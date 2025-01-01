Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows.
Програмне забезпечення для управління відносинами з фінансовими послугами (CRM) пропонує централізовану платформу для управління всіма заходами, орієнтованими на клієнтів. Такі установи, як традиційні банки, хедж -фонди, інвестиційні банки та страхові компанії, використовують це програмне забезпечення для створення, виховання та покращення своїх відносин з клієнтами. Сильні відносини з клієнтами мають вирішальне значення для успіху в секторі фінансових послуг, оскільки клієнти мають важливе значення для зростання бізнесу. Професіонали в цій галузі використовують програмне забезпечення CRM для впорядкування роботи з клієнтами, управління документацією, аналізу облікових записів, розкладу зустрічей, підтримки трубопроводів з продажу, проведення перевірки KYC та багато іншого.
Запит на новий застосунок
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox - CRM для фінансових радників, що дозволяє управляти відносинами з клієнтами та спростити робочі процеси.
Affinity
affinity.co
Affinity - платформа для управління стосунками, яка об'єднує дані з різних систем та автоматизує процеси для покращення комунікації в бізнесі.
Creatio
creatio.com
Creatio - всебічна платформа без коду для автоматизації робочих процесів і CRM, що покращує взаємодію з клієнтами та ефективність бізнесу.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer - це CRM-рішення для ефективного управління продажами, що дозволяє відстежувати взаємодію з клієнтами, аналізувати дані та оптимізувати робочі процеси.
Hubly
myhubly.com
Hubly допомагає фінансовим консультантам покращити обслуговування клієнтів через візуальні панелі управління робочими процесами та автоматизацію.
NMI
nmi.com
NMI - це платіжне рішення, яке дозволяє підприємствам приймати платежі різними способами, зокрема в магазини, онлайн та через мобільні пристрої.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI - це платформа автоматизації продажів і маркетингу для фінансових консультантів, що допомагає підвищити конверсію потенційних клієнтів у клієнтів.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite - це хмарне рішення для управління кредитами, що автоматизує процеси з моменту видачі до обслуговування, з можливістю налаштування та аналітики.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees — CRM для управління відносинами та угодами, розроблений для галузей, що залучають інвестиції, з автоматизацією введення даних та сповіщеннями.
Datasite
datasite.com
Datasite - платформа для безпечного управління фінансовими угодами, включаючи M&A, з інструментами для спільної роботи та управління документами.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti - платформа для збору, аналізу та обміну даними в сфері інвестицій, що дозволяє покращити управління та комунікацію між інвесторами та менеджерами.
Identifee
identifee.com
Identifee - платформа для фінансових послуг, що забезпечує автоматизовані аналітичні дані та навчання для покращення взаємодії з клієнтами.
Finpace
finpace.com
Finpace створює програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів у фінансових консультаційних командах, що покращує відповідність і зменшує витрати часу.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow – це програма для управління угодами, портфелями та збором коштів, призначена для професійних інвесторів в альтернативному секторі.
Altvia
altvia.com
Altvia - це платформа для управління процесами збору коштів у приватному капіталі, що спрощує комунікацію з інвесторами та централізує дані.
© 2025 WebCatalog, Inc.