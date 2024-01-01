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Постачальники фінансових консультацій - Найпопулярніші застосунки - Аргентина
Фірми фінансового консалтингу пропонують підприємствам експертні фінансові рекомендації для покращення їхніх фінансових стратегій, оптимізації процедур і, зрештою, збільшення прибутку. Озброєні глибоким розумінням фінансового ландшафту, ці консультанти прискіпливо досліджують грошові аспекти бізнесу, пропонуючи цінну інформацію, яка може вислизнути від внутрішніх зацікавлених сторін. Компанії часто залучають фінансових консультантів у періоди повільного зростання або коли стикаються з невизначеністю. Як правило, ці консультанти тісно співпрацюють з головним фінансовим директором компанії або відповідним керівником. Хоча деякі працюють у незалежних фірмах, інші пов’язані з бухгалтерськими фірмами чи більшими консалтинговими організаціями.
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Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних проблем і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.
Zeni
zeni.ai
Zeni — це перший фінансовий консьєрж на основі ШІ для стартапів, який забезпечує швидке прийняття рішень. Завдяки інтелектуальним службам бухгалтерії, бухгалтерського обліку, податків і фінансових директорів від Zeni стартапи мають доступ до фінансової інформації в режимі реального часу через інформ...
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
Bench Accounting
bench.co
Bench веде ваші книги для малого бізнесу за вас. Ми зв’яжемо вас з одним із наших штатних бухгалтерів. Потім вони підготують ваші фінансові звіти за місяць і рік, тож вам не доведеться цього робити. Віддані бухгалтери, саме для вас: справжні люди. Ідеальні книги. Ваша команда бухгалтерів щомісяця ім...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — це повністю інтегрована фірма, що надає фінансові послуги, до складу якої входять CPA та консультанти, консультанти з питань багатства та корпоративні дослідники.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation є провідним постачальником програмного забезпечення для оренди та позики обладнання, налаштування програмного забезпечення та консультаційних послуг для індустрії фінансування обладнання.
American Century Investments
americancentury.com
Щодня ви інвестуєте в те, щоб зробити світ кращим для себе, своєї родини та громади. Індивідуально ви робите значущі зміни. Разом ми можемо стати потужною силою добра.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — це інноваційне рішення для управління продажами. Надайте підприємцям наочність у фінансовому плані через прогноз доходів, витрат, активів і зобов’язань. Щоб вони могли отримати більше уявлення про бізнес-плани та інвестиції.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal допомагає командам використовувати дані для збільшення прибутку. По-перше, ми працюємо з вашою командою, щоб виокремити ваш ідеальний профіль клієнта та розробити список перспективних потенційних клієнтів із високим потенціалом. Далі ми постійно надаємо вашій команді цільових покупців. На...
LBMC
lbmc.com
LBMC – це фірма, що надає професійні послуги, яка пропонує консультаційні послуги з бухгалтерського обліку та фінансів, людських ресурсів, технологій, ризиків та інформаційної безпеки, а також консультаційні послуги з питань майнового стану як для компаній, так і для людей із високим чистим капітало...