Програмне забезпечення для обслуговування автопарку - Найпопулярніші застосунки - Словенія

Потужна, але інтуїтивно зрозуміла система обслуговування автопарку Whip Around допомагає вам підтримувати весь ваш автопарк у безпеці, сумісності та в дорозі. Платформа керування автопарком Whip Around об’єднує кожну точку процесу технічного обслуговування транспортного засобу та обладнання в одній системі: це означає, що менеджери можуть використовувати дані, пов’язані з вашими перевірками, ремонтами, відповідністю та часом безвідмовної роботи, щоб приймати розумніші рішення щодо автопарку. Whip Around підтримує всю вашу команду — менеджерів, водіїв і механіків. МЕНЕДЖЕРИ ФЛОТУ: - Відстежуйте стан автопарку на інформаційній панелі аналітики технічного обслуговування парку - Встановлюйте графіки профілактичного технічного обслуговування - Створюйте, визначайте пріоритети та відстежуйте виконання робочих нарядів - Отримуйте push-повідомлення про появу дефектів ВОДІЇ: - Виконуйте, підписуйте та надсилайте щоденні перевірки через наш DOT -сумісна програма - Негайно повідомляйте про проблеми, які потребують технічного обслуговування, знімаючи фотографії та перетворюючи голос на текст на своїх мобільних пристроях - Отримуйте push-сповіщення, якщо перевірки відсутні або не завершені МЕХАНІКА: - Push-повідомлення про нові робочі замовлення та дефекти - Автоматична документація робочого замовлення і відстеження – легко позначайте несправності як виправлені або усунені в додатку Whip Around. Драйвери даних, зібрані за допомогою програми, забезпечують роботу порталу керування технічним обслуговуванням автопарку, де менеджери автопарку можуть відстежувати дефекти в усьому парку, контролювати робочі замовлення та стежити за оновленими драйверами та таблиці лідерів активів. Зведені дані також надходять на інформаційну панель технічного обслуговування Whip Around, щоб механіки могли контролювати дефекти, робочі замовлення та запаси деталей. Whip Around забезпечує відповідність вашого автопарку та допомагає вашим водіям безпечно повернутися додому в кінці дня.