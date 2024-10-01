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Програмне забезпечення для обслуговування автопарку - Найпопулярніші застосунки - Мікронезія
Програмне забезпечення для обслуговування автопарку допомагає користувачам керувати обслуговуванням транспортних засобів, контролювати використання та визначати потреби в ремонті для своїх автопарків. Використовуючи це програмне забезпечення, компанії можуть мінімізувати час простою та витрати на технічне обслуговування, продовжити термін служби свого обладнання та знизити витрати на запасні частини та запаси. Цей тип програмного забезпечення часто використовується ланцюгами постачання та логістичними компаніями, які щоденно керують автопарками. Хоча функції технічного обслуговування автопарку часто включені як модуль у ширше програмне забезпечення для керування автопарком, існують окремі рішення, спеціально розроблені для зосередження на технічному обслуговуванні. Ці інструменти можуть також пропонувати функції Географічної інформаційної системи (ГІС) або інтегруватися з програмним забезпеченням ГІС для відстеження місцезнаходження транспортних засобів у реальному часі.
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Fleetio
fleetio.com
Fleetio — це сучасна, проста у використанні альтернатива електронним таблицям і застарілому програмному забезпеченню автопарку, яка дає змогу вашій команді керувати транспортними засобами та обладнанням звідусіль. Отримайте повний контроль над своєю роботою, зберігайте відповідальність своєї команди...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — це платформа автоматизації вантажних перевезень на основі штучного інтелекту, яка допомагає всім зацікавленим сторонам у сфері логістики оцифровувати свої наскрізні операції та надавати практичну інформацію в режимі реального часу за допомогою IoT і аналітики великих даних.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay — потужне програмне забезпечення для керування магазинами, яке живе в хмарі. Ви можете призначати та контролювати роботу, керувати інвентаризацією запчастин, а також відстежувати профілактичне технічне обслуговування та ремонт – будь-де.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити...
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — це економічно ефективний спосіб керування платою за рахунками-фактурами та порушеннями плати за проїзд. Ми обслуговуємо автопарки будь-якого розміру, включаючи оренду автомобілів/вантажівок, оренду причепів/обладнання, а також компанії з управління автопарком і лізингу.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна ле...
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet пропонує комплексне рішення для компаній, які прагнуть оптимізувати технічне обслуговування парку, мінімізувати час простою, оптимізувати витрати, забезпечити відповідність вимогам безпеки та усунути паперові процеси. Інтуїтивно зрозумілий дизайн Simply Fleet забезпечує розумне та легке...
Whip Around
whiparound.com
Потужна, але інтуїтивно зрозуміла система обслуговування автопарку Whip Around допомагає вам підтримувати весь ваш автопарк у безпеці, сумісності та в дорозі. Платформа керування автопарком Whip Around об’єднує кожну точку процесу технічного обслуговування транспортного засобу та обладнання в одній ...
Clue Insights
getclue.com
Clue — це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є зручним, ефективним і настроюється. Створений для промисловості важкого будівництва, він легко інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід і негайну цінність. Чому Clue? - Повна сумісність: інтегруєт...
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декіл...