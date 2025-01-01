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Програмне забезпечення фінансових досліджень
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Програмне забезпечення фінансових досліджень - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Financial Research допомагає менеджерам портфелів та інвестиційним фахівцям у пошуку, сортуванні та аналізі відповідних даних для інформування своїх інвестиційних рішень. Ці інструменти включають функціональні можливості пошуку, доступ до останньої інформації про фінансовий ринок та різні функції, розроблені для підтримки фахівців з фінансових послуг у своїх дослідженнях та аналізі. Основна мета програмного забезпечення з фінансових досліджень - надання аналітикам та інвесторам легкий доступ до основних документів, оцінок, новин на ринку та фінансової звітності. Багато рішень цієї категорії також пропонують спеціальну звітність, аналітику ризиків, скринінг акцій та інструменти для графіку. Це програмне забезпечення дозволяє фахівцям з інвестицій керувати аналітикою та оцінками ринку, життєво важливими для вибору портфеля, надаючи доступ до широких наборів даних та аналітичних інструментів. Аналітики та фахівці з фінансів використовують ці рішення, щоб бути в курсі тенденцій ринку, прогнозування, надання інвестиційних консультацій та вдосконалення їх інвестиційних стратегій.

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TradingView

TradingView

tradingview.com

TradingView - платформа для трейдерів з графіками, реальними ринковими даними, аналітикою та можливістю інтеграції з брокерами.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin - це платформа для фінансового аналізу, що дозволяє відстежувати портфелі, створювати пропозиції клієнтам та досліджувати акції і макроекономічні дані.

PitchBook

PitchBook

pitchbook.com

PitchBook – це платформа для збору та аналізу даних про приватні та публічні ринки, яка підтримує бізнес-професіоналів у прийнятті рішень.

YCharts

YCharts

ycharts.com

YCharts - це платформа для аналізу фінансових даних, яка дозволяє користувачам створювати візуалізації та інформаційні панелі для покращення інвестиційного дослідження.

Deepvue

Deepvue

deepvue.com

Deepvue - платформа для торгівлі, що надає інструменти, аналітику та ресурси для ефективного відстеження та аналізу акцій.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

Додаток NASDAQ надає доступ до фінансових даних, оновлень ринку, аналітики та освітніх ресурсів для інвесторів усіх рівнів.

FactSet

FactSet

factset.com

FactSet - фінансова платформа для аналізу даних, управління ризиками та прийняття інвестиційних рішень з інтеграцією в Excel.

Quartr

Quartr

quartr.com

Quartr - це мобільний додаток, що надає користувачам доступ до фінансової інформації і даних про 9000+ компаній.

OpenBB

OpenBB

openbb.co

OpenBB - це платформа для фінансового аналізу та досліджень, що використовує AI для інтеграції даних, візуалізацій та спільного використання інформації.

QuantConnect

QuantConnect

quantconnect.com

QuantConnect - це хмарна платформа для алгоритмічної торгівлі, яка дозволяє користувачам розробляти і тестувати торгові стратегії з різних класів активів.

Coinseeker.co

Coinseeker.co

coinseeker.co

Coinseeker.co - платформа для інвесторів, що надає дані про фінансування, аналітику та інформацію про ринок криптовалют та блокчейну.

Grata

Grata

grata.com

Grata - платформа для M&A, яка допомагає знаходити, досліджувати та взаємодіяти з приватними компаніями на середньому ринку.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.

BeyondIRR

BeyondIRR

beyondirr.com

BeyondIRR - це додаток для спеціалістів з інвестицій, який надає технологічні рішення та аналіз ринків для покращення клієнтського досвіду.

StockInsights AI

StockInsights AI

stockinsights.ai

StockInsights AI - це додаток для аналізу акцій, що використовує AI для спрощення досліджень та надання аналітики фінансових даних у режимі реального часу.

Profit.com

Profit.com

profit.com

Прибуток.com - це торгова платформа, яка забезпечує доступ до аналітики, фінансових досліджень та навчання для трейдерів усіх рівнів.

Quill AI

Quill AI

quillai.com

Quill AI автоматизує аналіз фінансових документів, надає дані з filings SEC, генерує фінансові моделі й спрощує дослідження публічних акцій.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia - це пошуковий двигун на базі ШІ, що надає точні відповіді та автоматизує аналіз документів для підвищення ефективності роботи.

Stockpulse

Stockpulse

stockpulse.ai

Stockpulse - це додаток, що аналізує фінансові новини та дані з соціальних мереж за допомогою штучного інтелекту, забезпечуючи користувачів інсайтами для інвестицій.

Finbox

Finbox

finbox.com

Finbox - це онлайн-платформа для дослідження акцій, що пропонує фінансові моделі та дані для управління інвестиціями.

