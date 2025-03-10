Програмне забезпечення для фінансового здоров'я - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення фінансового благополуччя пропонує організаціям необхідні інструменти для впровадження, керування та адміністрування програм фінансового благополуччя. Ці рішення надають співробітникам освіту з управління фінансами, зосереджуючись на плануванні, бюджетуванні та зменшенні фінансового стресу. Основні функції програмного забезпечення для фінансового здоров’я включають інструменти бюджетування, гейміфікацію, планування фінансових цілей, управління боргом і навчання управлінню грошима. Крім того, ці рішення пропонують інструменти для створення бюджету, встановлення цілей і відстеження витрат, активів і прогресу управління фінансами. Програмне забезпечення також містить функції звітності та аналітики, які допомагають компаніям підвищити залученість, утримання та продуктивність співробітників. Компанії можуть інтегрувати рішення для фінансового оздоровлення з корпоративним програмним забезпеченням для оздоровлення, щоб створити комплексну ініціативу оздоровлення, спрямовану на фізичне, психічне та фінансове здоров’я. Організації будь-якого розміру, галузі та відділи можуть скористатися цими рішеннями.
Запит на новий застосунок
Betterment
betterment.com
Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar - програма фінансового оздоровлення для працівників, що навчає бюджетуванню, погашенню боргів та заощаджанню.
DailyPay
dailypay.com
DailyPay надає працівникам негайний доступ до заробітної плати за допомогою програми та картки Visa, забезпечуючи простоту управління фінансами.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon – це платформа для фінансових можливостей малого та середнього бізнесу. Із ZayZoon день отримання зарплати нарешті приходить одним натисканням кнопки. Це безкоштовно для роботодавців і займає лише 30 хвилин для впровадження. Однак працівники можуть використовувати ZayZoon, щоб отримувати зарплату будь-коли. Платформа також пропонує освітні ресурси та інструменти, які допоможуть працівникам розірвати цикл «від зарплати до зарплати». І це працює. 89% працівників, які використовують ZayZoon, повідомляють про менший фінансовий стрес, а роботодавці, які пропонують ZayZoon, можуть похвалитися зниженням обороту на 29%.
Instant Financial
instant.co
Миттєвий фінансовий пропонує доступ до заробітної плати за запитом, цифрові поради та картки, покращуючи фінансове благополуччя працівників.
Branch app
branchapp.com
Додаток Branch допомагає підприємствам швидше виплачувати зарплату, надаючи працівникам безкоштовний банківський рахунок та інструменти для управління фінансами.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — це перевага фінансового здоров’я для співробітників, яка пропонує необмежену індивідуальну підготовку за рахунок людських коштів, освіту світового рівня та програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, щоб ваші співробітники (та їхні утриманці) жили фінансово безтурботно. Your Money Line надає швидкі, але вичерпні відповіді на найбільш особисті фінансові питання співробітників і запобігає фінансовим проблемам, про які роботодавці навіть не підозрюють, що існують у їхніх співробітників, поки не стане надто пізно. Нам довіряють сотні компаній і сотні тисяч домогосподарств. До побачення, грошовий стрес працівника. Привіт, ваша грошова лінія.
Earnin
earnin.com
Earnin - це фінансовий додаток, що надає доступ до зарплати до її фактичної виплати, допомагаючи уникнути боргів та керувати витратами.
Savology
savology.com
Сучасні переваги фінансового оздоровлення Savology дійсно змінюють життя співробітників завдяки персоналізованому фінансовому плануванню, коучингу та навчанню. Завдяки партнерству з Savology роботодавці можуть за доступною ціною надати співробітникам комплексний фінансовий план, оцінки фінансового здоров’я та табель, персоналізовані рекомендації, які пропонують практичні наступні кроки, індивідуальний доступ до наших фінансових тренерів, фінансову освіту та багато іншого. .
Questis
questis.co
Questis – це компанія, яка займається фінансовим розширенням можливостей персоналу та надає повне рішення для особистих фінансів. Ми допомагаємо компаніям стати роботодавцями, які змінюють життя, допомагаючи працівникам вирішити основні причини фінансового стресу та розвиваючи фінансово стійку робочу силу. Ми змінюємо стосунки людей із грошима завдяки глибокому фінансовому зціленню та легкому шляху до розширення фінансових можливостей. Наше інноваційне рішення зустрічає людей на зарплаті завдяки надійній науковій поведінці, персоналізованому прогнозному плануванню, навчанню реальних людей і сучасній дружній взаємодії з користувачем. Дізнайтесь більше на questis.co.
Brightside
gobrightside.com
Brightside допомагає користувачам управляти фінансами, надаючи доступ до екстрених коштів, консольованих боргів та студентських кредитів.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime пропонує все, що потрібно вашій компанії для успішного фінансового благополуччя вже сьогодні.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay надає рішення Wages On-Demand™, яке дозволяє співробітникам отримувати миттєвий доступ до своїх заробітків до виплати зарплати. Ми віримо, що кожен повинен мати доступ до зароблених грошей, щоб оплачувати рахунки, орендну плату та покривати надзвичайні витрати. Наші продукти та послуги допомагають покращити показники утримання, підвищити продуктивність роботи, заощадити витрати, пов’язані з плинністю кадрів, і досягти загальної культури фінансового благополуччя для вашої робочої сили.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves — це мобільна послуга, розроблена для того, щоб допомогти людям виміряти фінансовий стрес, а потім зменшити його, щоб отримати контроль над своїм фінансовим життям. Послуга продається роботодавцям, які потім пропонують її своїм працівникам як безкоштовну винагороду. Ми нічого не продаємо. Реклами немає. І немає прихованих хитрощів. Наша єдина мета — допомогти людям робити розумніші кроки з їхніми грошима, надаючи відзначену нагородами інформацію, прості у використанні інструменти, систему винагород на основі балів і унікальну систему відображення вмісту, яка швидко й легко вирішує фінансові проблеми. А для роботодавців працівники з меншим фінансовим стресом перетворюються на щасливішу, здоровішу та продуктивнішу робочу силу.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth - це фінансовий додаток, що допомагає користувачам вчитися фінансовому управлінню, відстежувати витрати та планувати бюджет.
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