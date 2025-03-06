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Програмне забезпечення для обслуговування автопарку допомагає користувачам керувати обслуговуванням транспортних засобів, контролювати використання та визначати потреби в ремонті для своїх автопарків. Використовуючи це програмне забезпечення, компанії можуть мінімізувати час простою та витрати на технічне обслуговування, продовжити термін служби свого обладнання та знизити витрати на запасні частини та запаси. Цей тип програмного забезпечення часто використовується ланцюгами постачання та логістичними компаніями, які щоденно керують автопарками. Хоча функції технічного обслуговування автопарку часто включені як модуль у ширше програмне забезпечення для керування автопарком, існують окремі рішення, спеціально розроблені для зосередження на технічному обслуговуванні. Ці інструменти можуть також пропонувати функції Географічної інформаційної системи (ГІС) або інтегруватися з програмним забезпеченням ГІС для відстеження місцезнаходження транспортних засобів у реальному часі.
Запит на новий застосунок
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — це сучасна, проста у використанні альтернатива електронним таблицям і застарілому програмному забезпеченню автопарку, яка дає змогу вашій команді керувати транспортними засобами та обладнанням звідусіль. Отримайте повний контроль над своєю роботою, зберігайте відповідальність своєї команди та приймайте рішення на основі даних, яким можна довіряти.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay — потужне програмне забезпечення для керування магазинами, яке живе в хмарі. Ви можете призначати та контролювати роботу, керувати інвентаризацією запчастин, а також відстежувати профілактичне технічне обслуговування та ремонт – будь-де.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — це платформа автоматизації вантажних перевезень на основі штучного інтелекту, яка допомагає всім зацікавленим сторонам у сфері логістики оцифровувати свої наскрізні операції та надавати практичну інформацію в режимі реального часу за допомогою IoT і аналітики великих даних.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
Whip Around
whiparound.com
Потужна, але інтуїтивна система технічного обслуговування флоту, Whip навколо допоможе вам зберегти весь ваш флот безпечним, сумісним та в дорозі. Платформа управління флотом FLEET з'єднує кожну точку процесу технічного обслуговування автомобіля та обладнання в одній системі: що означає, що менеджери можуть використовувати дані, пов'язані з вашими інспекціями, ремонтом, дотриманням та терміном роботи, щоб приймати розумніші рішення для парку. Whip навколо підтримує всю вашу команду - менеджери, водії та механіки. Менеджери флоту: - Моніторинг охорони здоров'я флоту в інформаційній панелі аналітики технічного обслуговування флоту - встановити графіки для профілактичного обслуговування - створити, визначити пріоритет та відстежувати прогрес робочого замовлення - отримайте сповіщення про натискання, коли дефекти з'являються драйверами: - виконувати, підписуйте та надсилайте щоденні перевірки через наші DOT, сумісні з додатком, які потребують уваги технічного обслуговування, якщо вони не мають жодної машини, не мають жодного механізму: Натисніть сповіщення про нові робочі замовлення та дефекти - автоматична документація та відстеження робочого замовлення - легко позначте несправності, як виправлено або адресовано в межах WHIP навколо додатків, драйвери даних збирають з надсиланням програми Портал технічного обслуговування флоту, де менеджери флоту можуть відслідковувати дефекти флоту, моніторинг робочих замовлень та спостерігати за оновленими лідерами водія та акадетами. Сукупні дані також подаються на інформаційну панель технічного обслуговування WHIP, щоб механіка могла контролювати дефекти, робочі замовлення та інвентар деталей. Збій навколо зберігає свій флот і допомагає вашим водіям в безпеці додому в кінці дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Просто флот пропонує все в одному рішення для підприємств, які прагнуть впорядкувати технічне обслуговування парку, мінімізувати час простою, оптимізувати витрати, забезпечити дотримання безпеки та усунути процеси на основі паперу. Просто інтуїтивно зрозумілий дизайн флоту приносить розумне обслуговування флоту та без особливих зусиль для ваших пальців. Основні особливості: Управління технічним обслуговуванням: Розклад профілактичного обслуговування, отримує своєчасне ремонтне сповіщення та керування записами послуг в електронному вигляді, мінімізуючи обладнання та простою транспортного засобу. Посилена безпека та відповідність: Використовуйте автоматизовані форми огляду з необмеженими завданнями, щоб гарантувати регулярні перевірки попередньої поїздки, сприяючи безпечному робочому середовищу та дотриманню правил. Відстеження ефективності палива: монітор використання палива та пробіг, чітко визначити надмірне споживання та впроваджуйте стратегії зменшення витрат на пальне. Безпаперові операції: Усуньте клопоти з документів із цифровим рішенням для записів служб, рахунків -фактур та різних форм, підвищення ефективності та доступності даних. Ідеально підходить для: малі та середні підприємства: Основний план обслуговує тих, хто має обмежений флот, пропонуючи основні функціональні можливості за доступною вартістю. Зростаючий бізнес: Розширений план надає додаткові функції, такі як управління робочим замовленням та відстеження подорожей, полегшуючи кращу організацію в міру розширення вашого флоту.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна легко поєднувати з точковими рішеннями, які ви використовуєте сьогодні, щоб надавати доступні перегляди. Використовуйте реєстратори зі штучним інтелектом, телематику, інспекції, технічне обслуговування та технології відповідності, щоб покращити бізнес-результати.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декількома ремонтними майстернями одночасно, оцифровуйте робочі замовлення та насолоджуйтеся інтервалами профілактичного обслуговування на мобільних пристроях і комп’ютерах. Мінімізуйте час простою, подовжте термін служби транспортних засобів вашого парку та покращте прибутки!
Clue Insights
getclue.com
Clue - це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є безшовним, ефективним та настроюваним. Пристосований для важкої будівельної галузі, він без особливих зусиль інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід та негайну цінність. Чому підказки? - Загальна сумісність: інтегрується з понад 50 постачальниками телематики та GPS, включаючи VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon тощо. - Безшовна інтеграція системи: Бездоганно узгоджується з великими системами, такими як Equipment360, Heavyjob, View Point Vista, Oracle JDE/E1, Emaint та більшість систем CMMS та ERP, забезпечуючи спрощених операцій. - Швидка, гнучка реалізація: пропонує швидке безризикове розгортання з пристосованими контрактами, забезпечуючи негайні експлуатаційні вигоди. - налаштовано для вас: спеціально розроблений для задоволення ваших унікальних вимог до робочого процесу. Виберіть підказку для спрощення та вдосконалення управління вашим будівельним обладнанням, забезпечуючи безперебійний, ефективний та індивідуальний експлуатаційний досвід.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — це економічно ефективний спосіб керування платою за рахунками-фактурами та порушеннями плати за проїзд. Ми обслуговуємо автопарки будь-якого розміру, включаючи оренду автомобілів/вантажівок, оренду причепів/обладнання, а також компанії з управління автопарком і лізингу.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити конкурентів!
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