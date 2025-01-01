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Фірми фінансового консалтингу пропонують підприємствам експертні фінансові рекомендації для покращення їхніх фінансових стратегій, оптимізації процедур і, зрештою, збільшення прибутку. Озброєні глибоким розумінням фінансового ландшафту, ці консультанти прискіпливо досліджують грошові аспекти бізнесу, пропонуючи цінну інформацію, яка може вислизнути від внутрішніх зацікавлених сторін. Компанії часто залучають фінансових консультантів у періоди повільного зростання або коли стикаються з невизначеністю. Як правило, ці консультанти тісно співпрацюють з головним фінансовим директором компанії або відповідним керівником. Хоча деякі працюють у незалежних фірмах, інші пов’язані з бухгалтерськими фірмами чи більшими консалтинговими організаціями.
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Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - це платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими фінансовими експертами, що пропонує послуги з бухгалтерії, аналізу та стратегічного консультування.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Додаток Wolters Kluwer надає доступ до професійних рішень у галузях охорони здоров'я, юриспруденції та фінансів, підвищуючи ефективність і продуктивність користувачів.
Zeni
zeni.ai
Zeni — це платформа для автоматизації фінансових операцій стартапів, що надає бухгалтерський облік, управління податками, налаштування звітності та підтримку.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для ведення бухгалтерії, податкової підтримки, виставлення рахунків і відстеження витрат для бізнесу.
Bench Accounting
bench.co
Bench — це додаток, який веде бухгалтерський облік вашого малого бізнесу, готуючи щомісячні та річні фінансові звіти за вас.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark - онлайн-бухгалтерська платформа для автоматизації обліку, підготовки податків, виставлення рахунків і управління витратами з підтримкою спеціалістів.
Rehmann
rehmann.com
Додаток Rehmann пропонує інструменти для управління фінансами, включаючи фінансове планування, аудит і бухгалтерію, з інтеграцією інших фінансових систем.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting - програма для управління орендою та кредитуванням в індустрії фінансування обладнання, забезпечує програмне забезпечення та консультаційні послуги.
American Century Investments
americancentury.com
Додаток American Century Investments допомагає управляти інвестиціями через різні стратегії, аналітичні інструменти та врахування ESG-факторів.
LBMC
lbmc.com
LBMC — це професійний додаток для надання бухгалтерських, фінансових, HR, технологічних послуг і консультацій для бізнесу та заможних осіб.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub - це додаток для фінансового планування, що допомагає підприємцям створювати фінансові прогнози та моделі для управління бізнесом.
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal допомагає командам використовувати дані для збільшення доходу, ізолюючи ідеальний профіль клієнта та надаючи цільові потенційні ліди.
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