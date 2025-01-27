Програмне забезпечення для обслуговування автопарку - Найпопулярніші застосунки - Аландські Острови

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Програмне забезпечення для обслуговування автопарку допомагає користувачам керувати обслуговуванням транспортних засобів, контролювати використання та визначати потреби в ремонті для своїх автопарків. Використовуючи це програмне забезпечення, компанії можуть мінімізувати час простою та витрати на технічне обслуговування, продовжити термін служби свого обладнання та знизити витрати на запасні частини та запаси. Цей тип програмного забезпечення часто використовується ланцюгами постачання та логістичними компаніями, які щоденно керують автопарками. Хоча функції технічного обслуговування автопарку часто включені як модуль у ширше програмне забезпечення для керування автопарком, існують окремі рішення, спеціально розроблені для зосередження на технічному обслуговуванні. Ці інструменти можуть також пропонувати функції Географічної інформаційної системи (ГІС) або інтегруватися з програмним забезпеченням ГІС для відстеження місцезнаходження транспортних засобів у реальному часі.
Запит на новий застосунок
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — це сучасна, проста у використанні альтернатива електронним таблицям і застарілому програмному забезпеченню автопарку, яка дає змогу вашій команді керувати транспортними засобами та обладнанням звідусіль. Отримайте повний контроль над своєю роботою, зберігайте відповідальність своєї команди та приймайте рішення на основі даних, яким можна довіряти.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay — потужне програмне забезпечення для керування магазинами, яке живе в хмарі. Ви можете призначати та контролювати роботу, керувати інвентаризацією запчастин, а також відстежувати профілактичне технічне обслуговування та ремонт – будь-де.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io — це платформа автоматизації вантажних перевезень на основі штучного інтелекту, яка допомагає всім зацікавленим сторонам у сфері логістики оцифровувати свої наскрізні операції та надавати практичну інформацію в режимі реального часу за допомогою IoT і аналітики великих даних.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
Whip Around
whiparound.com
Потужна, але інтуїтивно зрозуміла система обслуговування автопарку Whip Around допомагає вам підтримувати весь ваш автопарк у безпеці, сумісності та в дорозі. Платформа керування автопарком Whip Around об’єднує кожну точку процесу технічного обслуговування транспортного засобу та обладнання в одній системі: це означає, що менеджери можуть використовувати дані, пов’язані з вашими перевірками, ремонтами, відповідністю та часом безвідмовної роботи, щоб приймати розумніші рішення щодо автопарку. Whip Around підтримує всю вашу команду — менеджерів, водіїв і механіків. МЕНЕДЖЕРИ ФЛОТУ: - Відстежуйте стан автопарку на інформаційній панелі аналітики технічного обслуговування парку - Встановлюйте графіки профілактичного технічного обслуговування - Створюйте, визначайте пріоритети та відстежуйте виконання робочих нарядів - Отримуйте push-повідомлення про появу дефектів ВОДІЇ: - Виконуйте, підписуйте та надсилайте щоденні перевірки через наш DOT -сумісна програма - Негайно повідомляйте про проблеми, які потребують технічного обслуговування, знімаючи фотографії та перетворюючи голос на текст на своїх мобільних пристроях - Отримуйте push-сповіщення, якщо перевірки відсутні або не завершені МЕХАНІКА: - Push-повідомлення про нові робочі замовлення та дефекти - Автоматична документація робочого замовлення і відстеження – легко позначайте несправності як виправлені або усунені в додатку Whip Around. Драйвери даних, зібрані за допомогою програми, забезпечують роботу порталу керування технічним обслуговуванням автопарку, де менеджери автопарку можуть відстежувати дефекти в усьому парку, контролювати робочі замовлення та стежити за оновленими драйверами та таблиці лідерів активів. Зведені дані також надходять на інформаційну панель технічного обслуговування Whip Around, щоб механіки могли контролювати дефекти, робочі замовлення та запаси деталей. Whip Around забезпечує відповідність вашого автопарку та допомагає вашим водіям безпечно повернутися додому в кінці дня.