Програмне забезпечення для фінансового здоров'я - Найпопулярніші застосунки - Есватіні

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення фінансового благополуччя пропонує організаціям необхідні інструменти для впровадження, керування та адміністрування програм фінансового благополуччя. Ці рішення надають співробітникам освіту з управління фінансами, зосереджуючись на плануванні, бюджетуванні та зменшенні фінансового стресу. Основні функції програмного забезпечення для фінансового здоров’я включають інструменти бюджетування, гейміфікацію, планування фінансових цілей, управління боргом і навчання управлінню грошима. Крім того, ці рішення пропонують інструменти для створення бюджету, встановлення цілей і відстеження витрат, активів і прогресу управління фінансами. Програмне забезпечення також містить функції звітності та аналітики, які допомагають компаніям підвищити залученість, утримання та продуктивність співробітників. Компанії можуть інтегрувати рішення для фінансового оздоровлення з корпоративним програмним забезпеченням для оздоровлення, щоб створити комплексну ініціативу оздоровлення, спрямовану на фізичне, психічне та фінансове здоров’я. Організації будь-якого розміру, галузі та відділи можуть скористатися цими рішеннями.
Запит на новий застосунок
Betterment
betterment.com
Управління 401 (k) є складним завданням. Ось чому покращення на роботі дозволяє роботодавцям просто пропонувати високу якість 401 (k). Від постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, спеціалізованого дизайну плану та впорядкованої інтеграції заробітної плати - ми робимо важкий підйом, щоб вам не довелося. Надайте своїм працівникам доступ до простих у користуванні, потужних інвестиційних та пенсійних заощаджень з покращенням налаштованих портфелів роботи, персоналізованими фінансовими рекомендаціями, здатністю посилатися на зовнішні рахунки та різні додаткові інструменти для побудови багатства, заощадження та інвестування-всі доступні через наш мобільний додаток. З покращенням на роботі, ваш 401 (k) також може бути покращений за допомогою нових функцій, таких як пропонування матчу 401 (k) щодо виплат студентської позики, а також додаткових фінансових пільг, таких як управління студентами, 529 заощадження освіти та 1: 1 фінансовий тренер переваги*. Завдяки цій сучасній суміші 401 (k) та фінансові оздоровчі вигоди, а також доступну освіту та інструменти, покращення на роботі може допомогти вам залучити та зберегти щасливих працівників, надаючи пільги, необхідні для досягнення своїх фінансових цілей. *Управління студентськими кредитами за допомогою покращення на роботі ("SLM") надається у партнерстві з Spinwheel. 529 рахунків та їх плани проводяться та керуються адміністраторами програм та менеджерами поза покращенням. SLM, 529S та фінансові тренерські послуги доступні лише в рамках пакетного пропозиції з Betterment 401 (K) у PRO або флагманському плані; Додаткові збори застосовуються для використання в Pro Plan, послуги, недоступні в основному плані.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar – це програма фінансового оздоровлення співробітників від Дейва Ремсі. Співробітники вчаться складати бюджет, позбавлятися від боргів, заощаджувати на майбутнє та впевнено виходити на пенсію.
DailyPay
dailypay.com
Оплата за вимогою, якій ви можете довіряти. Представляємо п’ятницю від DailyPay™ Friday, передплачена картка та додаток Visa®, є нашою останньою пропозицією, яка надає працівникам миттєвий безкоштовний доступ до заробленої ними заробітної плати. Приєднуйтесь до компаній-лідерів галузі, які довіряють DailyPay, щоб допомогти співробітникам контролювати свої фінанси.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon – це платформа для фінансових можливостей малого та середнього бізнесу. Із ZayZoon день отримання зарплати нарешті приходить одним натисканням кнопки. Це безкоштовно для роботодавців і займає лише 30 хвилин для впровадження. Однак працівники можуть використовувати ZayZoon, щоб отримувати зарплату будь-коли. Платформа також пропонує освітні ресурси та інструменти, які допоможуть працівникам розірвати цикл «від зарплати до зарплати». І це працює. 89% працівників, які використовують ZayZoon, повідомляють про менший фінансовий стрес, а роботодавці, які пропонують ZayZoon, можуть похвалитися зниженням обороту на 29%.
Instant Financial
instant.co
Піонер гнучких рішень для оплати праці співробітників, Instant Financial надає фінансові рішення для бізнесу, дозволяючи працівникам контролювати свої фінанси та отримувати гроші, як вони хочуть, коли вони хочуть і де вони хочуть. Від доступу до заробітної плати, цифрових підказок працівникам і електронних платіжних карток Instant є єдиним постачальником оплати праці працівників, який допомагає організаціям підвищити рівень своїх пропозицій щодо виплат працівникам. Роботодавці, які пропонують безкоштовні та гнучкі варіанти оплати праці, виділяють свій бізнес серед конкурентів, залучають кращих талантів і створюють віддану команду з ентузіазмом – і вони користуються перевагами, які підвищують кінцевий результат: • на 30% більше претендентів на роботу • на 25% менше прогули • На 20% нижча плинність Дізнайтесь більше на instant.co.
Branch app
branchapp.com
Branch допомагає підприємствам прискорити виплати, щоб розширити можливості працюючих американців. Підприємства звертаються до філії, щоб отримати економічніший і швидший спосіб оплати праці працівників і зменшити витрати на паперові чеки та платіжні картки. Працівники та незалежні підрядники, які зареєструються в Branch, можуть отримати банківський рахунок без комісії, безкоштовний миттєвий доступ до заробленої заробітної плати та інструменти автоматичного бюджетування, які допоможуть їм керувати грошовими потоками між зарплатами. Філія співпрацює з деякими провідними технологіями нарахування заробітної плати та кадрових ресурсів країни, щоб підтримати роботодавців у роздрібній торгівлі, ресторані, логістиці, виробництві та охороні здоров’я.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — це перевага фінансового здоров’я для співробітників, яка пропонує необмежену індивідуальну підготовку за рахунок людських коштів, освіту світового рівня та програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, щоб ваші співробітники (та їхні утриманці) жили фінансово безтурботно. Your Money Line надає швидкі, але вичерпні відповіді на найбільш особисті фінансові питання співробітників і запобігає фінансовим проблемам, про які роботодавці навіть не підозрюють, що існують у їхніх співробітників, поки не стане надто пізно. Нам довіряють сотні компаній і сотні тисяч домогосподарств. До побачення, грошовий стрес працівника. Привіт, ваша грошова лінія.
Earnin
earnin.com
Наймайте, утримуйте та покращуйте продуктивність працівників за допомогою переваг Earnin. Earnin — це платформа фінансового здоров’я, спеціально розроблена, щоб допомогти працівникам уникнути боргів, оплатити рахунки, заощаджувати на майбутнє та зменшити фінансовий стрес, надаючи доступ до їхньої зарплати під час роботи. Наш основний продукт Cashout підтримує співробітників понад 50 000 компаній у США, і ми надали доступ до прибутку понад 10 мільярдів доларів США. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам жити краще фінансово. Технологія Earnin унікальна як єдиний постачальник із нульовою інтеграцією. Це означає легке розгортання за кілька днів. Ймовірно, ми вже допомагаємо деяким із ваших працівників – зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як це зробити. Додаткові функції: - Захист балансу: працівники отримують сповіщення, якщо їхній банківський баланс падає нижче певної суми, щоб допомогти їм уникнути комісії за овердрафт. - Бюджетування: ми автоматично збираємо регулярні витрати, щоб допомогти співробітникам побачити, які рахунки будуть виплачуватися, і спланувати їх бюджет - Порадьте собі: це унікальний продукт для заощаджень, за допомогою якого співробітники можуть легко створювати індивідуальні ощадні банки, щоб заощаджувати на надзвичайний фонд, відпустку, освіту тощо .
Savology
savology.com
Сучасні переваги фінансового оздоровлення Savology дійсно змінюють життя співробітників завдяки персоналізованому фінансовому плануванню, коучингу та навчанню. Завдяки партнерству з Savology роботодавці можуть за доступною ціною надати співробітникам комплексний фінансовий план, оцінки фінансового здоров’я та табель, персоналізовані рекомендації, які пропонують практичні наступні кроки, індивідуальний доступ до наших фінансових тренерів, фінансову освіту та багато іншого. .
Questis
questis.co
Questis – це компанія, яка займається фінансовим розширенням можливостей персоналу та надає повне рішення для особистих фінансів. Ми допомагаємо компаніям стати роботодавцями, які змінюють життя, допомагаючи працівникам вирішити основні причини фінансового стресу та розвиваючи фінансово стійку робочу силу. Ми змінюємо стосунки людей із грошима завдяки глибокому фінансовому зціленню та легкому шляху до розширення фінансових можливостей. Наше інноваційне рішення зустрічає людей на зарплаті завдяки надійній науковій поведінці, персоналізованому прогнозному плануванню, навчанню реальних людей і сучасній дружній взаємодії з користувачем. Дізнайтесь більше на questis.co.
Brightside
gobrightside.com
Brightside допомагає людям робити правильні грошові переміщення – від доступу до екстреної готівки до консолідації боргу за кредитною карткою та управління студентськими позиками.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime пропонує все, що потрібно вашій компанії для успішного фінансового благополуччя вже сьогодні.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay надає рішення Wages On-Demand™, яке дозволяє співробітникам отримувати миттєвий доступ до своїх заробітків до виплати зарплати. Ми віримо, що кожен повинен мати доступ до зароблених грошей, щоб оплачувати рахунки, орендну плату та покривати надзвичайні витрати. Наші продукти та послуги допомагають покращити показники утримання, підвищити продуктивність роботи, заощадити витрати, пов’язані з плинністю кадрів, і досягти загальної культури фінансового благополуччя для вашої робочої сили.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves — це мобільна послуга, розроблена для того, щоб допомогти людям виміряти фінансовий стрес, а потім зменшити його, щоб отримати контроль над своїм фінансовим життям. Послуга продається роботодавцям, які потім пропонують її своїм працівникам як безкоштовну винагороду. Ми нічого не продаємо. Реклами немає. І немає прихованих хитрощів. Наша єдина мета — допомогти людям робити розумніші кроки з їхніми грошима, надаючи відзначену нагородами інформацію, прості у використанні інструменти, систему винагород на основі балів і унікальну систему відображення вмісту, яка швидко й легко вирішує фінансові проблеми. А для роботодавців працівники з меншим фінансовим стресом перетворюються на щасливішу, здоровішу та продуктивнішу робочу силу.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth — це комплексний фінансовий додаток, який може допомогти користувачам дізнатися про важливі фінансові теми, від народження дитини до планування виходу на пенсію. MoneyWellth має велику бібліотеку відео, статей, калькуляторів тощо, щоб допомогти користувачам дізнатися про найважливіші для них фінансові теми. Додаток має потужні інструменти, які допомагають користувачам відстежувати витрати, створювати бюджети та ряд інших корисних інструментів, які допомагають користувачам досягати своїх фінансових цілей. Ми не рекламуємо та не просуваємо продукти для наших користувачів, ми лише пропонуємо неупереджені рекомендації щодо того, що в їхніх інтересах
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.