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Програмне забезпечення фінансового благополуччя пропонує організаціям необхідні інструменти для впровадження, керування та адміністрування програм фінансового благополуччя. Ці рішення надають співробітникам освіту з управління фінансами, зосереджуючись на плануванні, бюджетуванні та зменшенні фінансового стресу. Основні функції програмного забезпечення для фінансового здоров’я включають інструменти бюджетування, гейміфікацію, планування фінансових цілей, управління боргом і навчання управлінню грошима. Крім того, ці рішення пропонують інструменти для створення бюджету, встановлення цілей і відстеження витрат, активів і прогресу управління фінансами. Програмне забезпечення також містить функції звітності та аналітики, які допомагають компаніям підвищити залученість, утримання та продуктивність співробітників. Компанії можуть інтегрувати рішення для фінансового оздоровлення з корпоративним програмним забезпеченням для оздоровлення, щоб створити комплексну ініціативу оздоровлення, спрямовану на фізичне, психічне та фінансове здоров’я. Організації будь-якого розміру, галузі та відділи можуть скористатися цими рішеннями.
Запит на новий застосунок
Betterment
betterment.com
Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.
DailyPay
dailypay.com
DailyPay надає працівникам негайний доступ до заробітної плати за допомогою програми та картки Visa, забезпечуючи простоту управління фінансами.
Instant Financial
instant.co
Миттєвий фінансовий пропонує доступ до заробітної плати за запитом, цифрові поради та картки, покращуючи фінансове благополуччя працівників.
Branch app
branchapp.com
Додаток Branch допомагає підприємствам швидше виплачувати зарплату, надаючи працівникам безкоштовний банківський рахунок та інструменти для управління фінансами.
Earnin
earnin.com
Earnin - це фінансовий додаток, що надає доступ до зарплати до її фактичної виплати, допомагаючи уникнути боргів та керувати витратами.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar - програма фінансового оздоровлення для працівників, що навчає бюджетуванню, погашенню боргів та заощаджанню.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth - це фінансовий додаток, що допомагає користувачам вчитися фінансовому управлінню, відстежувати витрати та планувати бюджет.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves – мобільний сервіс для вимірювання фінансового стресу, що допомагає контролювати фінанси й покращувати фінансове здоров'я працівників.
Brightside
gobrightside.com
Brightside допомагає користувачам управляти фінансами, надаючи доступ до екстрених коштів, консольованих боргів та студентських кредитів.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Ваші гроші: платформа для фінансового оздоровлення, яка пропонує персоналізоване консультування, освіту та інструменти для управління фінансами.
Questis
questis.co
Questis – додаток, що допомагає працівникам покращити фінансове благополуччя шляхом планування та підтримки в вирішенні фінансових проблем.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoom - платформа, що надає працівникам доступ до заробленої плати перед днем виплати, знижує фінансовий стрес і покращує утримання працівників.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay - додаток, який дозволяє працівникам отримувати зароблені кошти на вимогу, покращуючи фінансову стабільність та зменшуючи стрес.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime - це фінансове оздоровче рішення, яке допомагає працівникам і роботодавцям керувати фінансами, пропонуючи інструменти для бюджету, заощаджень та планування.
Savology
savology.com
Savology пропонує персоналізоване фінансове планування, оцінку фінансового стану, рекомендації та доступ до фінансових консультантів для покращення фінансового благополуччя.
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