Постачальники послуг аутсорсингу бізнес-процесів у сфері фінансів і бухгалтерського обліку - Найпопулярніші застосунки - Сирія

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Постачальники послуг фінансового та бухгалтерського аутсорсингу бізнес-процесів (F&A BPO) — це консалтингові фірми, які спеціалізуються на оптимізації, стандартизації та автоматизації невід’ємних бізнес-операцій. У сфері F&A BPO ці фірми зосереджуються на вдосконаленні фінансового планування, управлінні робочими процесами дебіторської та кредиторської заборгованості, а також на проведенні комплексної діяльності та аналізу головної книги. Вони обслуговують фінансові відділи організацій, які шукають оптимізації. Незважаючи на наявність рішень на основі штучного інтелекту для подібних завдань, у цьому секторі пріоритетом є консалтингові фірми, які пропонують комплексні послуги трансформації бізнесу.
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Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних проблем і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення для вирішення проблем і стимулювання зростання. Наша елітна спільнота експертів з фінансів і бухгалтерського обліку надає клієнтам низку послуг, від бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку до вузькоспеціалізованого корпоративного розвитку та стратегічного консультування. Використовуючи потужність людей і технологій, Paro дає можливість компаніям і професіоналам виконувати значущу роботу та виходити за рамки навіть своїх найвищих цілей.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну фінансову функцію для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення надають неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен стартап отримує доступ до нашого програмного забезпечення, яке надає фінансові звіти та управлінську інформацію, щоб допомогти у прийнятті рішень. За останні 5 років клієнти збільшили свої доходи в середньому в 3 рази, їх оцінили в понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів, і ми підтримали 10 виходів, включаючи вихід на Facebook, Coinbase і Just Eat.
Manay CPA
manaycpa.com
Manay CPA, заснована в штаті Джорджія США та обслуговує 50 штатів, є повністю авторизованою фінансовою консалтинговою компанією, яка надає послуги в багатьох різних сферах, таких як фінансове та стратегічне консультування, юридичні, митні та складські рішення на ринку США, а також Послуги CPA, такі як створення нового бізнесу, податки, бухгалтерський облік, нарахування заробітної плати.
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