої будівельної галузі, він без особливих зусиль інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід та негайну цінність. Чому підказки? - Загальна сумісність: інтегрується з понад 50 постачальниками телематики та GPS, включаючи VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon тощо. - Безшовна інтеграція системи: Бездоганно узгоджується з великими системами, такими як Equipment360, Heavyjob, View Point Vista, Oracle JDE/E1, Emaint та більшість систем CMMS та ERP, забезпечуючи спрощених операцій. - Швидка, гнучка реалізація: пропонує швидке безризикове розгортання з пристосованими контрактами, забезпечуючи негайні експлуатаційні вигоди. - налаштовано для вас: спеціально розроблений для задоволення ваших унікальних вимог до робочого процесу. Виберіть підказку для спрощення та вдосконалення управління вашим будівельним обладнанням, забезпечуючи безперебійний, ефективний та індивідуальний експлуатаційний досвід.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — це економічно ефективний спосіб керування платою за рахунками-фактурами та порушеннями плати за проїзд. Ми обслуговуємо автопарки будь-якого розміру, включаючи оренду автомобілів/вантажівок, оренду причепів/обладнання, а також компанії з управління автопарком і лізингу.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити конкурентів!
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