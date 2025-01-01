Програмне забезпечення фінансових досліджень - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Financial Research допомагає менеджерам портфелів та інвестиційним фахівцям у пошуку, сортуванні та аналізі відповідних даних для інформування своїх інвестиційних рішень. Ці інструменти включають функціональні можливості пошуку, доступ до останньої інформації про фінансовий ринок та різні функції, розроблені для підтримки фахівців з фінансових послуг у своїх дослідженнях та аналізі. Основна мета програмного забезпечення з фінансових досліджень - надання аналітикам та інвесторам легкий доступ до основних документів, оцінок, новин на ринку та фінансової звітності. Багато рішень цієї категорії також пропонують спеціальну звітність, аналітику ризиків, скринінг акцій та інструменти для графіку. Це програмне забезпечення дозволяє фахівцям з інвестицій керувати аналітикою та оцінками ринку, життєво важливими для вибору портфеля, надаючи доступ до широких наборів даних та аналітичних інструментів. Аналітики та фахівці з фінансів використовують ці рішення, щоб бути в курсі тенденцій ринку, прогнозування, надання інвестиційних консультацій та вдосконалення їх інвестиційних стратегій.
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TradingView
tradingview.com
TradingView - платформа для трейдерів з графіками, реальними ринковими даними, аналітикою та можливістю інтеграції з брокерами.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin - це платформа для фінансового аналізу, що дозволяє відстежувати портфелі, створювати пропозиції клієнтам та досліджувати акції і макроекономічні дані.
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook – це платформа для збору та аналізу даних про приватні та публічні ринки, яка підтримує бізнес-професіоналів у прийнятті рішень.
YCharts
ycharts.com
YCharts - це платформа для аналізу фінансових даних, яка дозволяє користувачам створювати візуалізації та інформаційні панелі для покращення інвестиційного дослідження.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue - платформа для торгівлі, що надає інструменти, аналітику та ресурси для ефективного відстеження та аналізу акцій.
Nasdaq
nasdaq.com
Додаток NASDAQ надає доступ до фінансових даних, оновлень ринку, аналітики та освітніх ресурсів для інвесторів усіх рівнів.
FactSet
factset.com
FactSet - фінансова платформа для аналізу даних, управління ризиками та прийняття інвестиційних рішень з інтеграцією в Excel.
Quartr
quartr.com
Quartr - це мобільний додаток, що надає користувачам доступ до фінансової інформації і даних про 9000+ компаній.
OpenBB
openbb.co
OpenBB - це платформа для фінансового аналізу та досліджень, що використовує AI для інтеграції даних, візуалізацій та спільного використання інформації.
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect - це хмарна платформа для алгоритмічної торгівлі, яка дозволяє користувачам розробляти і тестувати торгові стратегії з різних класів активів.
Coinseeker.co
coinseeker.co
Coinseeker.co - платформа для інвесторів, що надає дані про фінансування, аналітику та інформацію про ринок криптовалют та блокчейну.
Grata
grata.com
Grata - платформа для M&A, яка допомагає знаходити, досліджувати та взаємодіяти з приватними компаніями на середньому ринку.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
BeyondIRR
beyondirr.com
BeyondIRR - це додаток для спеціалістів з інвестицій, який надає технологічні рішення та аналіз ринків для покращення клієнтського досвіду.
StockInsights AI
stockinsights.ai
StockInsights AI - це додаток для аналізу акцій, що використовує AI для спрощення досліджень та надання аналітики фінансових даних у режимі реального часу.
Profit.com
profit.com
Прибуток.com - це торгова платформа, яка забезпечує доступ до аналітики, фінансових досліджень та навчання для трейдерів усіх рівнів.
Quill AI
quillai.com
Quill AI автоматизує аналіз фінансових документів, надає дані з filings SEC, генерує фінансові моделі й спрощує дослідження публічних акцій.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia - це пошуковий двигун на базі ШІ, що надає точні відповіді та автоматизує аналіз документів для підвищення ефективності роботи.
Stockpulse
stockpulse.ai
Stockpulse - це додаток, що аналізує фінансові новини та дані з соціальних мереж за допомогою штучного інтелекту, забезпечуючи користувачів інсайтами для інвестицій.
