Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для обслуговування автопарку - Найпопулярніші застосунки - Французька Гвіана

Програмне забезпечення для обслуговування автопарку допомагає користувачам керувати обслуговуванням транспортних засобів, контролювати використання та визначати потреби в ремонті для своїх автопарків. Використовуючи це програмне забезпечення, компанії можуть мінімізувати час простою та витрати на технічне обслуговування, продовжити термін служби свого обладнання та знизити витрати на запасні частини та запаси. Цей тип програмного забезпечення часто використовується ланцюгами постачання та логістичними компаніями, які щоденно керують автопарками. Хоча функції технічного обслуговування автопарку часто включені як модуль у ширше програмне забезпечення для керування автопарком, існують окремі рішення, спеціально розроблені для зосередження на технічному обслуговуванні. Ці інструменти можуть також пропонувати функції Географічної інформаційної системи (ГІС) або інтегруватися з програмним забезпеченням ГІС для відстеження місцезнаходження транспортних засобів у реальному часі.