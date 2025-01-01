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Фінансові послуги CRM
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Фінансові послуги CRM - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління відносинами з фінансовими послугами (CRM) пропонує централізовану платформу для управління всіма заходами, орієнтованими на клієнтів. Такі установи, як традиційні банки, хедж -фонди, інвестиційні банки та страхові компанії, використовують це програмне забезпечення для створення, виховання та покращення своїх відносин з клієнтами. Сильні відносини з клієнтами мають вирішальне значення для успіху в секторі фінансових послуг, оскільки клієнти мають важливе значення для зростання бізнесу. Професіонали в цій галузі використовують програмне забезпечення CRM для впорядкування роботи з клієнтами, управління документацією, аналізу облікових записів, розкладу зустрічей, підтримки трубопроводів з продажу, проведення перевірки KYC та багато іншого.

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Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox - CRM для фінансових радників, що дозволяє управляти відносинами з клієнтами та спростити робочі процеси.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity - платформа для управління стосунками, яка об'єднує дані з різних систем та автоматизує процеси для покращення комунікації в бізнесі.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio - всебічна платформа без коду для автоматизації робочих процесів і CRM, що покращує взаємодію з клієнтами та ефективність бізнесу.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer - це CRM-рішення для ефективного управління продажами, що дозволяє відстежувати взаємодію з клієнтами, аналізувати дані та оптимізувати робочі процеси.

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly допомагає фінансовим консультантам покращити обслуговування клієнтів через візуальні панелі управління робочими процесами та автоматизацію.

NMI

NMI

nmi.com

NMI - це платіжне рішення, яке дозволяє підприємствам приймати платежі різними способами, зокрема в магазини, онлайн та через мобільні пристрої.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI - це платформа автоматизації продажів і маркетингу для фінансових консультантів, що допомагає підвищити конверсію потенційних клієнтів у клієнтів.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite - це хмарне рішення для управління кредитами, що автоматизує процеси з моменту видачі до обслуговування, з можливістю налаштування та аналітики.

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees — CRM для управління відносинами та угодами, розроблений для галузей, що залучають інвестиції, з автоматизацією введення даних та сповіщеннями.

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite - платформа для безпечного управління фінансовими угодами, включаючи M&A, з інструментами для спільної роботи та управління документами.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti - платформа для збору, аналізу та обміну даними в сфері інвестицій, що дозволяє покращити управління та комунікацію між інвесторами та менеджерами.

Identifee

Identifee

identifee.com

Identifee - платформа для фінансових послуг, що забезпечує автоматизовані аналітичні дані та навчання для покращення взаємодії з клієнтами.

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace створює програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів у фінансових консультаційних командах, що покращує відповідність і зменшує витрати часу.

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow – це програма для управління угодами, портфелями та збором коштів, призначена для професійних інвесторів в альтернативному секторі.

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia - це платформа для управління процесами збору коштів у приватному капіталі, що спрощує комунікацію з інвесторами та централізує дані.

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