Dealroom.co
dealroom.co
Dealroom.co – глобальна платформа для отримання даних про стартапи, інновації, компанії з високим зростанням та інвестиційні стратегії.
Finbox
finbox.com
Finbox - це онлайн-платформа для дослідження акцій, що пропонує фінансові моделі та дані для управління інвестиціями.
Streamlined Finance
streamlined.finance
Streamlined Finance — це інструмент для інвесторів, що надає фінансову інформацію і аналітику для дослідження акцій, ETF, криптовалют, облігацій тощо.
Consumer Edge
consumer-edge.com
Consumer Edge - це додаток, що надає дані про глобальні доходи від транзакцій, допомагаючи бізнесу прогнозувати earnings, можливості зростання та утримання клієнтів.
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai - платформа для аналізу фінансових новин та даних, яка використовує AI для генерації торгових ідей і моніторингу фінансових подань.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro - платформа для отримання інформації про приватні підприємства, інвесторів та інвестиційну активність, що поєднує технології та дослідження.
Synaptic
synaptic.com
Synaptic - платформа без коду для інвесторів, що надає аналіз альтернативних даних про компанії для полегшення досліджень та перевірок.
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical - платформа для інвестиційних досліджень та оцінки, що дозволяє командам спільно працювати над виявленням прихованої вартості в капітальних ринках.
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch допомагає інвесторам отримувати інформацію з неструктурованих текстів та фінансових документів для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.
Aiera
aiera.com
Aiera - платформа для моніторингу та пошуку фінансових подій Wall Street з реальними транскрипціями та аудіо, доступними через зручний додаток.
PrivCo
privco.com
PrivCo - платформа для отримання фінансової інформації про приватні компанії США, що допомагає у дослідженнях, аналізі та прийнятті бізнес-рішень.
EILLA
eilla.ai
Eilla - це платформа на основі ШІ для автоматизації процесів у злиттях та поглинах, венчурному капіталі і приватних інвестиціях, що підвищує ефективність управління.
Growjo
growjo.com
Growjo відстежує швидкозростаючі компанії та стартапи у світі, надаючи дані про дохід, конкуренцію, зростання співробітників та фінансування.
Valutico
valutico.com
Valutico - програмне забезпечення для оцінки бізнесу, яке спрощує фінансовий аналіз і автоматизує процеси, забезпечуючи доступ до різних методів оцінки.
Inven
inven.ai
Inven - це AI-додаток для швидкого пошуку цілей для злиттів та поглинань, аналізуючи дані компаній на основі введених прикладів.
Tegus
tegus.com
Tegus - платформа для бізнес-досліджень, що надає інвестиційним фірмам та компаніям доступ до ринкової інформації та інструментів аналізу.
Databento
databento.com
Databento - платформа для швидкого доступу до фінансових даних, включаючи ринкові дані в реальному часі та історичні дані для акцій і ф'ючерсів.
BlueGamma
bluegamma.io
BlueGamma — зручна платформа для фінансових команд для завантаження кривих EURIBOR, SONIA та SOFR.
MarktoMarket
marktomarket.io
MarktoMarket - платформа аналітики для професіоналів у сфері злиттів та поглинань, яка забезпечує доступ до бази даних приватних компаній у Великобританії.
Doceo
doceo.tv
Doceo — це платформа для роздрібних інвесторів, яка забезпечує доступ до регулярних оновлень від інвестиційних менеджерів через короткі аналітичні відео.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics — автоматизована платформа для даних, що забезпечує фінансову прозорість між стартапами та інвесторами.
Cyndx
cyndx.com
Cyndx — це AI-платформа для пошуку та аналізу компаній, що допомагає у злиттях і поглинаннях завдяки машинному навчанню та обробці природної мови.
Sourcescrub
sourcescrub.com
Sourcescrub - це платформа для пошуку угод, що надає командам інвестицій та M&A точну інформацію про приватні ринки та компанії.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti - платформа для збору, аналізу та обміну даними в сфері інвестицій, що дозволяє покращити управління та комунікацію між інвесторами та менеджерами.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi - це хмарна платформа для управління інвестиціями, що спрощує проектування портфелів, аналіз та взаємодію з клієнтами.
Kwanti
kwanti.com
Kwanti - веб-додаток для аналізу портфелів, що допомагає фінансовим радникам і інвесторам управляти та оптимізувати інвестиції.
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