Streamlined Finance

Streamlined Finance

streamlined.finance

Streamlined Finance — це інструмент для інвесторів, що надає фінансову інформацію і аналітику для дослідження акцій, ETF, криптовалют, облігацій тощо.

Consumer Edge

Consumer Edge

consumer-edge.com

Consumer Edge - це додаток, що надає дані про глобальні доходи від транзакцій, допомагаючи бізнесу прогнозувати earnings, можливості зростання та утримання клієнтів.

Tradepost.ai

Tradepost.ai

tradepost.ai

Tradepost.ai - платформа для аналізу фінансових новин та даних, яка використовує AI для генерації торгових ідей і моніторингу фінансових подань.

Dealroom.co

Dealroom.co

dealroom.co

Dealroom.co – глобальна платформа для отримання даних про стартапи, інновації, компанії з високим зростанням та інвестиційні стратегії.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro - платформа для отримання інформації про приватні підприємства, інвесторів та інвестиційну активність, що поєднує технології та дослідження.

Synaptic

Synaptic

synaptic.com

Synaptic - платформа без коду для інвесторів, що надає аналіз альтернативних даних про компанії для полегшення досліджень та перевірок.

Countercyclical

Countercyclical

countercyclical.io

Countercyclical - платформа для інвестиційних досліджень та оцінки, що дозволяє командам спільно працювати над виявленням прихованої вартості в капітальних ринках.

AlphaResearch

AlphaResearch

alpharesearch.io

AlphaResearch допомагає інвесторам отримувати інформацію з неструктурованих текстів та фінансових документів для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

Aiera

Aiera

aiera.com

Aiera - платформа для моніторингу та пошуку фінансових подій Wall Street з реальними транскрипціями та аудіо, доступними через зручний додаток.

PrivCo

PrivCo

privco.com

PrivCo - платформа для отримання фінансової інформації про приватні компанії США, що допомагає у дослідженнях, аналізі та прийнятті бізнес-рішень.

EILLA

EILLA

eilla.ai

Eilla - це платформа на основі ШІ для автоматизації процесів у злиттях та поглинах, венчурному капіталі і приватних інвестиціях, що підвищує ефективність управління.

Growjo

Growjo

growjo.com

Growjo відстежує швидкозростаючі компанії та стартапи у світі, надаючи дані про дохід, конкуренцію, зростання співробітників та фінансування.

Valutico

Valutico

valutico.com

Valutico - програмне забезпечення для оцінки бізнесу, яке спрощує фінансовий аналіз і автоматизує процеси, забезпечуючи доступ до різних методів оцінки.

Inven

Inven

inven.ai

Inven - це AI-додаток для швидкого пошуку цілей для злиттів та поглинань, аналізуючи дані компаній на основі введених прикладів.

Tegus

Tegus

tegus.com

Tegus - платформа для бізнес-досліджень, що надає інвестиційним фірмам та компаніям доступ до ринкової інформації та інструментів аналізу.

Databento

Databento

databento.com

Databento - платформа для швидкого доступу до фінансових даних, включаючи ринкові дані в реальному часі та історичні дані для акцій і ф'ючерсів.

BlueGamma

BlueGamma

bluegamma.io

BlueGamma — зручна платформа для фінансових команд для завантаження кривих EURIBOR, SONIA та SOFR.

MarktoMarket

MarktoMarket

marktomarket.io

MarktoMarket - платформа аналітики для професіоналів у сфері злиттів та поглинань, яка забезпечує доступ до бази даних приватних компаній у Великобританії.

Doceo

Doceo

doceo.tv

Doceo — це платформа для роздрібних інвесторів, яка забезпечує доступ до регулярних оновлень від інвестиційних менеджерів через короткі аналітичні відео.

Standard Metrics

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics — автоматизована платформа для даних, що забезпечує фінансову прозорість між стартапами та інвесторами.

Cyndx

Cyndx

cyndx.com

Cyndx — це AI-платформа для пошуку та аналізу компаній, що допомагає у злиттях і поглинаннях завдяки машинному навчанню та обробці природної мови.

Sourcescrub

Sourcescrub

sourcescrub.com

Sourcescrub - це платформа для пошуку угод, що надає командам інвестицій та M&A точну інформацію про приватні ринки та компанії.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti - платформа для збору, аналізу та обміну даними в сфері інвестицій, що дозволяє покращити управління та комунікацію між інвесторами та менеджерами.

Jacobi

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi - це хмарна платформа для управління інвестиціями, що спрощує проектування портфелів, аналіз та взаємодію з клієнтами.

Kwanti

Kwanti

kwanti.com

Kwanti - веб-додаток для аналізу портфелів, що допомагає фінансовим радникам і інвесторам управляти та оптимізувати інвестиції.

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Програмне забезпечення фінансових досліджень - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog