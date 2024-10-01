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Програмне забезпечення для фінансового здоров'я - Найпопулярніші застосунки - Мавританія
Програмне забезпечення фінансового благополуччя пропонує організаціям необхідні інструменти для впровадження, керування та адміністрування програм фінансового благополуччя. Ці рішення надають співробітникам освіту з управління фінансами, зосереджуючись на плануванні, бюджетуванні та зменшенні фінансового стресу. Основні функції програмного забезпечення для фінансового здоров’я включають інструменти бюджетування, гейміфікацію, планування фінансових цілей, управління боргом і навчання управлінню грошима. Крім того, ці рішення пропонують інструменти для створення бюджету, встановлення цілей і відстеження витрат, активів і прогресу управління фінансами. Програмне забезпечення також містить функції звітності та аналітики, які допомагають компаніям підвищити залученість, утримання та продуктивність співробітників. Компанії можуть інтегрувати рішення для фінансового оздоровлення з корпоративним програмним забезпеченням для оздоровлення, щоб створити комплексну ініціативу оздоровлення, спрямовану на фізичне, психічне та фінансове здоров’я. Організації будь-якого розміру, галузі та відділи можуть скористатися цими рішеннями.
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Betterment
betterment.com
Керувати 401(k) складно. Ось чому Betterment at Work дозволяє роботодавцям легко пропонувати високоякісні 401(k). Починаючи з постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, розроблення індивідуального плану та спрощеної інтеграції нарахування заробітної плати – ми виконуємо важку р...
Instant Financial
instant.co
Піонер гнучких рішень для оплати праці співробітників, Instant Financial надає фінансові рішення для бізнесу, дозволяючи працівникам контролювати свої фінанси та отримувати гроші, як вони хочуть, коли вони хочуть і де вони хочуть. Від доступу до заробітної плати, цифрових підказок працівникам і елек...
DailyPay
dailypay.com
Оплата за вимогою, якій ви можете довіряти. Представляємо п’ятницю від DailyPay™ Friday, передплачена картка та додаток Visa®, є нашою останньою пропозицією, яка надає працівникам миттєвий безкоштовний доступ до заробленої ними заробітної плати. Приєднуйтесь до компаній-лідерів галузі, які довіряют...
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar – це програма фінансового оздоровлення співробітників від Дейва Ремсі. Співробітники вчаться складати бюджет, позбавлятися від боргів, заощаджувати на майбутнє та впевнено виходити на пенсію.
Earnin
earnin.com
Наймайте, утримуйте та покращуйте продуктивність працівників за допомогою переваг Earnin. Earnin — це платформа фінансового здоров’я, спеціально розроблена, щоб допомогти працівникам уникнути боргів, оплатити рахунки, заощаджувати на майбутнє та зменшити фінансовий стрес, надаючи доступ до їхньої за...
Branch app
branchapp.com
Branch допомагає підприємствам прискорити виплати, щоб розширити можливості працюючих американців. Підприємства звертаються до філії, щоб отримати економічніший і швидший спосіб оплати праці працівників і зменшити витрати на паперові чеки та платіжні картки. Працівники та незалежні підрядники, які з...
Brightside
gobrightside.com
Brightside допомагає людям робити правильні грошові переміщення – від доступу до екстреної готівки до консолідації боргу за кредитною карткою та управління студентськими позиками.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth — це комплексний фінансовий додаток, який може допомогти користувачам дізнатися про важливі фінансові теми, від народження дитини до планування виходу на пенсію. MoneyWellth має велику бібліотеку відео, статей, калькуляторів тощо, щоб допомогти користувачам дізнатися про найважливіші для...
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves — це мобільна послуга, розроблена для того, щоб допомогти людям виміряти фінансовий стрес, а потім зменшити його, щоб отримати контроль над своїм фінансовим життям. Послуга продається роботодавцям, які потім пропонують її своїм працівникам як безкоштовну винагороду. Ми нічого не про...
Questis
questis.co
Questis – це компанія, яка займається фінансовим розширенням можливостей персоналу та надає повне рішення для особистих фінансів. Ми допомагаємо компаніям стати роботодавцями, які змінюють життя, допомагаючи працівникам вирішити основні причини фінансового стресу та розвиваючи фінансово стійку робоч...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon – це платформа для фінансових можливостей малого та середнього бізнесу. Із ZayZoon день отримання зарплати нарешті приходить одним натисканням кнопки. Це безкоштовно для роботодавців і займає лише 30 хвилин для впровадження. Однак працівники можуть використовувати ZayZoon, щоб отримувати зар...
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay надає рішення Wages On-Demand™, яке дозволяє співробітникам отримувати миттєвий доступ до своїх заробітків до виплати зарплати. Ми віримо, що кожен повинен мати доступ до зароблених грошей, щоб оплачувати рахунки, орендну плату та покривати надзвичайні витрати. Наші продукти та послуги допо...
BrightDime
brightdime.com
BrightDime пропонує все, що потрібно вашій компанії для успішного фінансового благополуччя вже сьогодні.
Savology
savology.com
Сучасні переваги фінансового оздоровлення Savology дійсно змінюють життя співробітників завдяки персоналізованому фінансовому плануванню, коучингу та навчанню. Завдяки партнерству з Savology роботодавці можуть за доступною ціною надати співробітникам комплексний фінансовий план, оцінки фінансового з...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — це перевага фінансового здоров’я для співробітників, яка пропонує необмежену індивідуальну підготовку за рахунок людських коштів, освіту світового рівня та програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, щоб ваші співробітники (та їхні утриманці) жили фінансово безтурботно. Your...