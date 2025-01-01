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Постачальники послуг фінансового та бухгалтерського аутсорсингу бізнес-процесів (F&A BPO) — це консалтингові фірми, які спеціалізуються на оптимізації, стандартизації та автоматизації невід’ємних бізнес-операцій. У сфері F&A BPO ці фірми зосереджуються на вдосконаленні фінансового планування, управлінні робочими процесами дебіторської та кредиторської заборгованості, а також на проведенні комплексної діяльності та аналізу головної книги. Вони обслуговують фінансові відділи організацій, які шукають оптимізації. Незважаючи на наявність рішень на основі штучного інтелекту для подібних завдань, у цьому секторі пріоритетом є консалтингові фірми, які пропонують комплексні послуги трансформації бізнесу.
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Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - це платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими фінансовими експертами, що пропонує послуги з бухгалтерії, аналізу та стратегічного консультування.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує фінансові послуги та програмне забезпечення для стартапів, зокрема бухгалтерський облік та звітність.
Manay CPA
manaycpa.com
Додаток Manay CPA оптимізує бухгалтерський облік та фінансове управління, автоматизуючи завдання та забезпечуючи доступ до фінансових даних у реальному часі.
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