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet пропонує комплексне рішення для компаній, які прагнуть оптимізувати технічне обслуговування парку, мінімізувати час простою, оптимізувати витрати, забезпечити відповідність вимогам безпеки та усунути паперові процеси. Інтуїтивно зрозумілий дизайн Simply Fleet забезпечує розумне та легке обслуговування автопарку під рукою. Основні функції: Управління техобслуговуванням: плануйте профілактичне технічне обслуговування, отримуйте своєчасні сповіщення про ремонт і керуйте записами про обслуговування в електронному вигляді, мінімізуючи простої обладнання та транспортних засобів. Покращена безпека та відповідність: використовуйте автоматизовані форми перевірки з необмеженою кількістю завдань, щоб гарантувати регулярні передрейсові перевірки, сприяючи безпечному робочому середовищу та дотриманню правил. Відстеження ефективності використання палива: відстежуйте споживання палива та пробіг, точно визначайте надмірне споживання та впроваджуйте стратегії для зменшення витрат на паливо. Безпаперові операції: позбавтеся від паперової роботи за допомогою цифрового рішення для записів про послуги, рахунків-фактур і різноманітних форм, покращуючи ефективність і доступність даних. Ідеально підходить для: малого та середнього бізнесу: Essential Plan обслуговує тих, хто має обмежений парк, пропонуючи основні функції за доступною ціною. Підприємства, що розвиваються: Розширений план надає додаткові функції, такі як керування замовленнями на роботу та відстеження поїздок, що сприяє кращій організації в міру розширення вашого автопарку.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift — це ЄДИНА платформа аналізу автопарку, яка дозволяє компаніям з парками транспортних засобів і важкого обладнання ЛЕГКО отримувати доступ до ВСІХ операційних даних автопарку з однієї платформи. Рішення IntelliShift призначені для вирішення проблем безпеки та експлуатації, і їх можна легко поєднувати з точковими рішеннями, які ви використовуєте сьогодні, щоб надавати доступні перегляди. Використовуйте реєстратори зі штучним інтелектом, телематику, інспекції, технічне обслуговування та технології відповідності, щоб покращити бізнес-результати.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal спрощує обслуговування автопарку. Лише кількома клацаннями миші ви можете легко відстежувати всі витрати, обладнання та робочу силу. Чиста інформаційна панель усуває потребу в безладних електронних таблицях, а візуальні звіти допоможуть уникнути ремонту, якому можна запобігти. Керуйте декількома ремонтними майстернями одночасно, оцифровуйте робочі замовлення та насолоджуйтеся інтервалами профілактичного обслуговування на мобільних пристроях і комп’ютерах. Мінімізуйте час простою, подовжте термін служби транспортних засобів вашого парку та покращте прибутки!
Clue Insights
getclue.com
Clue — це програмне забезпечення для управління будівельним обладнанням, яке є зручним, ефективним і настроюється. Створений для промисловості важкого будівництва, він легко інтегрується у ваші існуючі системи, забезпечуючи плавний перехід і негайну цінність. Чому Clue? - Повна сумісність: інтегрується з більш ніж 50 постачальниками телематики та GPS, включаючи VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon тощо. - Безперебійна системна інтеграція: бездоганне узгодження з основними системами, такими як Equipment360, HeavyJob, Viewpoint Vista, Oracle JDE/E1, eMaint і більшістю систем CMMS і ERP, забезпечуючи спрощену роботу. - Швидке, гнучке впровадження: пропонує швидке, безризикове розгортання з адаптованими контрактами, що забезпечує негайні операційні переваги. - Налаштовано для вас: спеціально розроблено для задоволення ваших унікальних вимог робочого процесу. Виберіть Clue, щоб спростити та покращити керування будівельним обладнанням, забезпечивши безперебійну, ефективну та індивідуальну роботу.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit — це економічно ефективний спосіб керування платою за рахунками-фактурами та порушеннями плати за проїзд. Ми обслуговуємо автопарки будь-якого розміру, включаючи оренду автомобілів/вантажівок, оренду причепів/обладнання, а також компанії з управління автопарком і лізингу.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital — це ERP-програмне забезпечення для вантажоперевезень для планування, моніторингу відправлень, продажів, безпеки, відстеження запасів/активів, бухгалтерського обліку тощо. Дізнайтеся, як Truckin Digital може революціонізувати ваш бізнес вантажних перевезень і допомогти вам випередити конкурентів!
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