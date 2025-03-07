Whip Around

whiparound.com

Потужна, але інтуїтивна система технічного обслуговування флоту, Whip навколо допоможе вам зберегти весь ваш флот безпечним, сумісним та в дорозі. Платформа управління флотом FLEET з'єднує кожну точку процесу технічного обслуговування автомобіля та обладнання в одній системі: що означає, що менеджери можуть використовувати дані, пов'язані з вашими інспекціями, ремонтом, дотриманням та терміном роботи, щоб приймати розумніші рішення для парку. Whip навколо підтримує всю вашу команду - менеджери, водії та механіки. Менеджери флоту: - Моніторинг охорони здоров'я флоту в інформаційній панелі аналітики технічного обслуговування флоту - встановити графіки для профілактичного обслуговування - створити, визначити пріоритет та відстежувати прогрес робочого замовлення - отримайте сповіщення про натискання, коли дефекти з'являються драйверами: - виконувати, підписуйте та надсилайте щоденні перевірки через наші DOT, сумісні з додатком, які потребують уваги технічного обслуговування, якщо вони не мають жодної машини, не мають жодного механізму: Натисніть сповіщення про нові робочі замовлення та дефекти - автоматична документація та відстеження робочого замовлення - легко позначте несправності, як виправлено або адресовано в межах WHIP навколо додатків, драйвери даних збирають з надсиланням програми Портал технічного обслуговування флоту, де менеджери флоту можуть відслідковувати дефекти флоту, моніторинг робочих замовлень та спостерігати за оновленими лідерами водія та акадетами. Сукупні дані також подаються на інформаційну панель технічного обслуговування WHIP, щоб механіка могла контролювати дефекти, робочі замовлення та інвентар деталей. Збій навколо зберігає свій флот і допомагає вашим водіям в безпеці додому в кінці дня.