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Програмне забезпечення для фінансового здоров'я
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Програмне забезпечення для фінансового здоров'я - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення фінансового благополуччя пропонує організаціям необхідні інструменти для впровадження, керування та адміністрування програм фінансового благополуччя. Ці рішення надають співробітникам освіту з управління фінансами, зосереджуючись на плануванні, бюджетуванні та зменшенні фінансового стресу. Основні функції програмного забезпечення для фінансового здоров’я включають інструменти бюджетування, гейміфікацію, планування фінансових цілей, управління боргом і навчання управлінню грошима. Крім того, ці рішення пропонують інструменти для створення бюджету, встановлення цілей і відстеження витрат, активів і прогресу управління фінансами. Програмне забезпечення також містить функції звітності та аналітики, які допомагають компаніям підвищити залученість, утримання та продуктивність співробітників. Компанії можуть інтегрувати рішення для фінансового оздоровлення з корпоративним програмним забезпеченням для оздоровлення, щоб створити комплексну ініціативу оздоровлення, спрямовану на фізичне, психічне та фінансове здоров’я. Організації будь-якого розміру, галузі та відділи можуть скористатися цими рішеннями.

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Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.

DailyPay

DailyPay

dailypay.com

DailyPay надає працівникам негайний доступ до заробітної плати за допомогою програми та картки Visa, забезпечуючи простоту управління фінансами.

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

Миттєвий фінансовий пропонує доступ до заробітної плати за запитом, цифрові поради та картки, покращуючи фінансове благополуччя працівників.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Додаток Branch допомагає підприємствам швидше виплачувати зарплату, надаючи працівникам безкоштовний банківський рахунок та інструменти для управління фінансами.

Earnin

Earnin

earnin.com

Earnin - це фінансовий додаток, що надає доступ до зарплати до її фактичної виплати, допомагаючи уникнути боргів та керувати витратами.

SmartDollar

SmartDollar

smartdollar.com

SmartDollar - програма фінансового оздоровлення для працівників, що навчає бюджетуванню, погашенню боргів та заощаджанню.

MoneyWellth

MoneyWellth

moneywellth.com

MoneyWellth - це фінансовий додаток, що допомагає користувачам вчитися фінансовому управлінню, відстежувати витрати та планувати бюджет.

Best Money Moves

Best Money Moves

bestmoneymoves.com

Best Money Moves – мобільний сервіс для вимірювання фінансового стресу, що допомагає контролювати фінанси й покращувати фінансове здоров'я працівників.

Brightside

Brightside

gobrightside.com

Brightside допомагає користувачам управляти фінансами, надаючи доступ до екстрених коштів, консольованих боргів та студентських кредитів.

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

Ваші гроші: платформа для фінансового оздоровлення, яка пропонує персоналізоване консультування, освіту та інструменти для управління фінансами.

Questis

Questis

questis.co

Questis – додаток, що допомагає працівникам покращити фінансове благополуччя шляхом планування та підтримки в вирішенні фінансових проблем.

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoom - платформа, що надає працівникам доступ до заробленої плати перед днем виплати, знижує фінансовий стрес і покращує утримання працівників.

OrbisPay

OrbisPay

orbispay.me

OrbisPay - додаток, який дозволяє працівникам отримувати зароблені кошти на вимогу, покращуючи фінансову стабільність та зменшуючи стрес.

BrightDime

BrightDime

brightdime.com

BrightDime - це фінансове оздоровче рішення, яке допомагає працівникам і роботодавцям керувати фінансами, пропонуючи інструменти для бюджету, заощаджень та планування.

Savology

Savology

savology.com

Savology пропонує персоналізоване фінансове планування, оцінку фінансового стану, рекомендації та доступ до фінансових консультантів для покращення фінансового благополуччя.

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Програмне забезпечення для фінансового здоров'я - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog