Програмне забезпечення для фінансового здоров'я - Найпопулярніші застосунки - Афганістан

Betterment

betterment.com

Керувати 401(k) складно. Ось чому Betterment at Work дозволяє роботодавцям легко пропонувати високоякісні 401(k). Починаючи з постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, розроблення індивідуального плану та спрощеної інтеграції нарахування заробітної плати – ми виконуємо важку роботу, щоб вам не довелося цього робити. Надайте своїм співробітникам доступ до простого у використанні, потужного рішення для інвестування та пенсійних заощаджень за допомогою настроюваних портфелів Betterment at Work, персоналізованих фінансових інструкцій, можливості підключення до зовнішніх облікових записів і різноманітних додаткових інструментів для нарощування капіталу, заощаджень та інвестування – усе це доступно через наш мобільний додаток. Завдяки Betterment at Work ваш 401(k) також може бути розширений новими функціями, як-от пропозиція 401(k) відповідності виплат студентської позики, а також додаткові фінансові переваги, як-от наше управління студентськими позиками, 529 заощаджень на освіту та фінансовий коучинг 1:1 переваги*. Завдяки цьому сучасному поєднанню 401(k) і фінансових пільг, а також доступної освіти та інструментів, Betterment at Work може допомогти вам залучити та утримати щасливих співробітників, надаючи їм переваги, необхідні для досягнення своїх фінансових цілей. * Управління студентськими позиками через Betterment at Work («SLM») надається у партнерстві зі Spinwheel. 529 облікових записів і їхніх планів утримуються та керуються адміністраторами та менеджерами програм за межами Betterment. Послуги SLM, 529s і фінансовий коучинг доступні лише як частина пакетної пропозиції з Betterment 401(k) у плані Pro або Flagship; за використання в плані Pro стягується додаткова плата, послуги недоступні в плані Essential.