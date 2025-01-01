Програмне забезпечення для обслуговування автопарку - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для обслуговування автопарку допомагає користувачам керувати обслуговуванням транспортних засобів, контролювати використання та визначати потреби в ремонті для своїх автопарків. Використовуючи це програмне забезпечення, компанії можуть мінімізувати час простою та витрати на технічне обслуговування, продовжити термін служби свого обладнання та знизити витрати на запасні частини та запаси. Цей тип програмного забезпечення часто використовується ланцюгами постачання та логістичними компаніями, які щоденно керують автопарками. Хоча функції технічного обслуговування автопарку часто включені як модуль у ширше програмне забезпечення для керування автопарком, існують окремі рішення, спеціально розроблені для зосередження на технічному обслуговуванні. Ці інструменти можуть також пропонувати функції Географічної інформаційної системи (ГІС) або інтегруватися з програмним забезпеченням ГІС для відстеження місцезнаходження транспортних засобів у реальному часі.
Запит на новий застосунок
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - це програмне забезпечення для управління технічним обслуговуванням флотів, що дозволяє відстежувати обслуговування, запчастини і ремонти в хмарі.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital - програмне забезпечення для вантажоперевезень, що дозволяє планувати, відстежувати вантажі, управляти запасами та фінансами.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT - це додаток для управління витратами на плату за проїзд і порушення, призначений для автопарків усіх розмірів та прокату транспортних засобів.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує управління технічним обслуговуванням автопарків, дозволяючи відстежувати витрати, обладнання та виконання робіт з мобільних та десктопних пристроїв.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around - це додаток для управління технічним обслуговуванням автопарків, який допомагає контролювати стан, інспекції та управління робочими замовленнями.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights - програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке оптимізує доступність, моніторинг ресурсів та управління проектами.
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